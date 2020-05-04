Уважаемые читатели!

Мы рады вновь встретиться с вами. Перед вами очередной номер нашего издания. Он подготавливался нами в период карантина и всемирной пандемии коронавируса, потому вышел в несколько усеченном виде.

Май нынешнего года - особый. Мы празднуем 75-летие Великой победы. Многие семьи потеряли близких и родных в страшной мясорубке войны. Для всех нас - это был и есть праздник со слезами на глазах. По этому случаю наш постоянный автор Екатерина Вереш написала статью об участниках и очевидцах тех страшных лет.