Месяц, располагающий к отдыху и созерцанию

В июне пройдут затмения, и до 25 июня движение планеты любви Венеры продолжает находиться в ретрофазе, а значит, свадьбы не рекомендуются. С 17 июня по 11 июля и здравомыслящий Меркурий также будет пятиться - дорогостоящие предметы красоты и искусства лучше не торопиться приобретать, а также авто, дома и прочие важные материальные вещи. Договоры в июне потерпят фиаско, даже путешествия могут быть из ряда вон выходящими, поскольку коридор затмений всегда несет оттенок фатальности...



3, 4 июня Луна транзитом проходит по Скорпиону, а Венера находится в точном квадрате к Марсу в Рыбах - проекция неосознанных желаний может вдруг выплеснуться претензиями в мир, у особ с проблемами психики могут быть агрессивные выпады, особенно к противоположному полу. Конечно, скажется влияние лунного затмения 5 июня в 19:28 по Гринвичу, которое пройдет в 16-х градусах Близнецов и Стрельца. Рыбы, рожденные 6 марта, Близнецы, рожденные 5 июня, Стрельцы, рожденные 8 декабря, и Девы, рожденные 8 сентября, подпадают под сильное влияние затмения, поэтому лучше провести это время в тишине.

Чем характерно это затмение? Обычно в полнолуние (а лунное затмение всегда проходит на базе полнолуния) идет бурный прилив энергий, но в это затмение уже несколько дней Солнце «сжигает» Венеру, такое сожжение дает усталость, все гормональные процессы в организме могут давать сбой, межличностные отношения искажаются... К тому же оппозиция Луны к Солнцу формирует тауквадрат к Нептуну и Марсу в Рыбах, что может указывать на массовые отравления, обман в СМИ, проблемы в морских стихиях и сбои в организме. Многие, особенно те, у кого в мутабельных знаках (Стрелец, Близнецы, Рыбы и Девы) есть личные планеты, могут попасть в ситуацию эмоциональных обид и разочарований. Ретроградная Венера очень легко идет на конфликт и разрыв отношений, и уж конечно заключать помолвки и бракосочетания (знакомства - сюда же) не стоит, так как это приведет к быстрому расставанию или плохому качеству отношений в браке.

С этого момента и по 21 июня начинается так называемый «коридор затмений», желательно не форсировать и не адреналинить, не испытывать судьбу.

Знакомства в это время могут быть длиною в жизнь, но не обязательно счастливыми.

7, 8 июня транзит Луны по Козерогу, в котором находятся Юпитер и Плутон, важен, вблизи лунного затмения такое соединение может дать интересные контакты с сильными мира сего или хорошие возможности провернуть сделки, хотя из-за ретроградности 4 планет все кажется, как в замедленном кино.

13 июня Луна встречается с Нептуном и Марсом в Рыбах и имеет напряженный аспект к Солнцу в Близнецах - время большой лжи, но также великих иллюзий, в плане здоровья может быть реакция на лекарственные препараты, алкоголь, будьте осторожны в морской воде.

16, 17 июня Луна проходит знак Тельца, где встречается с Ураном, - неожиданности, повышенная аварийность. 17-го также день, когда начинается движение Меркурия вплоть до 12 июля.

Итак, 6 планет в ретрофазе (22 июня Нептун также пойдет вспять), складывается впечатление стоячей воды, все дела стопорятся и электроника отказывается работать правильно, тут на помощь приходит период медитаций.

21 июня в 6:41 по Гринвичу произойдет солнечное затмение в 1-м градусе Рака. Солнце в этот день встречается в новолуние с Луной. Прекрасный день для закладывания программ и коррекции своего жизненного пути.

25 июня Венера, наконец, выходит из ретроградного движения.

28 июня мир проходит срединную точку затмений (осторожно, сгущение фатума), а 29 июня Марс переходит в знак Овна и пробудет в этом знаке до начала января 2021 года. Нахождение Марса почти полгода в мощном воинственном знаке может указывать на боевые события в мире, увеличение масштабных побоищ и демонстраций. Возможно, мир покажется не столь гостеприимным, но все-таки он прекрасен, с его ливнями и ягодами, цветением прекрасных цветов и волшебством.

ОВЕН

Поскольку по Овну проходит планетоид Хирон, то в содружестве с транзитами Солнца и Венеры он может подкинуть какие-то сделки, но следует помнить, что в июне 4 планеты находятся в ретрофазе и с 17-го Меркурий входит в петлю до 12 июля, - все будет ломаться, тормозиться и противоречить логике. Из хорошего следует ожидать письма от человека из прошлого, контакты с родственниками, которых давно не видел. 21-го лучше встречать солнечное затмение дома.

ТЕЛЕЦ

Управляющая Тельцами Венера находится в ретрофазе до 25 июня, несмотря на то что транзитом вместе с Солнцем проходит по зоне финансов и может замедлить ход делам и бизнесу. Меркурий проходит зону общения, документации и с 17 июня также войдет в петлю, предоставляя волю фантазии, но не помогая в делах. На жизненном пути появятся люди из прошлого, а также активизируются друзья и поклонники, но серьезных отношений лучше не начинать.

