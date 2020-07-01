Рынок жилья «просел»

Подробности. Согласно данным Duna House в апреле 2020 г. продажи недвижимости составили 5971 по сравнению с 14 166 в прошлом году. С января по апрель продажи квартир и домов в Венгрии достигли 40 105, что на 24% меньше, чем за тот же период в 2019 году.
Рынок достиг своей нижней точки в первые две недели апреля, когда число сделок снизилось на 67%. И хотя спрос с тех пор начал расти, реальные продажи вырастут только после окончании эпидемии.
Что касается цен. Особого падения стоимости жилья в Венгрии не наблюдается. В апреле 2020 г. в Будапеште среднее снижение составило 5,7%, до €2265 за кв.м, в сельской местности - 14,1%, до €1080 за кв.м. Однако специалисты отмечают, что это падение можно рассматривать как продолжение тенденции, которая началась несколько месяцев назад, до вспышки эпидемии. К тому же, покупатели легко договариваются о скидках в 8-10%.
Аренда. Рынок начал восстанавливаться, хотя ставки в Будапеште значительно упали. В среднем арендаторы теперь должны платить примерно на €60 меньше, чем в январе, а это означает, что плата за квартиру в столице в настоящее время в среднем составляет €422. Торг стал обычной практикой. Ожидается, что снижение стабилизируется, но не остановится из-за большого количества свободных квартир на Airbnb.
Разрешения на строительство. Согласно последним выводам Статистического управления, количество выданных разрешений на строительство в первом квартале 2020 г. сократилось на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Учитывая, что в первом квартале 2020 г. было построено на 30% больше квартир по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., специалисты предполагают, что цены пойдут вниз.
Виктория ЗАКИРОВА