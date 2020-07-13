Мероприятия в Будапеште ⠀

Настало время VI сезона Музыкального Будапешта. Это цикл бесплатных мини-концертов профессиональных музыкантов в самых красивых локациях города! В последние годы этот проект стал неотъемлемой частью лета в Будапеште. Все концерты на открытом воздухе, что немаловажно в текущей ситуации. Расписание действительно с 2 июля по 27 августа 2020 года.