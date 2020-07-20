Пейзажный парк

На вопрос «что такое идиллия» у каждого из нас, конечно же, свой ответ. Ну а если вам предложат представить, что идете вы неспешно по изумрудной траве под могучими деревьями, тропинка выводит вас к роскошной палитре розария, затем к руинам древнего монастыря в живописном обрамлении из облаков цветущего жасмина, липы и всех сортов акации... Вокруг вас крутятся шустрые белки, рядом гордо вышагивает самостоятельный аист. Наверху, где-то под облаками в зеленых, хитроумно вырезанных природой кронах деревьев заливаются веселой песней соловьи и прочие пернатые... Ну чем же это не идиллия?! Да, и еще. Погрузиться в эту атмосферу блаженного покоя можно в самом центре густонаселенного мегаполиса.

Остров Маргит - квинтэссенция всего интересного, особенного, что связано с представлением о Будапеште. История? Пожалуйста. Здесь есть все исторические вехи со времен Великой Римской империи до наших дней. А если забраться внутрь памятника Столетию объединения Пешта, Буды и заодно Обуды, находящегося у южного входа на остров, то можно сразу прочесть всю бронзовую рельефную летопись страны от Святого Иштвана до «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» (памятник установили в 1973 году). Даже название острова - напоминание о красавице принцессе, прожившей большую часть недолгой жизни здесь в монастыре. Во время турецкой эпохи неподалеку от разрушенной христианской обители вальяжно располагался гарем турецкого паши. Правители Венгрии из рода Габсбургов после освобождения страны от османов построили на острове летнюю резиденцию. И так далее.

Какое специфическое отличие Будапешта от других столиц мира? Это единственный главный город страны на нашей планете, который еще и официально круглый год работает как бальнеологический курорт. Инженер Вилмош Жигмонд в конце позапрошлого столетия нашел на острове источники с живой водой (так венгры называют термальные кладовые). На Маргите сейчас два термальных отеля и «Палатинус» - аквапарк на открытом воздухе с обязательными термальными бассейнами. Остров - отличное место для расслабленного отдыха и занятий спортом. Знаменитый спортивный комплекс построен по проекту олимпийского чемпиона Альфреда Хайоша. Беговые дорожки, спортивные площадки, теннисные корты...

Но на карантине практически все, как известно, было закрыто. И вот во время вынужденных прогулок на пандемии главным героем островных достопримечательностей выступил сам парк.

В конце XVIII столетия в мире происходит смена модных приоритетов. В архитектуре барокко и рококо уступают место неоклассицизму. И, разочаровавшись в регулярных французских парках, европейская аристократия в своих имениях создает пейзажные. Их часто называют английскими потому, что впервые они появились именно в Англии. В иррегулярном, ландшафтном парке отдыхающим кажется, будто они находятся в сказочному лесу. Иллюзия полного единения с природой. Но как-то уж безошибочно гармонично. Вроде бы эти рощи, поляны, пригорки появились на свет без вмешательства людей, но с единственной целью - для их наслаждения. На самом деле искусство создания пейзажных парков будет посложнее, чем геометрическая разбивка регулярных. Тщательно продумывается каждый участок общего грандиозного пейзажа, идет строгий подбор растений, необходимо отличное знание флоры и фауны, художественный вкус. И, конечно же, учитываются сезонные изменения природных красок. На континенте первым у себя в усадьбе создал пейзажный парк француз Жан-Жак Руссо. А за ним и король Людовик XVI занялся изменениями в Версале. Королева Мария-Антуанетта вообще приказала построить там ферму и посадить огород. Нужно же быстро следовать моде! Из Франции новый парковый стиль очень быстро проник во все европейские уголки.

Первый парк на нашем острове был разбит в конце XVIII века. Правитель Венгрии Иосиф Габсбург приказал соединить три острова, дал новое имя, существующее по сей день, и построил рядом с руинами францисканского монастыря свою летнюю резиденцию. Природный лес он решил превратить в модный пейзажный парк. Лучший парковый архитектор империи Карой Тост, работавший до этого в Шёнбрунне, приехал в Венгрию для воплощения в жизнь идеи палатинуса. Любимыми деревьями Иосифа были платаны, которые специально для него привезли сюда и посадили на острове. Рядом с дворцом устроили розарий, виноградники, из разных уголков страны прислали необычные для этих широт растения. Вскоре молва о чудесном парке разнеслась по всей Европе благодаря почетным гостям Иосифа Габсбурга. В октябре 1814 года он пригласил погостить у себя на острове после завершения Венского конгресса своего брата императора Австрии Франца Первого, короля Пруссии Фридриха Вильгельма Третьего и императора России Александра Первого. Последнему все так понравилось в гостях у правителя Венгрии, что на следующий год он послал на летние каникулы на остров свою младшую сестру. Словно продолжая семейные традиции: его старшая сестра была первой супругой Иосифа. В конце XIX столетия по проекту Миклоша Ибла на севере парка построили импозантное здание купален. Многократно перестроенный отель «Гранд Маргит» - скромное напоминание о роскошном произведении автора Будапештской оперы. От Купален до Казино, находящегося на южной окраине острова, ходила конка. Старые добрые времена...

