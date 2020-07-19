Small talk как шанс на успех

Почему важен и полезен small talk? Чтобы завести новые знакомства, для карьеры и дружбы, он важен на вечеринках и застольях. И еще - чтобы не молчать. Это разговор в лифте, на нетворкинг-мероприятии, это разговор с коллегами, любимым мужчиной/женщиной, чтобы просто прощупать настроение партнера. Это важный элемент коммуникации, вежливый разговор о неважных вещах. Светским людям довольно много приходится общаться, вступать в контакт с малознакомыми, а то и совсем незнакомыми людьми. У кого-то это получается хорошо, у кого-то хуже. Давайте попробуем разобраться, в чем секрет успешного small talk и как в нем преуспеть при любой погоде и настроении. Мы начинаем публикацию серии статей об искусстве small talk и сегодня разберемся в его межкультурных отличиях.

ШАНС НА УСПЕХ

Сложно поспорить с тем, что small talk - всегда шанс на успех. Когда мы встречаемся с человеком и вступаем с ним в первый словесный контакт, мы, как правило, очень быстро делаем вывод о том, интересен нам этот человек или нет, продолжить нам с ним разговор или нет, что это за человек. Плюс-минус мы можем понять, нравится ли нам его голос, манера разговора, его подача, акцент, что и как он говорит. Нравится ли нам то, что отражает его тело, руки? То есть мы, по сути, обменявшись парой дежурных фраз, можем для себя составить полный психологический портрет человека, стоящего перед нами.

Мы называем small talk шансом на успех еще и потому, что в случае успеха он обязательно выльется в интересный разговор.

Давайте за классический small talk возьмем английскую модель, так как в ней есть непогрешимый ролевой образец - королева Англии, ось британского общества. Не зря говорят: если не знаешь, как поступить, делай, как королева.

Но, господа, жизнь непредсказуема, иногда подбрасывает нам неприятные сюрпризы, и далеко не каждый small talk, в который мы вступаем, случается с королевой Англии. Иногда он случается с угрюмыми людьми, с теми, кто совершенно не имеет понятия о том, что такое small talk, с людьми не очень хорошо воспитанными или с людьми, которые, скажем так, не хотят и не понимают, зачем это надо.

Ведь этот разговор, по сути, может быть разговором как знакомых, так и незнакомых людей. Он может случиться где угодно: в продуктовом магазине, на завтраке около шведского стола, в очереди за кофе в Starbucks.

Мы действительно никогда не знаем, с кем случится small talk, и поэтому выйдем за классические рамки. Для чего? Чтобы завести новые знакомства, поддержать старые, чтобы слыть хорошим собеседником, потому что для хорошего собеседника, как известно, открываются все двери и хорошего собеседника обязательно пригласят снова.

МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ ОТЛИЧИЯ

В Англии small talk, тот, который мы выше назвали классическим, призван рассказать собеседнику в первую очередь о том, кто мы. К примеру, в каждом порядочном университете есть определенный выговор, который англичанин получает с образованием. Люди, окончившие Итонский колледж, друг друга узнают всегда, даже если забудут надеть университетский галстук. Достаточно открыть рот и что-либо сказать. В принципе, в Англии small talk для того и нужен, чтобы поведать об уровне образования собеседника и о том, к какому социальному классу он относится, так как в Англии классовая система. Аристократы от не аристократов внешне отличаются в первую очередь чем? Именно.

О том, как определить класс, написала еще Нэнси Митфорд много десятков лет назад. Она написала книгу о речи.

Так что да, в Англии small talk - это две небрежно брошенные фразы о погоде, им больше и не надо никаких тем.

- Льет целый день…

- Да, но это Англия…

Всё. Грубо говоря, две фразы - и человек поймет всё. То, с каким выговором, выражением лица новый знакомец это произнесет, вложит ли эмоцию, - скажут о нем абсолютно всё. Вся эта «английская чопорность» не имеет никакого смысла, если мы говорим об Италии.

В Италии small talk завязывается, как вы можете себе представить, на каждом шагу. И он не имеет совершенно никакой цели.

Буквально через неделю после открытия границ мы ужинали в ресторане в Венеции. Люди за соседними столиками начали друг с другом переговариваться в первые же минуты после того, как оказались усаженными. Они обсудили, как здорово снова вернуться в ресторан, выразили одобрение выбора вина, рассказали о своем самочувствии - «надо же, вот наконец-таки, как это прекрасно!». Они настолько живо беседовали, что хотелось непременно обернуться и поучаствовать.

Такой непринужденный small talk не несет в Италии совершенно никакой смысловой нагрузки. Он то и дело завязывается с официантом, с менеджером, который провожает до столика, с кем угодно. Вот зашла третья компания итальянцев и тут же поздоровалась со всеми нами, сидящими в этом зале.

Итальянский small talk - это, в принципе, 100% времени, когда итальянец находится вне дома. Он вступает в понятную ему коммуникацию с миром.

