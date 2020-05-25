Жизнь продолжается

Поэта, композитора и юмориста Геннадия Норда уже не нужно представлять будапештской публике и читателям РК. В 2018 г. в Будапеште вышла книга о нем - «Геннадий Норд, или «Неизвестный Высоцкий». Поэт лично участвовал в презентациях этой книги, исполняя свои песни и стихи на различных сценах венгерской столицы. Мы решили узнать у него, как он поживает и чем занимается в это трудное время.

Геннадий, как вы переносите карантин?

Самочувствие нормальное. Если можно так сказать о человеке, который сидит в четырех стенах и не имеет возможности выйти на улицу. Самоизоляция - это, конечно, не тюрьма, есть возможность и писать, и смотреть телевизор, и пользоваться интернетом. Но чувство изолированности присутствует. Сложно осознавать отсутствие возможности личного общения. Конечно, при сегодняшней системе коммуникации - мессенджеры, скайп - общение происходит. Но все-таки личное общение - это дорогого стоит.

Как поживают ваши знакомые деятели культуры?

Ситуация не просто плохая, а очень плохая. Отменены все мероприятия, концерты, выставки. С точки зрения безопасности это понятно и приветствуется. Но деятели культуры остались без заработка, а значит, без средств к существованию. И это не только в России, но и во многих странах. Хорошо, если у кого-то была заначка, или так называемая подушка безопасности. Но это касается звезд шоу-бизнеса. Люди же, с которыми я общаюсь, к сожалению, такой «подушки» не имели, жили от концерта до концерта. И таких, к сожалению, большинство. Поэтому как-то выкручиваются. Помогают родственники, друзья.

Cпособствует свободное время творчеству?

Наверное, свободное время должно способствовать творчеству. И у многих способствует - пишут стихи, рассказы, собирают материал для издания новой книги. Но у меня почему-то не способствует. Когда надо решать бытовые вопросы - не до творчества. «Когда говорят пушки, музы молчат». К несчастью, пока дела обстоят именно так.

Геннадий, чем вы занимаетесь?

Во-первых, рутинные домашние заботы. А во-вторых, поскольку музы мои в настоящее время отдыхают, я занимаюсь организационной работой - реализую возложенную на меня обязанность председателя правления Союза писателей Северной Америки. Вместе с правлением и секретариатом за эти полтора месяца осуществили несколько мероприятий на виртуальном поле. В частности, оформили и подали заявки для большой группы наших авторов на Международный многоуровневый конкурс де Ришелье 2020 года.

Мы подали рекомендации на членов нашего Союза еще на несколько международных конкурсов. Так, писатель, публицист Петер Вицаи (Венгрия) получил премию имени Франца Кафки, а поэт Елена Шахно (Беларусь) и поэт, член Международного ПЕН-клуба Николай Шамсутдинов - премию имени Генриха Белля. Об этих членах нашего Союза можно говорить долго, каждый из них достоин высоких наград. Петер Вицаи, я считаю, самый крупный высоцковед в Европе, автор многих книг и исследований о Высоцком, Елена Шахно - прекрасный поэт и композитор. Николай Шамсутдинов - выдающийся поэт, достигший в своем творчестве высот классика русской литературы и достойный Нобелевской премии. Вот такие замечательные авторы являются членами нашего Союза.

Мы готовимся наградить почетными грамотами целый ряд членов Союза в связи с днем рождения нашего объединения. А еще объявили очередной конкурс, который родился именно в этой непростой ситуации с коронавирусом. Творческому человеку тяжело переживать всякие катаклизмы. Но на помощь очень многим пришли их сподвижники - жены, мужья, сестры, матери. И мы по предложению почетного члена нашего Союза Николая Шамсутдинова решили сделать так, чтобы о тихих и скромных сподвижниках узнали в мире. Одной из самых ярких сподвижниц была жена Ф.М. Достоевского Анна Григорьевна Сниткина. Вот мы и объявили литературный конкурс на премию имени Сниткиной-Достоевской. Причем награды получат не только авторы стихов и прозы о своих сподвижниках, но и герои их произведений - сподвижники, которые свою жизнь посвящают любимым творцам.

Поскольку все, о чем я сказал, можно проводить виртуально, вплотную этим и занимаемся, и никакой вирус нам в этом помешать не может. Поэтому жизнь продолжается!

Геннадий, каким вы видите будущее?

Жду, когда человечество сможет победить эту напасть. Переживаю. Больших планов не строю. Но очень надеюсь, что скоро жизнь вернется в нормальное русло и я опять смогу выйти на сцену.

Благодарю вас за интересные ответы. Желаю здоровья и скорейшего возвращения на сцену!

Петер ВИЦАИ,

член Союза писателей Венгрии,

член Союза писателей Северной Америки