Рынок жилья «просел»

Эксперты предсказывали снижение еще до вспышки эпидемии. Что случилось? Задолго до пандемии эксперты уже предсказывали, что на рынке жилья Венгрии могут произойти изменения, поскольку цены за последние пять лет стремительно растут - как для продажи, так и для аренды. Но, согласно данным Ingatlan.com и Центрального статистического управления (KSH), в четвертом квартале 2019 года рост цен прекратился, а в Будапеште жилье подешевело на 1,7-3%. Уже в апреле 2020-го продажи недвижимости просели на 58% в сравнении с тем же месяцем годом ранее.

Подробности. Согласно данным Duna House в апреле 2020 г. продажи недвижимости составили 5971 по сравнению с 14 166 в прошлом году. С января по апрель продажи квартир и домов в Венгрии достигли 40 105, что на 24% меньше, чем за тот же период в 2019 году.

Рынок достиг своей нижней точки в первые две недели апреля, когда число сделок снизилось на 67%. И хотя спрос с тех пор начал расти, реальные продажи вырастут только после окончании эпидемии.

Что касается цен. Особого падения стоимости жилья в Венгрии не наблюдается. В апреле 2020 г. в Будапеште среднее снижение составило 5,7%, до €2265 за кв.м, в сельской местности - 14,1%, до €1080 за кв.м. Однако специалисты отмечают, что это падение можно рассматривать как продолжение тенденции, которая началась несколько месяцев назад, до вспышки эпидемии. К тому же, покупатели легко договариваются о скидках в 8-10%.

Аренда. Рынок начал восстанавливаться, хотя ставки в Будапеште значительно упали. В среднем арендаторы теперь должны платить примерно на €60 меньше, чем в январе, а это означает, что плата за квартиру в столице в настоящее время в среднем составляет €422. Торг стал обычной практикой. Ожидается, что снижение стабилизируется, но не остановится из-за большого количества свободных квартир на Airbnb.

Разрешения на строительство. Согласно последним выводам Статистического управления, количество выданных разрешений на строительство в первом квартале 2020 г. сократилось на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Учитывая, что в первом квартале 2020 г. было построено на 30% больше квартир по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., специалисты предполагают, что цены пойдут вниз.

Виктория ЗАКИРОВА