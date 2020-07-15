Только что вышедшая в Будапеште третья по счету книга венгерского переводчика Давида Селлеши носит вполне меткое, но немного странное название: «Сорок лет без тебя». Учитывая масштаб иконической фигуры брежневской эпохи, может быть, следовало бы сказать так: сорок лет без Высоцкого... И к сожалению, так оно и есть: Владимир Семенович ровно четыре десятилетия назад, в июле 1980 года прошлого столетия, покинул этот мир.

О значении его творчества говорит то, что через несколько лет после его раннего и преждевременного ухода в начале-середине 80-х годов на страницах разных газет и литературных журналов Венгрии можно было прочитать произведения барда в переводе таких замечательных венгерских поэтов, как Миклош Вереш, Йожеф Ратко или Иштван Бака. Потом, в начале уже нового тысячелетия стали выходить в Будапеште и сборники переводов песен и стихов Высоцкого «Запреты перекрыв» (2004), «На волчьей тропе» (2005), «Роковые песни» (2008). Как раз эти три ранних сборника под редакцией венгерского высоцковеда Петера Вицаи и упоминает известный американский ученый, исследователь творчества Высоцкого Марк Цыбульский в написанном им предисловии к книге «Сорок лет без тебя» (40 éve nélküled).

В этих передовых и редких трудах или уникальных в свое время сборниках было напечатано около 200 избранных произведений Владимира Семеновича в венгерском переводе разных поэтов и переводчиков. Как говорит Цыбульский, этот весьма неплохой результат превзошел в своей новой, а также и в предыдущих двух книгах Давид Селлеши, который один перевел больше песен и стихов Высоцкого, чем весь авторский коллектив в начале двухтысячных годов. В первом сборнике Селлеши содержится 142 перевода, во втором 168, а в третьем 100. В его книгах можно познакомиться и с такими гениальными, эмблематическими шедеврами из разных периодов жизни Высоцкого, которые вышли в Венгрии впервые или до сих пор малоизвестны для широкой публики.

Петер ВИЦАИ,

член Союза писателей Венгрии,

член Союза писателей Москвы