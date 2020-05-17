Воскресенье, 17 мая 2020 10:26

Память жива

Автор Петер ВИЦАИ
Оцените материал
(1 Голосовать)
Память жива

Память о выдающемся советско-российском барде Владимире Семеновиче Высоцком, некогда ведущем актере Московского театра на Таганке, живет и в наши дни. Как на родине, так и в Венгрии многие вспоминают с любовью о легендарном «Всенародном Володе», известнейшем поэте-песеннике брежневской эпохи. Приведем мнение трех венгерских специалистов и любителей творчества Высоцкого, которые видели некоторые выступления барда на разных сценах, а один из них лично встретился и беседовал с ним.

Русист и исследователь Чехова Мария Рев своими глазами могла убедиться в необыкновенных актерских способностях Владимира Высоцкого, посмотрев его на Таганке в драме Чехова «Вишневый сад».
«Он создал образ торговца Лопахина, человека, который не хочет никого убивать, но все-таки убивает тех, кого он любит. Высоцкий настолько естественно играл героя драмы, как будто весь актерский опыт приобрел на произведениях Чехова. Несмотря на его невысокий рост, он мог мгновенно превратиться в гиганта на сцене, как о нем писала и Марина Влади в своей книге «Владимир, или Прерванный полет». В книге также сказано и о том, что Венгрия в жизни Влади и Высоцкого имела особое значение, поскольку она служила для них местом свиданий, как и в 1976 году, во время гастролей Таганки на венгерской земле. Марина прилетела к своему мужу в Будапешт из Парижа. Высоцкий не смог встретить ее, он как раз давал концерт в Доме советской науки и культуры в Будапеште. Во время концерта Марина вдруг появилась в зале, приехав прямо из аэропорта. Она не подошла к своему любимому человеку, просто незаметно помахала ему и осталась в конце зрительного зала. Володя, увидев Марину, не прервал концерт, только сделал небольшой перерыв на несколько секунд, чтобы махнуть ей рукой, и потом продолжал свою программу. Мне повезло, что с моего места в зале я смогла стать свидетелем тайного приветствия супружеской пары. Многие зрители ничего даже не заметили, кроме того, что после появления Марины в самой середине концерта Володя стал петь во много раз сильнее и эмоциональнее, чем до этого».

Журналист и любитель творчества Владимира Высоцкого Ильдико Ловаш относится к небольшому числу тех людей, которым удалось видеть Высоцкого в роли Гамлета в столичном театре оперетты даже два раза.
«В 1976-м актеры Таганки во главе с Юрием Любимовым приехали в Венгрию. Они выступали в разных городах (Дебрецене, Сольноке), но, в первую очередь в Будапеште. Конечно, я с удовольствием посмотрела бы талантливого русского Гамлета и в третий раз, но была очень довольна и тем, что могу гордиться автографом ведущего актера Таганки, который он дал мне после спектакля прямо на моем театральном билете».
Известный лингвист, профессор, академик Ференц Папп в 1976 году был заведующим кафедрой русского языка и литературы Университета имени Кошута Лайоша в городе Дебрецен.
«Ведущий актер Таганки как в Будапеште, так и в Дебрецене поразил общественность своими актерскими способностями. Он так великолепно играл, что с ним никто не мог сравниться. У меня было такое ощущение, будто он один на сцене - Гамлет с гитарой. Во время пребывания в Дебрецене Володя хотел познакомиться с городом, и мне была оказана честь показать Высоцкому интереснейшие места нашего города, разные здания университета и, конечно же, кафедру русского языка и литературы. Я очень рад и благодарен судьбе, что мне удалось провести незабываемое время с Володей в Дебрецене».
Эти воспоминания были опубликованы ранее небольшим тиражом в узкоспециализированных изданиях. Теперь мы решили их обнародовать для читателей РК, по случаю сорокалетия со дня смерти Владимира Семеновича Высоцкого. 25 июля 2020 года исполнится сорок лет, как великого барда нет в живых.

Петер ВИЦАИ,
член Союза писателей Венгрии,
член Союза писателей Москвы

Прочитано 159 раз
Опубликовано в Статья
Теги

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « Как проходит карантин в разных странах?

Оставить комментарий

Убедитесь, что Вы ввели всю требуемую информацию, в поля, помеченные звёздочкой (*). HTML код не допустим.

Наверх

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

ГАЗЕТА ПУТЕВОДИТЕЛЬ
Путеводитель по Венгрии с картой
Архив Архив

КАТАЛОГ

РЕКЛАМА

Hacienda 388x310px MART18
berecz advokat
rusiandent
Retikul2

РК НА FACEBOOK

 
 

ВИДЕО

БУДАПЕШТ ТОП-10

  • 1. Прогулка по Площади героев
    1. Прогулка по Площади героев
  • 2. Прокатитесь на Подземке
    2. Прокатитесь на Подземке
  • 3. Выпейте ароматный капучино на берегу Дуная
    3. Выпейте ароматный капучино на берегу Дуная
  • 4. Поставьте свечку в Базилике Святого Иштвана
    4. Поставьте свечку в Базилике Святого Иштвана
  • 5. Полюбуйтесь величественным Парламентом
    5. Полюбуйтесь величественным Парламентом
  • 6. Проходя по Цепному мосту, бросьте монетку в Дунай
    6. Проходя по Цепному мосту, бросьте монетку в Дунай
  • 7. Поднимитесь на фуникулёре в Будайскую крепость
    7. Поднимитесь на фуникулёре в Будайскую крепость
  • 8. Пообедайте в Рыбацком бастионе
    8. Пообедайте в Рыбацком бастионе
  • 9. Омойте свое бренное тело в термальных водах
    9. Омойте свое бренное тело в термальных водах
  • 10. Посмотреть на вечерний город с горы Геллерт
    10. Посмотреть на вечерний город с горы Геллерт