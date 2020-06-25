«Суша утонула, но острова поэзии остались...»

Неслучайно, что недавно ушедший венгерский поэт Карой Чех назвал своего коллегу «создателем малого эпоса о Нандорфехерваре» (ныне Белград), опубликованного в разных журналах в Венгрии. Более того, в одном из своих интервью венгерский поэт провозгласил своего русского друга «русским поэтом с венгерской душой». И думается, что подобное определение более чем метко или уместно. Леонид же как настоящий знаток венгерской истории бесконечно устраивает и ведет свои литературные вечера в ЦДЛ, посвященные как венгерской культуре, так и венгерской истории или ее наиболее выразительным событиям и персонажам. Например, вечер, посвященный королю Матяшу, или вечер в честь сразу двух событий: 550-летию Нандорфехерварской битвы и 50-летию Венгерской революции 1956 года. Сюда же можно добавить и постоянно упоминаемое поэтом имя Великого Учителя Ференца Ракоци или знаменитого, почти мифического бессмертного графа Сен-Жермена.

Володарский на своих вечерах в ЦДЛ говорит и о том, что интерес русских к Венгрии не просто слабость отдельных литераторов, одержимых своими странными или чудными идеями. И здесь, по словам поэта, достаточно вспомнить и о том, что по результатам последних антропологических исследований население Центральной России и, в первую очередь Москвы и Московской области, носит безусловные финно-угорские признаки. Ведь в этом же месте раньше жили люди, говорившие на разных диалектах, но объединенные в основном общим финно-угорским происхождением.

Володарский с большим уважением рассказывает и о прекрасном переводчике русских авторов и поэте, стихи которого Леонид переводил достаточно часто. Речь идет, конечно, о Карое Чехе, творческий мир которого из многоликой венгерской поэзии показался русскому поэту наиболее близким и интересным. Иными словами, настоящий, истинно венгерский поэт стал удивительно близким русскому мастеру как по творчеству, так и по философии жизни. Рассказывая о своем друге, Леонид замечает, что Карой, живя в глубокой венгерской провинции недалеко от деревни Богач, всегда умел находить средства на издание своих поэтических сборников даже и в неблагоприятных для поэзии условиях. Таким образом ему удалось выпустить в Будапеште и антологию современной русской поэзии, которую целиком и полностью создал он сам. Она называется «К Атлантиде», где, видимо, огромное пространство распавшегося Советского Союза сравнивается с легендарным затонувшим материком. И здесь вполне уместно привести слова и эзотерическое толкование Володарского: «Суша утонула, но острова поэзии остались, потому что дело, которым занимаются поэты, если вспомнить выражение одного из Великих Учителей Востока, «не столько земное, сколько надземное действие»! И там, в Высоких Сферах Бытия, Слово встречается со Словом, теряя свою языковую, национальную окраску, и уже становится энергетическим фактом культуры. Там единение по сродству душ, по признаку духовных устремлений».

В заключение обязательно хочу сказать и о том, что Леонид Володарский в своих поэтических сборниках обычно посвящает раздел и многоликой венгерской поэзии. В его последней книге «Звезда предназначения» (Москва, 2019 г.) этот раздел называется «Венгерская струна». В нем не столько переводы разных венгерских поэтов, сколько стихи Леонида, посвященные им. В том числе и Карою Чеху, который был не только переводчиком русского мастера, но и составителем его книги «Рождественский коридор» на венгерском языке, вышедшей в Венгрии.

Петер ВИЦАИ,

член Союза писателей Венгрии,

член Союза писателей Москвы