Уважаемые читатели!

Мы рады вновь встретиться с вами. Перед вами очередной номер нашего издания. Он подготавливался нами в период карантина и всемирной пандемии коронавируса, потому вышел в несколько усеченном виде.
Май нынешнего года - особый. Мы празднуем 75-летие Великой победы. Многие семьи потеряли близких и родных в страшной мясорубке войны. Для всех нас - это был и есть праздник со слезами на глазах. По этому случаю наш постоянный автор Екатерина Вереш написала статью об участниках и очевидцах тех страшных лет.
Трианонский договор, лишивший Венгрию двух третей своей территории, был подписан ровно сто лет тому назад. Наш автор кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения и балканистики Александр Стыкалин описывает причины его заключения.
К моменту выхода газеты карантин должен быть снят, но мы расскажем вам, как его пережили и как к нему относились граждане других стран.
Приятного и познавательного чтения!
Берегите себя!
Александр ПОПОВ, главный редактор