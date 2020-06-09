Карантин подходит к концу



С конца мая постепенно открылись границы для соседей, граждан Словакии и Чехии, которые могли приехать максимум на 48 часов без нахождения на карантине.

Также и граждане Венгрии могут теперь выехать из Венгрии в Чешскую Республику или Словацкую Республику на срок не более 48 часов. В случае пребывания иностранцев в Венгрии более 48 часов автоматически включаются карантинные ограничения с самоизоляцией на 2 недели.

Школы в Венгрии в этом году закончат учебный год в цифровом режиме (Постановление правительства 220/2020 от 22 мая 2020 года). С 2 по 26 июня 2020 года все начальные и средние школы организуют занятия в группах продленного дня, кружки и спортивные секции. Также возможны индивидуальные занятия или занятия в небольших группах.

В столице еще на месяц, вплоть до 30 июня, продлили бесплатные парковки, с которыми в центре Будапешта всегда большие проблемы - свободного места, особенно с 18 мая, не найти.

На протяжении всего карантина торговые центры в Будапеште были открыты. Работали и некоторые магазины: ювелирные, парфюмерные, спортивные.

Кафе, крупные кофейни и рестораны работали на вынос. Продуктовые магазины не меняли свой режим работы, только просили покупателей заходить в масках и соблюдать санитарные меры.

В общественном транспорте с 27 апреля руководство страны в режиме самоизоляции ввело ограничения: дистанция минимум 1,5 метра и ношение масок, шалей или шарфов на лице, желательно надевать и перчатки.

Детские сады были закрыты на карантин с марта 2020 года, но уже с 1 июня они возобновят работу. Однако не все, не во всех районах, некоторые детские учреждения будут брать не более 5 детей в группу и только от тех родителей, кто имеет справки о невозможности работать из дома на удалении. Дети смогут посещать детские сады только по предварительной записи и действующей очереди.

Хорошая новость - с конца мая открыты игровые площадки для детей на открытом воздухе.

В постановлении (в рамках самоизоляции) от 27 мая 2020 года 240/2020, которое вступило с силу 29 мая, сообщается, что изменились меры безопасности для предприятий общественного питания: теперь разрешено пребывание во внутренней, закрытой части ресторанов, кафе и кондитерских, пунктах общественного питания. Сотрудники обязаны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.

Послабления ограничений теперь действуют и в отношении гостиниц и отелей.

Постояльцы и гости могут свободно там располагаться.

Аэропорт Будапешта им. Ференца Листа начинает принимать авиарейсы из других стран.

В июне 2020 года мы ждем в Венгрии полного снятия режима ограничений. Очень ждем! О чем и напишем в следующем номере. Читайте нас и будьте в курсе результатов борьбы с коронавирусом.

Анжелика ПЕТРИЩЕВА