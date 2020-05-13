Как проходит карантин в разных странах?

Несмотря на всякие ограничения, люди ведут себя совсем по-разному. Некоторые испуганно сидят дома, не высовывая даже носа из своей квартиры, а некоторые плюют на все, продолжая жить привычной жизнью. Мы решили узнать, что думают граждане разных стран об изменившихся условиях, как они себя чувствуют, как приспосабливаются или не приспосабливаются к новым правилам жизни. В нашем опросе участвовали граждане разных стран и самые интересные высказывания публикуем. Благодарим всех наших респондентов и желаем здоровья!

РОССИЯ

Сергей Прокофьев (50 лет), техник-строитель, Москва (Россия).

Свой образ жизни не меняю...

Ситуация в России по поводу коронавируса (и не только) достаточно напряженная. Несмотря на это, у меня все нормально, нахожусь дома и соблюдаю правила самоизоляции. Свой образ жизни я не меняю и не собираюсь менять. Живу так, как жил и до этого, и считаю, что так правильно. Всегда найдутся дела по дому и занятие любимым делом, связанным с моим хобби по творчеству Владимира Высоцкого. Я на данный момент безработный, но работу потерял не из-за коронавируса. Боюсь, с работой после пандемии будет еще хуже. Но время все покажет. Главное не болеть. У нас в семье и среди знакомых никто не болеет. Уверен, что скоро все обойдется. В будущее, к сожалению, заглянуть нельзя. Но я твердо верю в победу справедливости.

Марина Прокофьева (24 года), студентка, Москва (Россия)

Нам придется приспосабливаться

Такое ощущение, что мир потихоньку «сходит с ума» и мы вместе с ним. И коронавирус этому способствует. Самочувствие вполне нормальное, я не болею и мои друзья и родственники тоже здоровы. Но карантин психологически давит почти на всех. Давит неизвестность, невозможность сделать то, что нужно, и что хотелось бы сделать. Постоянно приходится находить какие-то другие альтернативные способы и выходы из сложившихся ситуаций, что не всегда легко. Сейчас занимаюсь домашними делами, а также учусь дистанционно. Будущее вижу неоднозначным и неопределенным. И уж точно не таким, какой наша жизнь была до пандемии. Уверена, что даже если и придет все в прежнее русло, на это уйдут годы. Думаю, придется нам к новым условиям приспосабливаться.

БЕЛАРУСЬ

Татьяна Станилевич (37 лет), учитель, Минск (Беларусь)

Улицы украсили флагами

В Беларуси, по официальным данным, болеет более 10 тысяч человек. А в реальности, думаю, умножаем на два как минимум. При общении с друзьями и знакомыми только и слышишь, что кто-то болен или имел контакт первой степени и сейчас находится в изоляции. К счастью, мои близкие здоровы! Но приходят мысли, что мы переболели и не поняли, что это был ОН! В марте дочка температурила и сын кашлял. А после просмотра новостей у меня проявляются все симптомы разом! Вообще в моей семье, как и в стране, произошел раскол: муж ходит на работу, в магазины без маски, смеется над антисептиками и пытается регулярно отправить старшую дочь в школу. Я же выбираюсь на улицу в полной экипировке и терпеливо пишу заявления в школу, чтобы дочь училась дома. На улице, на детских площадках и в парках очень многолюдно, улицы украшены флагами - готовимся к 9 Мая! Но вой сирен машин скорой помощи стал обычным делом, и каждый день вижу врачей в спецодежде, выходящих из соседних подъездов, и это страшно. Мысли о жизни после эпидемии оптимизма не добавляют. Хорошо, что есть родительский дом в деревне с печкой и погребом с картошкой! Поэтому прорвемся!

Дмитрий Дешковец (37 лет), предприниматель, Минск (Беларусь)

Мы снова заживем полноценной жизнью

В Беларуси ситуацию с коронавирусом стараются максимально сгладить. Думаю, цифры совсем другие, как, впрочем, во многих странах. Информацию черпаем из разных источников. Мы с детьми находимся дома. Продукты заказываем через службу доставки. Самочувствие, можно сказать, отличное, но не хватает общения с друзьями. Дома занимаемся спортом, играми с детьми или обучением. По возможности выезжаем отдохнуть и провести время на свежем воздухе в загородный дом. Но стараемся не контактировать с родителями, так как старшее поколение, как и везде, в зоне риска. Никто из родственников не болеет, но я знаю людей, которые сейчас на карантине с выявленным COVID-19. Несмотря на рост цифр по заболевшим, верю, что скоро всему этому придет конец, как и в Китае, и мы снова заживем полноценной жизнью!

