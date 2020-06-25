Четверг, 25 июня 2020 09:52

«Суша утонула, но острова поэзии остались...»

Автор Петер ВИЦАИ
Оцените материал
(1 Голосовать)
«Суша утонула, но острова поэзии остались...»

Фрагменты российско-венгерской поэтической жизни
В последнее время в Центральном доме литераторов (ЦДЛ) в Москве немало говорилось о богатой венгерской поэзии, а также о российско-венгерских культурных связях. И все благодаря известному российскому поэту Леониду Володарскому, творческая деятельность которого изначально пропитана венгерской тематикой.

Неслучайно, что недавно ушедший венгерский поэт Карой Чех назвал своего коллегу «создателем малого эпоса о Нандорфехерваре» (ныне Белград), опубликованного в разных журналах в Венгрии. Более того, в одном из своих интервью венгерский поэт провозгласил своего русского друга «русским поэтом с венгерской душой». И думается, что подобное определение более чем метко или уместно. Леонид же как настоящий знаток венгерской истории бесконечно устраивает и ведет свои литературные вечера в ЦДЛ, посвященные как венгерской культуре, так и венгерской истории или ее наиболее выразительным событиям и персонажам. Например, вечер, посвященный королю Матяшу, или вечер в честь сразу двух событий: 550-летию Нандорфехерварской битвы и 50-летию Венгерской революции 1956 года. Сюда же можно добавить и постоянно упоминаемое поэтом имя Великого Учителя Ференца Ракоци или знаменитого, почти мифического бессмертного графа Сен-Жермена.

Володарский на своих вечерах в ЦДЛ говорит и о том, что интерес русских к Венгрии не просто слабость отдельных литераторов, одержимых своими странными или чудными идеями. И здесь, по словам поэта, достаточно вспомнить и о том, что по результатам последних антропологических исследований население Центральной России и, в первую очередь Москвы и Московской области, носит безусловные финно-угорские признаки. Ведь в этом же месте раньше жили люди, говорившие на разных диалектах, но объединенные в основном общим финно-угорским происхождением.
Володарский с большим уважением рассказывает и о прекрасном переводчике русских авторов и поэте, стихи которого Леонид переводил достаточно часто. Речь идет, конечно, о Карое Чехе, творческий мир которого из многоликой венгерской поэзии показался русскому поэту наиболее близким и интересным. Иными словами, настоящий, истинно венгерский поэт стал удивительно близким русскому мастеру как по творчеству, так и по философии жизни. Рассказывая о своем друге, Леонид замечает, что Карой, живя в глубокой венгерской провинции недалеко от деревни Богач, всегда умел находить средства на издание своих поэтических сборников даже и в неблагоприятных для поэзии условиях. Таким образом ему удалось выпустить в Будапеште и антологию современной русской поэзии, которую целиком и полностью создал он сам. Она называется «К Атлантиде», где, видимо, огромное пространство распавшегося Советского Союза сравнивается с легендарным затонувшим материком. И здесь вполне уместно привести слова и эзотерическое толкование Володарского: «Суша утонула, но острова поэзии остались, потому что дело, которым занимаются поэты, если вспомнить выражение одного из Великих Учителей Востока, «не столько земное, сколько надземное действие»! И там, в Высоких Сферах Бытия, Слово встречается со Словом, теряя свою языковую, национальную окраску, и уже становится энергетическим фактом культуры. Там единение по сродству душ, по признаку духовных устремлений».

В заключение обязательно хочу сказать и о том, что Леонид Володарский в своих поэтических сборниках обычно посвящает раздел и многоликой венгерской поэзии. В его последней книге «Звезда предназначения» (Москва, 2019 г.) этот раздел называется «Венгерская струна». В нем не столько переводы разных венгерских поэтов, сколько стихи Леонида, посвященные им. В том числе и Карою Чеху, который был не только переводчиком русского мастера, но и составителем его книги «Рождественский коридор» на венгерском языке, вышедшей в Венгрии.

Петер ВИЦАИ,
член Союза писателей Венгрии,
член Союза писателей Москвы

Прочитано 206 раз Последнее изменение Четверг, 25 июня 2020 10:08
Опубликовано в Статья
Теги

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « Бетховен и Вена

Оставить комментарий

Убедитесь, что Вы ввели всю требуемую информацию, в поля, помеченные звёздочкой (*). HTML код не допустим.

Наверх

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

ГАЗЕТА ПУТЕВОДИТЕЛЬ
Путеводитель по Венгрии с картой
Архив Архив

КАТАЛОГ

РЕКЛАМА

Hacienda 388x310px MART18
berecz advokat
rusiandent
Retikul2

РК НА FACEBOOK

 
 

ВИДЕО

БУДАПЕШТ ТОП-10

  • 1. Прогулка по Площади героев
    1. Прогулка по Площади героев
  • 2. Прокатитесь на Подземке
    2. Прокатитесь на Подземке
  • 3. Выпейте ароматный капучино на берегу Дуная
    3. Выпейте ароматный капучино на берегу Дуная
  • 4. Поставьте свечку в Базилике Святого Иштвана
    4. Поставьте свечку в Базилике Святого Иштвана
  • 5. Полюбуйтесь величественным Парламентом
    5. Полюбуйтесь величественным Парламентом
  • 6. Проходя по Цепному мосту, бросьте монетку в Дунай
    6. Проходя по Цепному мосту, бросьте монетку в Дунай
  • 7. Поднимитесь на фуникулёре в Будайскую крепость
    7. Поднимитесь на фуникулёре в Будайскую крепость
  • 8. Пообедайте в Рыбацком бастионе
    8. Пообедайте в Рыбацком бастионе
  • 9. Омойте свое бренное тело в термальных водах
    9. Омойте свое бренное тело в термальных водах
  • 10. Посмотреть на вечерний город с горы Геллерт
    10. Посмотреть на вечерний город с горы Геллерт