Бетховен и Вена

Первым учителем музыки Людвига стал его отец Иоганн ван Бетховен, который пел в капелле Его Высочества курфюрста - архиепископа Кельнского. А первое произведение Людвиг сочинил, когда ему исполнилось 12 лет. Биографы композитора полагают, что оно называлось «Элегия на смерть пуделя». В 17 лет Людвиг отправился в Вену, чтобы брать уроки у своего кумира - Вольфганга Амадеуса Моцарта. Но очень скоро он возвращается домой. Из Бонна пришло известие, что его мать умирает. Три года Бетховен посещал философский факультет Боннского университета. Затем в 1802 году он снова отправляется в столицу Австрии. И остается там навсегда. Моцарта уже нет на этом свете. Людвиг берет уроки у Йозефа Гайдна - основоположника австрийской классической музыки. Но очень скоро он решает творить самостоятельно. Венское общество быстро оценило мастерство молодого пианиста и композитора. У Бетховена появляются патроны (переводя на современный язык - спонсоры) в высшем обществе: князья Лобкович и Кински, Великий князь Рудольф. Вот только никто из блестящих аристократов, решивших внести свой вклад в мировую культуру материальной поддержкой, не смог обуздать непреклонный характер немецкого гения. Диктовать что бы то ни было Людвигу ван Бетховену, как в похожих историях поступали меценаты с другими художниками, никому не удалось. От стипендии и прочих привилегий он никогда не отказывался, но вел себя всегда абсолютно независимо. Поэтому он не принял покровительства князя Лихновского, заявив: «Вы полагаете, что по вашему желанию я начну три трети дня сидеть дома и носить красивую одежду, а еще каждый день бриться?! Да я не выдержу это!»

В 27 лет Людвиг почувствовал, что теряет слух. Страдал он не только физически. Что может быть страшнее для музыканта, чем глухота?! Но наперекор всем страхам, сомнениям, постоянным волнам депрессии он творил. Он создал 240 произведений. Последнюю симфонию, Девятую, Бетховен писал совершенно глухим. Но с абсолютным внутренним слухом. Людвиг ван Бетховен умер в Вене 26 марта 1827 года. За похоронным катафалком непревзойденного маэстро шли 20 тысяч человек. Это десятая часть населения австрийской столицы того времени. Похоронили его сначала на Верингерском кладбище. Затем, когда по приказу императора Австрии Франца Иосифа на окраине Вены создается Центральное кладбище, на главную аллею которого перевозят прах великих австрийцев, Бетховена перезахоронили в более достойном месте.

В Доме музыки, тоже отмечающем в этом году юбилей (более скромный - всего 20 лет), обновили экспозицию, посвященную Людвигу ван Бетховену. Там можно узнать сразу обо всех 67 местах, расположенных в Вене и связанных с его жизнью и творчеством. В столице Австрии сейчас три музея Бетховена. Главным с 2017 года считается находящийся по адресу Пробусгассе, 6. Бетховен поселился в небольших апартаментах в центре Хайлигенштадта в 1802 году. Это был тогда отдельный город с термальными купальнями, виноградниками, уютными хойригерами (тавернами). А еще Хайлигенштадт расположен прямо у подножия Венского леса - любимого места отдыха венцев с конца XVIII века. Но и сейчас, если вы заглянете в эту часть 19-го района австрийской столицы, то окажетесь в очень симпатичном месте, словно застывшем во временном отрезке позапрошлого столетия. В узких мощеных улочках, среди уютных винных таверн на фоне полосок виноградников практически без изменений сохранилась картина «старая добрая Австрия». Здесь Людвиг написал свое печальное «Хайлигенштадтское завещание» - письмо брату, так никогда и не отправленное. Написал, когда узнал, что глухоту уже не победить: «О вы, кто называет меня злобным упрямцем! Если бы вы знали, как вы не правы! Ведь вы не знаете тайной причины…»

Три года назад небольшой музей, устроенный в 40-метровых апартаментах, где жил Бетховен, превратили в серьезную экспозицию, расположившуюся в 14 залах на площади 260 квадратных метров. В музее представлена полная биография Людвига ван Бетховена. Есть и неожиданные курьезные экспонаты: например, слуховые трубки, суфлерская будка. Последнюю он ставил на рояль, для усиления звука.

