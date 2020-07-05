Воскресенье, 05 июля 2020 19:37

Модернизация железной дороги

Автор
Оцените материал
(1 Голосовать)
Модернизация железной дороги

Кредитное соглашение с Эксимбанком КНР на финансирование реконструкции венгерского участка железнодорожного коридора Будапешт - Белград было подписано 24 апреля. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте правительства Венгрии.

По словам министра финансов Венгрии Михая Варги, китайская сторона согласилась оплатить 85% стоимости проекта с помощью займа с фиксированной процентной ставкой. Оставшиеся 15% будут покрыты из государственного бюджета Венгрии.
«Финансовое планирование и расчет подкрепляются тем фактом, что кредит имеет фиксированную процентную ставку, а это означает, что условия не изменятся, даже если рынок переживет возможный спад. Кроме того, кредитное соглашение также допускает досрочное погашение, и, соответственно, правительство будет постоянно следить за состоянием рынка и, если оно будет благоприятным для Венгрии, инициирует досрочное погашение», - отметил Михай Варга.
Протяженность венгерского участка железнодорожного коридора составляет около 150 км. Стоимость проекта оценивается в сумму от 600 млрд до 1 трлн форинтов (от 1,68 до 2,8 млрд евро). Его планируется реализовать к 2025 году. Соглашение о модернизации железнодорожной линии заключено с венгерско-китайским консорциумом в минувшем году.
Магистраль спроектирована для эксплуатации на скорости до 200 км/ч, что позволит сократить время в пути между сербской и венгерской столицами менее чем до трех часов. Сейчас время следования в пути составляет 7 часов 57 минут.
На территории Сербии специалистами ООО «РЖД Интернешнл» строится участок магистрали Белград - Будапешт, связывающий общину Стара Пазова и город Нови Сад. Как сообщал Gudok.ru, 3 апреля в создаваемом на маршруте тоннеле «Чортановци», который состоит из двух параллельных однопутных тоннелей суммарной протяженностью более 2,2 км, произведена сбойка в правом стволе длиной более километра. Сбойка в левом тоннеле намечена на июнь 2020 года. Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию в ноябре 2021 года. Там же «РЖД Интернешнл» ведет строительство двухпутного железнодорожного виадука в пойме реки Дунай протяженностью почти 3 километра. Общая готовность виадука составляет 93%.
Для обеспечения заданных темпов производства работ на объектах задействовано 935 человек и 276 единиц техники. Строителям удается не сбавлять темп при полном соблюдении правил безопасности во время пандемии. 21 апреля президент Сербии Александр Вучич поблагодарил специалистов «РЖД Интернешнл».
АПН

Прочитано 111 раз
Опубликовано в Статья
Теги
Nina Popova

Последнее от Nina Popova

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « Экскурсии по оперному театру

Оставить комментарий

Убедитесь, что Вы ввели всю требуемую информацию, в поля, помеченные звёздочкой (*). HTML код не допустим.

Наверх

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

ГАЗЕТА ПУТЕВОДИТЕЛЬ
Путеводитель по Венгрии с картой
Архив Архив

КАТАЛОГ

РЕКЛАМА

Hacienda 388x310px MART18
berecz advokat
rusiandent
Retikul2

РК НА FACEBOOK

 
 

ВИДЕО

БУДАПЕШТ ТОП-10

  • 1. Прогулка по Площади героев
    1. Прогулка по Площади героев
  • 2. Прокатитесь на Подземке
    2. Прокатитесь на Подземке
  • 3. Выпейте ароматный капучино на берегу Дуная
    3. Выпейте ароматный капучино на берегу Дуная
  • 4. Поставьте свечку в Базилике Святого Иштвана
    4. Поставьте свечку в Базилике Святого Иштвана
  • 5. Полюбуйтесь величественным Парламентом
    5. Полюбуйтесь величественным Парламентом
  • 6. Проходя по Цепному мосту, бросьте монетку в Дунай
    6. Проходя по Цепному мосту, бросьте монетку в Дунай
  • 7. Поднимитесь на фуникулёре в Будайскую крепость
    7. Поднимитесь на фуникулёре в Будайскую крепость
  • 8. Пообедайте в Рыбацком бастионе
    8. Пообедайте в Рыбацком бастионе
  • 9. Омойте свое бренное тело в термальных водах
    9. Омойте свое бренное тело в термальных водах
  • 10. Посмотреть на вечерний город с горы Геллерт
    10. Посмотреть на вечерний город с горы Геллерт