Мероприятия в Будапеште ⠀

КУЛЬТУРНЫЙ САЛОН HEGYVIDÉK - Сокровища свинга 19:00 - по четвергам (кроме 20 августа) ⠀
НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ ВЕНГРИИ - Народная музыка Трансильвании 16:00 - по пятницам ⠀
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ MŰCSARNOK - Классические произведения в джазовом исполнении 11:00 и 11:30 - по субботам ⠀
ГЛОРИЕТТА В КОРОЛЕВСКИХ САДАХ VÁRKERT BAZÁR - Концерт гусар 17:00 и 17:30 - по субботам и воскресеньям ⠀
ОСТРОВ МАРГИТ - МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОНТАН
Женский струнный квартет с солистами 17:00 и 17:30 - по субботам и воскресеньям ⠀
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ВЕНГРИИ - Оркестр деревянных духовых инструменты с оперными певцами 17:00 и 17:30 - по субботам и воскресеньям ⠀
МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM - Квартет саксофонистов 11:00 и 11:30 - по воскресеньям ⠀
Ваш гид в Будапеште Яна ЛУЧАНИНОВА