Впрочем, и сейчас все очень даже неплохо на чудесном острове Маргит. У музыкального фонтана огромными зонтами раскинулась приятная тень от гигантских букетов из платанов. Табличка рядом поясняет, что среди природных феноменов есть одно дерево, которое было ранено во время последней войны. Не желая сдаваться, оно не засохло, а превратилось в полдюжины. Табличек в парке немало, хотя можно поставить их чуть ли не у каждого дерева, лужайки, куста. Правда, тогда парк станет похож на бесконечный забор из учебных плакатов «люби и знай свой остров». Таблички рассказывают, где самое старое кофейное дерево, серебристый платан, японская акация (возраст за 200 лет), ее ровесник черный американский орех, персидское железное дерево, амурское пробковое, самое старое дерево острова, самое толстое, самый красивый пирамидальный дуб, ясень, которому больше лет, чем акации... И так далее. Березовая роща - почти подмосковная, и дружный стук дятлов на бело-черных стволах. Сосновый бор. Маленький, но гамак между корабельными соснами натянуть можно, а потом подремать в нем, наслаждаясь хвойными флюидами. Дубовая роща, памятник поэту Яношу Араню и объяснение: под этими самыми дубами и были созданы нетленные произведения, вошедшие в венгерский золотой фонд. В том числе «Элегия под дубами». Природный парк всегда был источником вдохновения.

В пейзажных парках архитекторы-садоводы всегда вставляли искусственные руины. Считалось, что они поднимают градус романтики, придают природным шедеврам налет исторической патины. А на Маргите они свои, настоящие! Доминиканский монастырь XIII столетия и могила Святой Маргит, действующая церковь Святого Михаила (XII век), Францисканский монастырь (XIV столетие, резиденция Габсбургов, увы, не сохранилась). Да и памятник начала прошлого века - водонапорная башня и вокруг нее театр на открытом воздухе вполне органично вписываются в общую картину архитектурных вкраплений. Пройдя по внешнему кругу ансамбля башня-театр, наконец-то можно спокойно рассмотреть исторические фотографии и познакомиться с вошедшими в историю венгерского театрального искусства спектаклями с 1938 по 1941 год. В этой части парка множество небольших скульптур, представляющих культурную энциклопедию страны: известные артисты, писатели, поэты, скульпторы, художники. Гордый профиль придворного художника трех российских императоров Михая Зичи, ренессансный образ Януса Паннониуса, герой-поэт Балинт Балаши, обязательный Шандор Петёфи, Дерине…

Розарий в центре острова на карантине расцвел как никогда. Десятки сортов всех цветов, которые только можно представить в самых креативных фантазиях. Алые, желтые, белые, оранжевые розы расстилаются роскошными клумбами - лужайками на зеленом поле, они густо оплели решетки галерей, создав наконец-то годами ожидаемую тень на скамейках вдоль разноцветных душистых плантаций. А запахи! И справедливые замечания восхищенной публики, отщелкивающей на смартфоны немыслимое великолепие, что здесь не хватает табличек с названием сортов королевы цветов. Самые высокие платаны (точно детища Иосифа Габсбурга) выстроились напротив Водонапорной башни на длинной поляне, ведущей к отелю «Термаль». К новому. Но старый отель «Гранд» справа за параллельным строем платанов больше подходит общей композиции. Как и полицейские, медленно двигающиеся верхом по парковым дорожкам. Это конное шоу устроили вместо автомобильной слежки за соблюдением карантинных правил. Симпатичная пара в форме на вороных конях привлекает внимание гуляющих не меньше, чем розы. Полицейские с удовольствием позируют, не забывая напомнить фотолюбителям о дистанции и масках.

Направляясь к похожему на беседку музыкальному колодцу в северной части острова, все стараются непременно пройти через японский сад. Их в истории парковой архитектуры существует несколько вариантов. На острове Маргит представили ландшафтный. Над мини-озером шипит термальный водопад, пробивающий дорогу в зарослях инжира и лаванды, под его теплыми струями нежатся черепашки, гоняются за кормом золотые карпы, выгнулся как-то очень по-японски изящный мостик над прозрачным ручьем у пышных гортензий. Напротив альпийская разноцветная горка, но с японской медитативной скульптурой, а перед ней бронзовая русалочка в окружении кремовых лотосов.

У острова Маргит много лиц. Но главное его зерно - это 96 гектаров вот такой замечательной солнечной, тенистой, цветущей, наполненной чудным воздухом истории «лучший пейзажный парк столицы». Открыт круглый год для всех любителей природной идиллии.



Екатерина ВЕРЕШ