БЛИЗНЕЦЫ

3 июня Венера, находящаяся в Близнецах, строит точный напряженный аспект к Марсу в Рыбах, для самих Близнецов это повод стать в конфронтацию, но стоит помнить, что даже плохой мир лучше любой войны. Лунное затмение 5-го в Близнецах коснется также темы партнерства. Марс в Рыбах - это расталкивание локтями в бизнесе, активничанье в делах личного авторитета. Ощущение застоя может давать раздражение, но лучше наслаждаться моментом лета и медитацией.

РАК

До 21 июня наступает время тайн, ухода в себя и аудита своих действий, переоценка ценностей (особенно любви). Бизнес не стоит форсировать, так как 4 планеты в ретродвижении тормозят даже воздух, интуиция Раков подскажет им, в какое время следует начинать, а пока углубляемся в тайны подсознания. Затмение 21 июня отлично использовать для установления намерений и целей, провести с пользой и в спокойствии.

ЛЕВ

Июнь создает коридор затмений, а Львы всегда чутко реагируют на солнечное затмение, которое пройдет на этот раз 21 июня. Создастся впечатление, что мир замер в оцепенении, на душе тоска и уныние, но нужно понимать, что это всего лишь влияние светила и оно временно. Приятно напомнит о себе любовь из прошлого, но нынешние отношения могут оказаться капризными и витиеватыми. В июне наступит осознание прошлых перипетий, и подсознание начнет разматывать клубок загадок.

ДЕВА

Венера уже несколько месяцев проходит по зоне авторитета Дев, а в июне и Солнце будет подогревать их амбиции. Несмотря на большое количество планет в ретро, у Дев прекрасное время произвести на нужных людей хорошее впечатление (самое большое количество консультантов и богатых людей - Девы). А в июне Девы каким-то образом будут вовлечены в дела общественных движений и организаций. Последняя неделя будет посвящена отношениям с друзьями и близкими.

ВЕСЫ

Возможно, Весы захотят далеко уехать, возможно, там вдалеке их ждет встреча со старой, никогда не ржавеющей любовью... Однако не так романтичен июнь, как кажется, придется много времени потратить на профессиональную рутинную деятельность, тем более что солнечное затмение 21 июня будет проходить как раз по зоне авторитета Весов. Последняя неделя готовит испытания - будет немного напряжения, и к концу месяца почувствуется усталость.

СКОРПИОН

Валютные и банковские операции, дела, имеющие отношение к чьему-то наследству. Зачастую Скорпионам приходится быть свидетелями экстрима, и на этот раз его будет предостаточно. Совершенно очевидно, что в июне Скорпионам скучать не придется. Дети или молодые возлюбленные отнимают массу времени. А еще у Скорпионов по плану дела в дальнем зарубежье или активная переписка с человеком из далекого прошлого - утомительно, но результативно.

СТРЕЛЕЦ

Публичная жизнь! Стрельцы, вырвавшиеся на свободу, желают ярких отношений, и они их получат, вполне возможно, что на роль партнера согласится человек из прошлого, так сказать - старая любовь. У женатых могут начаться «косяки» с капризной половинкой и какие-то дела, связанные с финансами партнеров. 21-го во время солнечного затмения возможны пограничные состояния, но именно в коридоре затмений лучше не планировать плановых операций.

КОЗЕРОГ

Козерог полностью поглощен делами, где нужен компромисс сторон (тут могут быть суды или подписания договоров), но лучше это сделать до 18 июня, пока Меркурий не ушел в ретрофазу, иначе сделка не будет иметь продолжения или будет расторгнута. Много рутинной работы, а у некоторых даже может случиться служебный легкомысленный роман. Зрелым Козерогам следует побеспокоиться о собственном здоровье, перед затмением могут быть проблемы с сердцем.

ВОДОЛЕЙ

Дети, любовь, творчество - девиз на июнь, но с любовью могут быть неожиданности из-за ретроградности Венеры (капризная и ветреная), тем не менее в июне Водолеям предстоит много писанины и рабочей переписки, а с 18-го еще и повторение пройденного опыта либо возвращение к старым прожектам. Затмение 21-го может сказаться на самочувствии, особенно пожилых Водолеев с проблемными сосудами и слабым сердцем. У молодых Водолеев в конце месяца рабочий аврал.

РЫБЫ

Замечено, что Рыбы любят виртуальное общение, они в нем комфортно себя чувствуют, в июне общения будет с лихвой, несмотря на то, что жизнь призывает Рыб заняться собственным домом / квартирой. Возможно, с присутствием Марса в их знаке они захотят сделать ремонт или вообще сменить жилье. Еще Марс может спровоцировать конфликт на ровном месте или «подарить» проблемы со здоровьем, но это уже мелочи жизни.