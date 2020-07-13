Понедельник, 13 июля 2020 11:48

Изменения в правилах въезда на территорию Венгрии

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Изменения в правилах въезда на территорию Венгрии

Опубликовали новое постановление правительства о въезде на территорию Венгрии на фоне эпидемиологической ситуации.

Выдержки из постановления 341/2020:

Правительство приняло некоторые изменения в правилах въезда на территорию Венгрии, введя цветовую клaссификацию для стран (по уровню заражения): красного, желтого и зеленого цвета.

«Окраску» (красную и желтую) стран определил главный санитарный врач Венгрии.

Красная метка - страны с высоким уровнем заражения коронавирусом,
Желтый цвет - страны с невысоким уровнем заражения,
Зеленый цвет - для стран с низким уровнем заражения.

В Венгрию без ограничений могут въезжать граждане Венгрии из «зеленых» стран. Из желтых и красных - 14-дневный карантин, либо два теста на COVID, сделанных за пять дней до приезда с разницей в 48 часов.

К гражданам Венгрии относятся следующие лица:
а) кто имеет право на постоянное проживание в Венгрии и члены их семей, если это право подтверждено документом или
б) кто имеет право на пребывание на территории Венгрии на срок более 90 дней (обладатели вида на жительство на территории Венгрии).

Иностранные граждане могут въезжать без ограничений из «зеленых» стран. Из желтых стран - необходимо разрешение полиции и 14-дневный карантин, либо два теста на COVID, сделанных за пять дней до приезда с разницей в 48 часов. Из красных стран - основное правило - иностранный гражданин не может въехать на территорию Венгрии. Из последнего правила есть исключения (те же уважительные причины, которые были перечислены в нормативных актах, принятых раннее).

Опубликован список «желтых» стран: Европа: Болгария, Великобритания, Норвегия, Российская Федерация, Португалия, Румыния, Республика Сербия, Швеция.
Азия: Япония, КНР, Соединенные Штаты Америки

Красные страны Европы: Республика Албания, Босния и Герцеговина, Республика Беларусь, Республика Косово, Северная Македония, Молдова, Черногория, Украина

Прочитано 109 раз Последнее изменение Понедельник, 13 июля 2020 11:58
Опубликовано в Статья
Nina Popova

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