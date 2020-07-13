Понедельник, 13 июля 2020 11:24

Мероприятия в Будапеште ⠀

Автор Яна ЛУЧАНИНОВА
Оцените материал
(1 Голосовать)
Мероприятия в Будапеште ⠀

 Настало время VI сезона Музыкального Будапешта. Это цикл бесплатных мини-концертов профессиональных музыкантов в самых красивых локациях города! В последние годы этот проект стал неотъемлемой частью лета в Будапеште. Все концерты на открытом воздухе, что немаловажно в текущей ситуации. Расписание действительно с 2 июля по 27 августа 2020 года.

КУЛЬТУРНЫЙ САЛОН HEGYVIDÉK - Сокровища свинга 19:00 - по четвергам (кроме 20 августа) ⠀ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ ВЕНГРИИ  - Народная музыка Трансильвании 16:00 - по пятницам ⠀

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ MŰCSARNOK  - Классические произведения в джазовом исполнении 11:00 и 11:30 - по субботам ⠀ 

ГЛОРИЕТТА В КОРОЛЕВСКИХ САДАХ VÁRKERT BAZÁR  - Концерт гусар 17:00 и 17:30 - по субботам и воскресеньям ⠀ 

ОСТРОВ МАРГИТ - МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОНТАН 

Женский струнный квартет с солистами 17:00 и 17:30 - по субботам и воскресеньям ⠀

 НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ВЕНГРИИ  - Оркестр деревянных духовых инструменты с оперными певцами 17:00 и 17:30 - по субботам и воскресеньям ⠀

 МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM -  Квартет саксофонистов 11:00 и 11:30 - по воскресеньям ⠀

Ваш гид в Будапеште Яна ЛУЧАНИНОВА

Прочитано 349 раз
Опубликовано в Статья
Теги

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « Модернизация железной дороги Изменения в правилах въезда на территорию Венгрии »

Оставить комментарий

Убедитесь, что Вы ввели всю требуемую информацию, в поля, помеченные звёздочкой (*). HTML код не допустим.

Наверх

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

ГАЗЕТА ПУТЕВОДИТЕЛЬ
Путеводитель по Венгрии с картой
Архив Архив

КАТАЛОГ

РЕКЛАМА

Hacienda 388x310px MART18
berecz advokat
rusiandent
Retikul2

РК НА FACEBOOK

 
 

ВИДЕО

БУДАПЕШТ ТОП-10

  • 1. Прогулка по Площади героев
    1. Прогулка по Площади героев
  • 2. Прокатитесь на Подземке
    2. Прокатитесь на Подземке
  • 3. Выпейте ароматный капучино на берегу Дуная
    3. Выпейте ароматный капучино на берегу Дуная
  • 4. Поставьте свечку в Базилике Святого Иштвана
    4. Поставьте свечку в Базилике Святого Иштвана
  • 5. Полюбуйтесь величественным Парламентом
    5. Полюбуйтесь величественным Парламентом
  • 6. Проходя по Цепному мосту, бросьте монетку в Дунай
    6. Проходя по Цепному мосту, бросьте монетку в Дунай
  • 7. Поднимитесь на фуникулёре в Будайскую крепость
    7. Поднимитесь на фуникулёре в Будайскую крепость
  • 8. Пообедайте в Рыбацком бастионе
    8. Пообедайте в Рыбацком бастионе
  • 9. Омойте свое бренное тело в термальных водах
    9. Омойте свое бренное тело в термальных водах
  • 10. Посмотреть на вечерний город с горы Геллерт
    10. Посмотреть на вечерний город с горы Геллерт