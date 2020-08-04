Учитесь властвовать собой! Автор Валентина ВИТТРОК размер шрифта уменьшить размер шрифта увеличить размер шрифта

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5 (1 Голосовать) Астрологический прогноз на август Валентины ВИТТРОК Август никогда не был мирным и спокойным месяцем, и этот год не исключение, так как сильное Солнце во Льве формирует напряженный аспект к Урану в Тельце, а сильный Марс в Овне идет на сближение с Черной Луной (точное соединение произойдет 8 августа в 22-м градусе Овна). Такие манипуляции планет могут означать лишь напряжение во всем мире, связанное с ресурсами земли и проблемами общества.

Транзит Луны по Козерогу в начале месяца может затронуть амбиции и создать ощущение подавленности, депрессии. Однако 5 августа Земля проходит полнолуние в Водолее (12-й градус), а это всегда связано с гиперактивностью, взрывоопасным периодом. И судя по тому, как Марс начинает формировать напряженный аспект к планетам в Козероге (точный квадрат 5 августа Марс и Юпитер), то, видимо, народ и власть опять, как в конце мая, могут начать военизированные действия в некоторых неспокойных регионах земли.

6 августа Меркурий перемещается во Льва до 21 августа, общество явно хочет зрелищ, и они будут яркими. Круговерть общественных событий выдернет из серых будней. Встречи, переговоры, дебаты - это транзит Меркурия по Льву. Особенно хорошо для общественных деятелей, речи будут зажигательными, так как Меркурий во Льве - это театр одного актера... Хороший период для тех, кто хочет выделиться из толпы, коронованные особы станут предметом обсуждения.

С 8-го по 10-е транзит Луны по Овну, конечно не оставит сидеть в тени дубрав, -очень активный, но ошибочный период, Луна (эмоции) проходит такие планеты, как Хирон (парадоксы), Марс (всплеск гнева), Лилит (темные стороны души), и вся эта красотень напрягает могучую кучку в Козероге (Юпитер, Плутон и Сатурн). А значит, тем, у кого чешутся руки, лучше на пару дней приковать их к батарее отопления, так будет спокойнее. Радует, что 8 августа планета любви Венера заходит в знак Рака и до 7 сентября наряду с чувственным львиным Солнцем она вполне может навести любовный морок. Самим Ракам Венера придаст много очарования, водные знаки, пришедшие в мир ради любви, почувствуют, что их время пришло. Венера в Раке сентиментальная, но имеет повышенный инстинкт самосохранения, хочет семью и любит детей, так что в это время обществом будут подниматься вопросы сохранения семьи и ребенка.

10 августа Луна в Тельце встречается с Ураном - неожиданные события, повышенная аварийность. 15 августа транзит Луны в Рак, соединение с Венерой могут сделать этот день удачным. 19 августа в 2:43 по Гринвичу новолуние во Льве: немного амбивалентное состояние, так как хочется вулканизировать, а сил нет... Самое время помечтать, так как в первый лунный день идет материализация мыслей. 21-го Меркурий переходит в знак своей силы - Деву до 6 сентября, и это радует, так как Меркурий в Деве включает мозги в обществе и проделывает отличный анализ ситуации. Поможет ли это Марсу? Вряд ли... его прет и он желает драться, тем не менее уже 23-го солнечный принцип кардинально меняет приоритеты, так как Солнце переходит в прислуживающий знак Девы, драматический спектакль окончен.

24 августа точный квадрат Марса к Сатурну - сила агрессии сталкивается с силой власти - повышенный травматизм. 23-25 августа транзит Луны через Скорпион - мятежность, мстительность, эмоциональный надрыв, вспышка криминала. А светило в знаке Девы требует конструктивного подхода к жизни общества, Дева любит порядок и заставляет всех работать, засучив рукава.

27 августа Венера создает позитивный аспект к Нептуну - для кого-то аспект Золушки, а в общем, время вещих снов и романтизма.

