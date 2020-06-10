Продается квартира на улице Visegrádi

В престижной части XIII района Будапешта, в Újlipótváros, в 5 минутах ходьбы от станции метро Nyugati и кольца St. István körút, в хорошем старом 5-этажном доме с лифтом, продается 3-комнатная квартира 113 кв.м в хорошем состоянии. Прекрасная планировка, все комнаты раздельные, столовая с большой кухней с новой красивой встроенной мебелью, туалет и ванная комната раздельные, экономное газовое бойлерное отопление. Квартира может подойти под юридическую контору или медицинский кабинет, или переделана под апартаменты. Стоимость 245 000 евро.

Тел.: +36 70 341 9938