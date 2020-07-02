Четверг, 02 июля 2020 18:48

Экскурсии по оперному театру

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Экскурсии по оперному театру

С 1 июля 2020 года экскурсии по оперному театру продолжатся на венгерском и английском языках. Венгерские туры начинаются в четверг в 16:00 и в воскресенье в 14:00, а англоязычные туры начинаются каждый день в 14:00, 15:00 и 16:00.

Оперное здание, спроектированное Миклошом Иблом и открытое в 1884 году, является одним из выдающихся зданий Будапешта. Это настоящая шкатулка драгоценностей, богато украшенная в соответствии с высочайшими художественными стандартами своего времени. Ее тщательно сохранившаяся монументальная среда хранит множество историй и анекдотов. Хотя здание было реконструировано с лета 2017 года и не функционирует как театр, экскурсии по вестибюлю, главной лестнице, бару Фешты, Красному салону, Королевской лестнице и Залу Берталана Секели, как и OperaShop, проходят бесперерывно.
Приблизительно 30-минутная программа завершается коротким концертом с участием произведений Моцарта, Россини, Пуччини, Леонкавалло, Доницетти и Верди, среди прочих, в том числе таких как Cosí fan tutte, Севильский цирюльник, Дон Джованни, Богемная жизнь, Баяззос, Дон Паскуале, арии и дуэты от брака с любовным зельем, риголетто и фигаро включены.
Билеты можно обменять онлайн или лично, по крайней мере за 20 минут до начала движения, в часы работы с 12:00 до 17:00 каждый день с 1 июля в лобби Оперного театра или в OperaShop.
Вход в Оперный театр будет расположен на углу улиц Андраши и Дальсинхаз, на террасе Сфинкса, во время ремонта. Во время реконструкции лифты не работают, поэтому, к сожалению, в здании нет препятствий.
Чтобы сохранить здоровье наших посетителей и персонала, мы обеспечиваем возможность мытья рук и дезинфекции в соответствии с применимыми санитарными правилами, и мы просим использовать лицевую маску.

Наши коллеги могут предоставить более подробную информацию по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. и телефону +36 30 781 2630.

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Nina Popova

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