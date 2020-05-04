Понедельник, 04 мая 2020 07:03

Уважаемые читатели!

Автор
Оцените материал
(3 голосов)
Уважаемые читатели!

Мы рады вновь встретиться с вами. Перед вами очередной номер нашего издания. Он подготавливался нами в период карантина и всемирной пандемии коронавируса, потому вышел в несколько усеченном виде.
Май нынешнего года - особый. Мы празднуем 75-летие Великой победы. Многие семьи потеряли близких и родных в страшной мясорубке войны. Для всех нас - это был и есть праздник со слезами на глазах. По этому случаю наш постоянный автор Екатерина Вереш написала статью об участниках и очевидцах тех страшных лет.


Трианонский договор, лишивший Венгрию двух третей своей территории, был подписан ровно сто лет тому назад. Наш автор кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения и балканистики Александр Стыкалин описывает причины его заключения.
К моменту выхода газеты карантин должен быть снят, но мы расскажем вам, как его пережили и как к нему относились граждане других стран.
Приятного и познавательного чтения!
Берегите себя!

Александр ПОПОВ, главный редактор

Прочитано 511 раз Последнее изменение Понедельник, 04 мая 2020 07:07
Опубликовано в Статья
Теги
Nina Popova

Последнее от Nina Popova

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « Май, полный надежд

Оставить комментарий

Убедитесь, что Вы ввели всю требуемую информацию, в поля, помеченные звёздочкой (*). HTML код не допустим.

Наверх

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

ГАЗЕТА ПУТЕВОДИТЕЛЬ
Путеводитель по Венгрии с картой
Архив Архив

КАТАЛОГ

РЕКЛАМА

Hacienda 388x310px MART18
berecz advokat
rusiandent
Retikul2

РК НА FACEBOOK

 
 

ВИДЕО

БУДАПЕШТ ТОП-10

  • 1. Прогулка по Площади героев
    1. Прогулка по Площади героев
  • 2. Прокатитесь на Подземке
    2. Прокатитесь на Подземке
  • 3. Выпейте ароматный капучино на берегу Дуная
    3. Выпейте ароматный капучино на берегу Дуная
  • 4. Поставьте свечку в Базилике Святого Иштвана
    4. Поставьте свечку в Базилике Святого Иштвана
  • 5. Полюбуйтесь величественным Парламентом
    5. Полюбуйтесь величественным Парламентом
  • 6. Проходя по Цепному мосту, бросьте монетку в Дунай
    6. Проходя по Цепному мосту, бросьте монетку в Дунай
  • 7. Поднимитесь на фуникулёре в Будайскую крепость
    7. Поднимитесь на фуникулёре в Будайскую крепость
  • 8. Пообедайте в Рыбацком бастионе
    8. Пообедайте в Рыбацком бастионе
  • 9. Омойте свое бренное тело в термальных водах
    9. Омойте свое бренное тело в термальных водах
  • 10. Посмотреть на вечерний город с горы Геллерт
    10. Посмотреть на вечерний город с горы Геллерт