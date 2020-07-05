Модернизация железной дороги

По словам министра финансов Венгрии Михая Варги, китайская сторона согласилась оплатить 85% стоимости проекта с помощью займа с фиксированной процентной ставкой. Оставшиеся 15% будут покрыты из государственного бюджета Венгрии.

«Финансовое планирование и расчет подкрепляются тем фактом, что кредит имеет фиксированную процентную ставку, а это означает, что условия не изменятся, даже если рынок переживет возможный спад. Кроме того, кредитное соглашение также допускает досрочное погашение, и, соответственно, правительство будет постоянно следить за состоянием рынка и, если оно будет благоприятным для Венгрии, инициирует досрочное погашение», - отметил Михай Варга.

Протяженность венгерского участка железнодорожного коридора составляет около 150 км. Стоимость проекта оценивается в сумму от 600 млрд до 1 трлн форинтов (от 1,68 до 2,8 млрд евро). Его планируется реализовать к 2025 году. Соглашение о модернизации железнодорожной линии заключено с венгерско-китайским консорциумом в минувшем году.

Магистраль спроектирована для эксплуатации на скорости до 200 км/ч, что позволит сократить время в пути между сербской и венгерской столицами менее чем до трех часов. Сейчас время следования в пути составляет 7 часов 57 минут.

На территории Сербии специалистами ООО «РЖД Интернешнл» строится участок магистрали Белград - Будапешт, связывающий общину Стара Пазова и город Нови Сад. Как сообщал Gudok.ru, 3 апреля в создаваемом на маршруте тоннеле «Чортановци», который состоит из двух параллельных однопутных тоннелей суммарной протяженностью более 2,2 км, произведена сбойка в правом стволе длиной более километра. Сбойка в левом тоннеле намечена на июнь 2020 года. Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию в ноябре 2021 года. Там же «РЖД Интернешнл» ведет строительство двухпутного железнодорожного виадука в пойме реки Дунай протяженностью почти 3 километра. Общая готовность виадука составляет 93%.

Для обеспечения заданных темпов производства работ на объектах задействовано 935 человек и 276 единиц техники. Строителям удается не сбавлять темп при полном соблюдении правил безопасности во время пандемии. 21 апреля президент Сербии Александр Вучич поблагодарил специалистов «РЖД Интернешнл».

АПН