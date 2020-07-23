Венгерский выход из карантина в лето

Но расскажем обо всем по порядку. Во второй половине июня-2020 мы наблюдали, как идут послабления в ограничениях на передвижения. Сознательные венгерские граждане используют маски для посещения учреждений и во время поездок в транспорте, как и рекомендовано властями.

Уровень заболевших Covid-19 в Венгрии стабилизировался на отметке около 4000 человек (всего за весь период), количество заболевших по стране идет на убыль. К сожалению, столица из-за большой плотности населения в зоне опасности, и эпидемиологические меры тут жестче.

Постепенно в июне в Венгрии открылись крупные рестораны, но сначала их террасы. В конце июня маленькие дети смогли пойти в детские сады. Школьники пока учатся в режиме онлайн. Многие компании также продолжили свою работу «на дому», кто в бизнесе B2B.

В конце июня в Венгрию полетели и поехали туристы и те, кому для въезда в страну необходимо было получить специальные разрешения.

После 20-го числа в Будапеште открылись несколько купален, но только с открытыми бассейнами и только на свежем воздухе, пользоваться саунами и термальными бассейнами запрещалось.

Но с 1 июля все столичные термальные купальни открылись для посещения. Ура, наконец-то можно купаться, загорать, плавать, париться и релаксировать в термальной воде, напитываясь полезными веществами!

К счастью, рынки в Будапеште не закрывались, и мы смогли побаловать себя сезонными фруктами и овощами. На прилавках уже красуются спелые арбузы и дыни. Сезон спелой черешни подходит к концу. Весна была теплая, значит, будет хороший урожай винограда, по осени сможем наслаждаться молодым венгерским вином на винных фестивалях столицы. Покупайте билеты!

Многое было открыто, работали все торговые центры, тогда как в других странах жители даже мечтать о таком не могли.

Венгрию не закрывали для перемещений, люди могли ездить на поездах, машинах и автобусах в другие города. Счастливчики те, кто смог уехать на озеро Балатон, кстати, цены на аренду домов там упали весной вдвое. Некоторые уже к началу лета были неприлично загорелыми. Здесь можно было гулять с собакой без ограничений. Транспорт, несмотря на то что было очень малолюдно, ходил как по часам. Столичное сообщение очень хорошее и удобное.

Венгры изобретательны, поэтому придумали открыть новые открытые площадки для концертов и уличных кинотеатров. Уже в конце июня можно слушать концерты, сидя в своем авто, а также смотреть новинки кино в своей машине.

Музеи, театры, выставки ждут своих посетителей. Жизнь не стоит на месте. Местами она кипит, например, в конце июня в знаменитом кафе «Жербо» состоялась презентация книги «Сладкий, сладкий Будапешт, или Тайна кофейной юбочки», где три популярных гида Будапешта пригласили 120 гостей и угощали их в Золотом зале вкусным и качественным шампанским «Шаушка» (Sauska). Очень рекомендую! Приглашенные общались на двух языках - венгерском и русском, присутствовал переводчик и все друг друга поняли. Культурная столица!

Чуть позже другие гиды Венгрии, в том числе и русскоязычные, накануне 1 июля сделали красивый флешмоб по привлечению внимания государства к их труду. У главной Базилики на площади они пели и танцевали с яркими зонтиками, выходили в интернет, транслировали подписчикам свежие венгерские новости. Было интересно.

Каждую неделю по понедельникам, а если нет рецидивов, то и чаще, власти Венгрии объявляют поэтапную отмену ограничений. Летают самолеты, доставляющие туристов из Европы, включая итальянцев.

До 1 июля 2020 года в столице были бесплатные парковки. Власти рекомендовали населению пользоваться личным транспортом и велосипедами, для этого увеличили количество велодорожек в городах.

На улицах Венгрии (но не столицы) людей в масках уже не видно. Мы, столичные жители, тоже очень этого ждем. На улице +30, иногда легкий, освежающий дождик, зреют сезонные фрукты, открыты рестораны и купальни. Венгрия открывает границы и радушно встречает своих гостей. Сезон туристов открыт, до скорых встреч, друзья!

Анжелика ПЕТРИЩЕВА