Среда, 10 июня 2020 20:43

Продается квартира на улице Visegrádi

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Продается квартира на улице Visegrádi

В престижной части XIII района Будапешта, в Újlipótváros, в 5 минутах ходьбы от станции метро Nyugati и кольца St. István körút, в хорошем старом 5-этажном доме с лифтом, продается 3-комнатная квартира 113 кв.м в хорошем состоянии. Прекрасная планировка, все комнаты раздельные, столовая с большой кухней с новой красивой встроенной мебелью, туалет и ванная комната раздельные, экономное газовое бойлерное отопление. Квартира может подойти под юридическую контору или медицинский кабинет, или переделана под апартаменты. Стоимость 245 000 евро.
Тел.: +36 70 341 9938

Прочитано 112 раз Последнее изменение Среда, 10 июня 2020 20:54
Опубликовано в Статья
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Nina Popova

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