28-30 августа - Луна в Козероге проходит связку судьбоносных планет, являясь триггером к принятию серьезных решений, нелегкое время, но необходимо сделать какие-то шаги к контролю в жизни. 6 августа Меркурий перемещается во Льва до 21 августа, общество явно хочет зрелищ, и они будут яркими. Круговерть общественных событий выдернет из серых будней. Встречи, переговоры, дебаты - это транзит Меркурия по Льву. Особенно хорошо для общественных деятелей, речи будут зажигательными, так как Меркурий во Льве - это театр одного актера... Хороший период для тех, кто хочет выделиться из толпы, коронованные особы станут предметом обсуждения.С 8-го по 10-е транзит Луны по Овну, конечно не оставит сидеть в тени дубрав, -очень активный, но ошибочный период, Луна (эмоции) проходит такие планеты, как Хирон (парадоксы), Марс (всплеск гнева), Лилит (темные стороны души), и вся эта красотень напрягает могучую кучку в Козероге (Юпитер, Плутон и Сатурн). А значит, тем, у кого чешутся руки, лучше на пару дней приковать их к батарее отопления, так будет спокойнее. Радует, что 8 августа планета любви Венера заходит в знак Рака и до 7 сентября наряду с чувственным львиным Солнцем она вполне может навести любовный морок. Самим Ракам Венера придаст много очарования, водные знаки, пришедшие в мир ради любви, почувствуют, что их время пришло. Венера в Раке сентиментальная, но имеет повышенный инстинкт самосохранения, хочет семью и любит детей, так что в это время обществом будут подниматься вопросы сохранения семьи и ребенка.10 августа Луна в Тельце встречается с Ураном - неожиданные события, повышенная аварийность. 15 августа транзит Луны в Рак, соединение с Венерой могут сделать этот день удачным. 19 августа в 2:43 по Гринвичу новолуние во Льве: немного амбивалентное состояние, так как хочется вулканизировать, а сил нет... Самое время помечтать, так как в первый лунный день идет материализация мыслей. 21-го Меркурий переходит в знак своей силы - Деву до 6 сентября, и это радует, так как Меркурий в Деве включает мозги в обществе и проделывает отличный анализ ситуации. Поможет ли это Марсу? Вряд ли... его прет и он желает драться, тем не менее уже 23-го солнечный принцип кардинально меняет приоритеты, так как Солнце переходит в прислуживающий знак Девы, драматический спектакль окончен.24 августа точный квадрат Марса к Сатурну - сила агрессии сталкивается с силой власти - повышенный травматизм. 23-25 августа транзит Луны через Скорпион - мятежность, мстительность, эмоциональный надрыв, вспышка криминала. А светило в знаке Девы требует конструктивного подхода к жизни общества, Дева любит порядок и заставляет всех работать, засучив рукава.27 августа Венера создает позитивный аспект к Нептуну - для кого-то аспект Золушки, а в общем, время вещих снов и романтизма.28-30 августа - Луна в Козероге проходит связку судьбоносных планет, являясь триггером к принятию серьезных решений, нелегкое время, но необходимо сделать какие-то шаги к контролю в жизни. ОВЕН

Марс в Овне уже второй месяц подряд создает Овнам предпосылки к конфликтам, травмам и повышенной раздражительности. Следует помнить, что до 23-го светило во Льве дарит поддерживающий аспект к солнцам Овнов, так что волнения могут быть чисто любовные, но событий никто не отменял, их будет много, и Овны, как первооткрыватели, всегда на передовой. Венера в августе передвигается в дом недвижимости Овнов, много внимания будет уделяться домочадцам и дому. ТЕЛЕЦ

На первом плане будет родной дом и домашний очаг. Будет много общения под крышей собственных пенатов, но будет присутствовать какое-то тайное раздражение. Есть что-то такое, чего Тельцы не хотят показывать другим, но в подсознании идет постоянная работа, обдумывание и вынашивание планов. С 21 августа Меркурий приглашает к творчеству, а Солнце с 23 августа дарит позитивный аспект к солнцам Тельцов - жизнь продолжается во всем ее разнообразии. БЛИЗНЕЦЫ

С 8 августа Венера покидает знак Близнецов, но как только она попадет в знак Рака, обозначится подъем в денежном направлении. Меркурий и Солнце указывают на получение документов, информации, которая будет радостной для Близнецов. Они любят обильное общение, и его с избытком хватит на весь август. К концу месяца недвижимость, и особенно имущество собственного дома, станут центральным вопросом в делах проворных Близнецов. РАК

