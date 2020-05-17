Память жива

Русист и исследователь Чехова Мария Рев своими глазами могла убедиться в необыкновенных актерских способностях Владимира Высоцкого, посмотрев его на Таганке в драме Чехова «Вишневый сад».

«Он создал образ торговца Лопахина, человека, который не хочет никого убивать, но все-таки убивает тех, кого он любит. Высоцкий настолько естественно играл героя драмы, как будто весь актерский опыт приобрел на произведениях Чехова. Несмотря на его невысокий рост, он мог мгновенно превратиться в гиганта на сцене, как о нем писала и Марина Влади в своей книге «Владимир, или Прерванный полет». В книге также сказано и о том, что Венгрия в жизни Влади и Высоцкого имела особое значение, поскольку она служила для них местом свиданий, как и в 1976 году, во время гастролей Таганки на венгерской земле. Марина прилетела к своему мужу в Будапешт из Парижа. Высоцкий не смог встретить ее, он как раз давал концерт в Доме советской науки и культуры в Будапеште. Во время концерта Марина вдруг появилась в зале, приехав прямо из аэропорта. Она не подошла к своему любимому человеку, просто незаметно помахала ему и осталась в конце зрительного зала. Володя, увидев Марину, не прервал концерт, только сделал небольшой перерыв на несколько секунд, чтобы махнуть ей рукой, и потом продолжал свою программу. Мне повезло, что с моего места в зале я смогла стать свидетелем тайного приветствия супружеской пары. Многие зрители ничего даже не заметили, кроме того, что после появления Марины в самой середине концерта Володя стал петь во много раз сильнее и эмоциональнее, чем до этого».

Журналист и любитель творчества Владимира Высоцкого Ильдико Ловаш относится к небольшому числу тех людей, которым удалось видеть Высоцкого в роли Гамлета в столичном театре оперетты даже два раза.

«В 1976-м актеры Таганки во главе с Юрием Любимовым приехали в Венгрию. Они выступали в разных городах (Дебрецене, Сольноке), но, в первую очередь в Будапеште. Конечно, я с удовольствием посмотрела бы талантливого русского Гамлета и в третий раз, но была очень довольна и тем, что могу гордиться автографом ведущего актера Таганки, который он дал мне после спектакля прямо на моем театральном билете».

Известный лингвист, профессор, академик Ференц Папп в 1976 году был заведующим кафедрой русского языка и литературы Университета имени Кошута Лайоша в городе Дебрецен.

«Ведущий актер Таганки как в Будапеште, так и в Дебрецене поразил общественность своими актерскими способностями. Он так великолепно играл, что с ним никто не мог сравниться. У меня было такое ощущение, будто он один на сцене - Гамлет с гитарой. Во время пребывания в Дебрецене Володя хотел познакомиться с городом, и мне была оказана честь показать Высоцкому интереснейшие места нашего города, разные здания университета и, конечно же, кафедру русского языка и литературы. Я очень рад и благодарен судьбе, что мне удалось провести незабываемое время с Володей в Дебрецене».

Эти воспоминания были опубликованы ранее небольшим тиражом в узкоспециализированных изданиях. Теперь мы решили их обнародовать для читателей РК, по случаю сорокалетия со дня смерти Владимира Семеновича Высоцкого. 25 июля 2020 года исполнится сорок лет, как великого барда нет в живых.

Петер ВИЦАИ,

член Союза писателей Венгрии,

член Союза писателей Москвы