Забудем про все английские правила приличия на благословенной итальянской земле. Собственно говоря, «Когда ты в Риме, поступай так, как поступают римляне» - английская пословица, которая вошла в обиход около 1530 года. Англичане всё правильно поняли.

Франция. Скажем так, француз говорит о погоде, когда ему неинтересно. Потому что он со школьной скамьи знаком с основными трудами Монтеня, Паскаля, Декарта, Ларошфуко. Не один год на первом курсе университета, а со школы французского ребенка обучают мыслить, философствовать, рассуждать. Это во многом объясняет то, что, в принципе, речевой паттерн француза построен на том, чтобы орудовать речью как шпагой. Француз не позволяет себе эти странные разговоры «ни о чём». И small talk во Франции, возможно, и не будет нести особой смысловой нагрузки, но француз постарается удивить логикой повествования, красноречивым высказыванием, мыслью. То есть французу даже в этой короткой словесной дуэли (а он рассматривает именно так обмен приветствиями и в принципе любое общение) важно произвести впечатление, и в этом он отличается от англичанина.

Вечные соперницы: Англия и Франция. Англичанин будет вразвалочку, расслабленно говорить о погоде, француз же постарается сделать small talk словесным искусством.

Что касается американского small talk, есть такой говорящий момент в фильме Дудя о Кремниевой долине. Дудь искренне спрашивает местного героя, зачем люди везде и всегда вступают в small talk, мол, это же так… лицемерно. На что собеседник ему отвечает: «Дело не в лицемерии, они просто так воспитаны». В Америке это действительно так. Если мы говорим о делах, то работает предложение: «Карты на стол, давай к делу. Что там у тебя?» Когда есть конкретный деловой вопрос, американец не станет тратить время на small talk.

Если мы выходим за рамки рабочих отношений в сторону той же очереди в Starbucks, там американец будет как рыба в воде вступать в особенный, отличный от любого другого small talk. Главное, чтобы никого ничего не напрягало. «Какие классные у тебя туфли», «Ой, надо же какие очки!», «Где ты купил эту рубашку?». Мы то и дело слышим комплименты по поводу вашей одежды, аксессуаров, на каждом углу, заходя в каждый магазин, в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Майами, где угодно раздается: «Где вы купили такие ботинки?». Сначала будет приятно и вызовет искреннюю реакцию, а потом станет понятно, что это и есть тот самый американский small talk. И становится досадно, как Юрию Дудю.

Но в чём, собственно, проблема? Почему Юрию Дудю досадно? Потому что в России люди не вступают в small talk. Это, видимо, какая-то мышечная память со времен, когда за каждое лишнее слово, сказанное при соседях, человек мог уехать в ГУЛАГ. Слишком много лет мы слышали «давай не по телефону», «не надо лишних слов», привыкли молчать как бы чего не вышло. Появились идиомы про слова на вес золота, люди отвыкли болтать, люди не любят лишних вопросов.

Скажу больше. Проживая в Монако более 13 лет и занимаясь межкультурными коммуникациями, я прекрасно умею вступать в small talk, но по-прежнему не люблю лишних вопросов. И когда в duty-free, на вылете в Россию, я делаю какую-то покупку, видимо, уже в тот момент становлюсь ментально русской и на вопрос: «Откуда вы, из России?», раздражаюсь и завожусь с пол-оборота. Так и хочется ответить: «Какая тебе разница, откуда?» Первая мысль возникает из защитной позиции: «Зачем ты задаешь мне эти вопросы? Поговорить не о чем?» Уверена, что я не одна такая. Это наш культурный код. Абсолютно понятно, откуда он. Мы все всё прекрасно помним.

Если вдруг не видели, посмотрите фильм «Ниночка». Великолепная классика с Гретой Гарбо, где она играет большевичку. Большевики продают царские украшения в Париже. Ниночка занимается этой продажей, затем возвращается в Советский Союз. И вот «с товарищами по Парижу» они встречаются на кухне коммунальной квартиры. Комедийно и очень ярко там показано, почему они не могут предаться воспоминаниям, да и, в принципе, поговорить.

Поэтому тот, кто не чувствует в себе силы зачинать идеальный small talk, может сначала научиться его поддерживать. Для этого мы повторяем ключевые мысли, одобряем, поощряем, хвалим ответы. Однажды коллега, директор ресторанов в отеле «Негреско», научил в общении одному американскому приему: «How interesting, tell me more», «Как интересно, расскажи мне об этом больше».

Что бы ни было сказано, он обязательно ответит: «Как интересно, расскажи мне об этом больше». Уже много лет мы друзья и много лет невозможно перестать удивляться, как искренне это выходит. Человек настолько натренирован на этот ответ, что каждый раз, на любую закинутую мысль для разговора он всегда ответит: «Да ты что, ты мне должна рассказать об этом больше, расскажи мне об этом, еще какие-то подробности». И это делается не из любопытства, а потому, что это очень грамотный паттерн общения, приобретя который мы придем к тому, что простой вежливый small talk то и дело станет выливаться в полноценные, обогащающие беседы.

Межкультурно ваша,

Анастасия ШЕВЧЕНКО