С 8 августа по 6 сентября по знаку Рака проходит Венера, придавая им большой шарм и вызывая симпатию окружающих. А Солнце во Льве до 23 августа активизирует финансовые дела Раков. Меркурий с 6 по 20 августа также находится в зоне финансов, указывая на возможные сделки. К сожалению, июльских Раков поджидает конфликт с партнерами и наезд на авторитет в начале и конце месяца, однако в конце месяца идет активная работа с информацией и документами. ЛЕВ

Львам в этот месяц предстоит совмещать дела за границей с делами бизнеса, и не обязательно это приведет к успешному симбиозу. Август - тот месяц, когда Львы будут в центре внимания не только близких, но и сторонних окружающих. Несмотря на то что август 20-го года очень напряженный, будут все предпосылки насладиться личным успехом и вниманием окружающих. С переходом Солнца 23 августа в знак Девы внимание будет уделяться финансам, выстраиванию новых бизнес-планов и схем. ДЕВА

Уже второй месяц по зоне экстрима проходит сильный агрессивный Марс. В начале августа Марс создает конфликтный аспект к Юпитеру, находящемуся в зоне любви и детей Дев, возможны разногласия с возлюбленными и близкими, возможны разноплановые операции или повышенная травмоопасность. К концу месяца Меркурий и Солнце входят в знак Дев, придавая им уверенности и неотразимости. В конце месяца появится возможность расслабиться и отдохнуть. ВЕСЫ

Несмотря на напряженные отношения с партнерами, особенно в начале и конце месяца, август считается временем общения с друзьями, посещения различных неформальных группировок, а также временем, когда Весам дарят любовь просто так - и далекие, и близкие знакомые. После 23 августа навалится ощущение усталости, желание «уйти в тень» и разобраться в накопившемся грузе проблем и мыслей. Родной дом - лучшее место для укрытия на эти дни. СКОРПИОН

Авторитет Скорпионов может вырасти в разы на фоне происходящих событий в мире, в котором, как всегда, неспокойно, но это именно то, что нужно Скорпионам, чтобы восстановить свои силы или придать новый толчок своей деятельности. Квадрат Марса с Юпитером в начале августа может привести Скорпионов к смене деятельности. Они сталкиваются с противоречивой информацией, но к концу месяца кто-то из друзей поможет со всем разобраться и навести порядок. СТРЕЛЕЦ

События августа не оставят Стрельцов в стороне, Солнце и Марс выдвигают на передовую дела сердечные (дети) и путешествия. В начале месяца могут быть неожиданные траты на возлюбленных и детей, что не доставит большого удовольствия, но будет воспринято с благодарностью. После 21 августа, с переходом Меркурия и светила в Деву, Стрельцам придется заниматься доказательством своего профессионализма. КОЗЕРОГ

Три планеты, находящиеся в Козероге, формируют напряженные аспекты к Марсу, который размахивает мечом уже второй месяц. В начале месяца формируется напряженный аспект к Юпитеру, а значит, возможны проблемы с авторитетом Козерогов. Середина месяца отметится напряженным аспектом Марса к Плутону, значит, будут попытки манипуляций и обмана, и 24-го из-за точного квадрата Марса к Сатурну возможны ограничения. В конце месяца уйдут все тучи. ВОДОЛЕЙ

Солнце проходит по зоне партнерства и публики: наступит время ярких событий, которое так любят Водолеи. Следует отметить, что застрявший на полгода Марс в Овне может спровоцировать конфликты с соседями/родственниками и аварийные ситуации на дорогах, поэтому лучше следовать принципу «тише едешь - дальше будешь». После 21 августа может проснуться интерес к банковским структурам, финансовым сделкам с партнерами, наследству и другим денежным поступлениям. РЫБЫ

В августе много рутинной работы, а также интерес к собственному здоровью, так как уже несколько лет подряд Нептун тайно подрывает здоровье Рыб. Марс в Овне указывает как на предвиденные траты, так и на активное зарабатывание. С 24 августа Венера начинает формировать позитивный аспект к Нептуну в Рыбах, любовь и милосердие вполне могут сформировать приятную ситуацию для укрепления отношений всем водным знакам, и Рыбам в том числе. Похожие материалы (по тегу) Май, полный надежд

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