Неподалеку находится еще одно место, где тоже все напоминает о немецком музыканте, влюбившемся в Австрию. Майер ам Фарплац. Очень атмосферный хойригер. И вино такое же отличное сейчас подают, как и 200 лет назад, когда здесь ежевечерне за некрашеным грубым столом сидел Людвиг. Отсюда можно подняться вверх вдоль ручья. По этой тропе он ходил почти каждый день. Идиллические места, счастливо избежавшие преследования современной цивилизации. В числе прочих произведений здесь была написана Бетховеном и настроенческая «Пастораль».

Есть музей Бетховена в самом центре Вены, на Мелькском бастионе. Когда во второй половине XIX столетия сносили средневековые крепостные стены и соединяли старый город с предместьями, венцы решили оставить на память потомкам несколько древних бастионов. Один из них - Мелькский - возвышается рядом с Рингом, напротив главного здания университета. За краснокирпичной стеной виднеется довольно высокое для старой Вены здание - дом Пасквалати. Экскурсоводы, рассказывая об этом доме и Людвиге Бетховене, непременно упоминают, что проживал-то он здесь бесплатно. Барон Пасквалати фон Остерберг сам предложил Людвигу Бетховену жить в доме, ему принадлежащем с 1804 по 1815 гг. Здесь композитору работалось замечательно, написано было им немало, включая 5-ю и 6-ю симфонии и единственную оперу, сочиненную маэстро за всю его творчески переполненную жизнь - «Фиделио». Музей расположен наверху в трех комнатах, которые и занимал Бетховен. Место очень атмосферное. Преодолев крутую лестницу, гости попадают прямо в гости к капризному гению. Вот из этих окон Людвиг смотрел на Гладис (полосу отчуждения) и, возможно, на военный лагерь Наполеона у ворот Вены, когда писал патриотическую оперу.

Крыло здания, в котором были апартаменты Бетховена в Театре ан дер Вин, не сохранилось. Правда, до нас дошло живописное описание его жилища капельмейстера Игнаца фон Зейфрида: «Книги и ноты рассыпаны в каждом углу комнаты. Объедки холодной еды, веронская салями, полупустые бутылки - все валяется на партитуре нового квартета». Но сам театр, построенный в 1801 году, сохранился. И сейчас это здание - отличное напоминание об одном из тех, кто подарил Вене славу музыкальной столицы Европы. На сцене Театра ан дер Вин прошла с колоссальным успехом премьера оперы «Фиделио». Вторая премьера состоялась в 1955 году в открытой после полной послевоенной реконструкции Оперы. О Бетховене напоминают Зал Эроика во Дворце Лобковиц (сейчас Театральный музей), Парадный зал старой Академии наук, Главный зал Испанской школы верховой езды, Фриз Бетховена в Доме Сецессион... А еще есть площадь Бетховена, и на ней стоят два памятника - старый и современный. Площадь находится прямо перед Музыкальным университетом Вены, который часто называют лучшим в мире. Тысячи талантливых и смелых музыкантов мечтают поступить в это учебное заведение, чтобы покорить Вену, покорить мир. Как когда-то это получилось у одного молодого, но очень целеустремленного немецкого юноши. Есть, конечно же, памятник на Центральном кладбище. Инструменты его эпохи хранятся в экспозиции Музея музыкальных инструментов. И есть замечательный «но» прежде всего о Людвиге ван Бетховене вспоминают жители столицы и гости, прогуливаясь по уютным переулкам старого города, забираясь на Мелькский бастион или же любуясь на патину Хайлигенштадта... Кажется, повсюду звучит музыка. В этот год - его музыка.

К замечательной дате 250 лет со дня рождения гения австрийская столица планировала в течение всего юбилейного года грандиозную программу в музеях, Национальной библиотеке, концертных залах, Опере. Увы, пандемия внесла в праздничный календарь свою корректировку. Но все обязательно получится. Не сегодня, так завтра. Вена и Бетховен вновь встретятся на театральных сценах и в выставочных залах. Впрочем, они никогда и не расставались.

Екатерина ВЕРЕШ