УКРАИНА

Фания Шакирова (79 лет), пенсионерка, Киев (Украина)

Может, выработаем иммунитет

У нас карантин, как и везде. Людям старше 60 лет нельзя выходить на улицу. Большинство работают дома. У меня все отлично, только иногда давление высокое. В моей жизни ничего особо не изменилось. Сижу дома, как и до этого. Иногда заходит навестить соседка, хотя это и не по правилам. Сын теперь работает дома, что даже лучше и веселее - вся семья вместе. Я много читаю - книги качаю из интернета. Мы живет с доме с небольшим участком, поэтому выхожу поработать, выполоть сорняки. Гуляю вокруг дома с собакой и котом. Я не уходила гулять далеко и до карантина, поэтому, в принципе, все по-прежнему. Разве что на концерты не хожу, а раньше посещала филармонию. Из наших родственников и друзей никто не болеет. Грипп был в декабре-январе. И может, выработался иммунитет… К сожалению, похоже, что вся эта ситуация надолго.

Ирина Мильчевич (22 года), студентка, Рахов, Закарпатская область (Украина)

Я верю, что скоро все вернется на круги своя

Ситуация у нас схожая со всей Европой. С 12 марта страна находится на карантине, который продлевают и продлевают... Вопреки этому, чувствую себя хорошо. Сначала было немножечко страшно, потому что в силу своего образа жизни я общаюсь с большим количеством людей, но со временем страх прошел, и верю, что скоро все вернется на круги своя. К счастью, все мои знакомые и родственники в добром здравии. Не могу сказать, что моя жизнь сильно изменилась, потому что по-прежнему хожу на работу и продолжаю учиться, но в дистанционном формате. Такое обучение оказалось лучше, чем я ожидала, и иногда мне кажется, что просто сидя в аудитории я бы не узнала столько информации по какой-либо теме, как я узнаю сейчас, самой дома изучая материал, который присылает преподаватель. Очень жду окончания карантина, но выйти из этой ситуации будет непросто. Потрачены гигантские суммы денег, много людей осталось без работы. Много украинцев, работающих за границей, вернулись домой, а назад уехать смогут непонятно когда... Государство на помощь народу не очень спешит, так как денег у него мало.

ЧЕРНОГОРИЯ

Милица Лубурич (36 лет), гид-экскурсовод, Будва (Черногория)

Пока все очень безнадежно - туристов нет!

У нас ситуация стабильная. Зараженных мало, поэтому пандемия уже на закате и карантин подходит к концу. Я занимаюсь любимым делом: гуляю на свежем воздухе, хожу в поход в горы, открывая новые прекрасные маршруты... Больше внимания уделять телу и здоровью, чтобы не болеть. Конечно, жизнь изменилась сильно. Не понятно, когда восстановится туристическая индустрия. Зато много свободного времени, чтобы работать «над собой». Читаю книги, смотрю телепередачи и совершенствую свои кулинарные знания и умения. Никто из знакомых не болел вирусом. Уверена, все станет на свои места. Но когда именно? Боюсь, начнется сильный экономический кризис. Но я верю в свои силы и думаю, что в любом случае справлюсь с предстоящими трудностями.

Милица Секулич (35 лет), преподаватель русского языка, Подгорица (Черногория)

Надеюсь на лучшее

У нас ситуация с вирусом под контролем. Зараженных мало, и поэтому власти постепенно смягчают меры. Комендатский час с 23.00 до 5.00, и можно заниматься спортом по одному в общественных местах, жаль к морю пока нельзя. Я оптимист по натуре, поэтому чувствую себя неплохо. Несмотря на то что мне сложно привыкнуть к новой ситуации, всегда нахожу способ не думать об этом. С нетерпением жду, когда человечество провозгласит победу над пандемией. Рада, что среди близких нет болеющих коронавирусом. Жизнь нашей семьи изменилась сильно. Не хватает прогулок на природе с дочкой и мужем. Думаю, нас ожидает экономическй кризис и многие останутся без работы. По-моему, у нашего правительства пока нет адекватных мер по улучшению жизни граждан. Но надеемся на лучшее!

Блажо Секулич (34 года), агент по продажам недвижимости, Подгорица

(Черногория)

Ждем вакцину!

В Черногории единичные случаи заражения вирусом, поэтому правительство постепенно смягчает меры безопасности. Несмотря на изменившиеся условия, чувствую себя неплохо. Семья успешно справляется с вынужденным пребыванием у себя дома. Пондемия сильно повлияла на повседневную жизнь. Пришлось отказаться от многих прежних привычек, но стараюсь не скучать: слушаю музыку, смотрю разные фильмы, периодически выхожу на прогулку, соблюдая принятые меры безопасности. Среди знакомых зараженных коронавирусом нет. Думаю, всему человечеству предстоит долгий период восстановления. Ждем вакцину!