Май, полный надежд

Весной очень хочется любви, и, само собой, мечты стремятся к идеализации. Но весь май Венера имеет напряженный аспект к Нептуну, для кого-то розовые очки приведут к роману не с тем человеком, о котором мечталось, и наоборот. Нептун может вскрыть ситуацию, когда пелена с глаз спадет и наступит жестокое разочарование. Венера - наша жизненная сила, как и Солнце, но когда она имеет напряженные аспекты, это может говорить о спаде энергии, гормональных сбоях, в женском организме могут происходить проблемы на гормональном уровне. Нептун часто дает интоксикации, в случае же с Нептуном некоторые индивидуумы попробуют себя одурманивать наркотиками, алкоголем, что усугубит положение.



Первомай с Солнцем в Тельце и Луной во Льве притягивает напряженные энергии, этому также способствует точное соединение Меркурия с Ураном в Тельце. До 8 мая это соединение актуально и может вызвать в обществе волну недовольств. Нелегкий аспект: появляется ощущение рока, неумения сфокусироваться (возможны аварии и фатальные ситуации). Луна как фактор подсознательных реакций выступает в роли триггера, и 7 мая земляне получают очередное суперлуние (полнолуние) в 11:46 по Гринвичу. Огромная сила гравитации может спровоцировать авиакатастрофы, в организме людей будут происходить процессы с удвоенной активностью, так что возлияния и прием опиоидов (лекарства) неуместны. Придерживайтесь диеты.

В это же время, 5 мая Лунные узлы меняют знак и Северный лунный узел переходит в Близнецы (Южный, соответсвенно, в Стрелец) и до января 2022 г. затмения будут проходить на этой оси. Для Близнецов и Стрельцов наступает судьбоносное время, и для тех, у кого на этой оси находятся лунные узлы, пройдет своеобразная проверка событиями и испытаниями, лунные узлы проверяют, правильно ли вы идете по программе данной инкарнации. Северному лунному узлу нравятся гибкость, дипломатичность, интеллектуальность, обновление и любопытство. Огромное количество информации, двойные стандарты, сочетание двух противоположностей, общество будет всем этим интересоваться. Близнецы также имеют отношение к синхронизмам, и в течение двух лет их будет много. Северный лунный узел - голова, фокус развития, а Южный лунный узел - хвост или завершение любого цикла. Северный узел - зона большого интереса, мечтаний и иллюзий, мистификаций. Южный узел - завершения и разочарования, период личной внутренней проработки духовных качеств, акцент на деталях.

С 8 по 10 мая Луна в Стрельце оппозиционирует транзитной Венере в Близнецах - не ссорьтесь, желание сказать некрасивую правду не принесет желаемого результата. В эти дни складывается также ситуация обмана, так как задействован длительный аспект Венера - Нептун.

11,12 мая транзит Луны в Козерог не прибавит оптимизма, но есть желание использовать и манипулировать. Сатурн разворачивается вспять до конца сентября 2020-го, замораживая различные проекты и тормозя всяческие начинания.

12 мая Меркурий входит в Близнецы, дополняя Венеру рассудительностью и придавая обществу толчок к коммуникациям.

13 мая Венера входит в ретрофазу до 24 июня: время, когда браки, которые якобы заключаются на небесах, могут затем привести к разводам. Сложное время для бизнеса, связанного с индустрией моды, красоты в целом (пластической хирургии, парфюмерии, косметики), сладостей и также валютных операций.

14 мая Марс входит в знак Рыб до конца июня, присутствие Марса и Нептуна в Рыбах может спровоцировать волну фейковых новостей, всплывает волна различных «измов»: фанатизма, патриотизма, национализма и прочего, проявляется интерес к помощи страждущим и бедным, хотя помощь может уйти далеко не бедным. Деятельность в социуме становится невидимой либо истинные мотивы действий тщательно скрываются, но Марс как раз может вытащить все на поверхность (шпионские скандалы, отравления). То, что на поверхности, обычно не соответствует тому, что происходит на самом деле... Мотивы и поступки людей также непонятны и плохо поддаются анализу. Дела стопорятся, наталкиваются на невидимые препятствия. Активизируются аферисты всех мастей.

Со второй половины мая 4 планеты становятся в ретрофазу (включая Юпитер), значит до конца сентября можно отложить все крупные начинания и не дергаться по поводу того, что бизнес не идет. Да, не идет, потому что со звездами нужно считаться, так же как с продавцом, ушедшим на обеденный перерыв. Рожденным в этот период ретроградья судьба указывает на незаконченные проекты из прошлой жизни, это так называемые «кармические хвосты», обычно такая карма преследует бывших прокуроров, судей, превысивших полномочия, чтобы в этой жизни пришлось расплатиться.

18, 19 мая транзит Луны по Овну - ошибки в расчетах, повышенная импульсивность.

21 мая светило переходит в знак Близнецов, придавая этому знаку яркости.

22 мая в 17:40 по Гринвичу новолуние в Близнецах, связка ретро Венеры с Меркурием в точном квадрате к Нептуну в 21-м градусе Рыб - скандалы и обманы пройдут фоном всего лунного месяца.

25, 26 мая транзитная Луна пройдет по материнскому знаку Рака и 27-го с утра встанет в оппозицию к Юпитеру и Плутону в Козероге - время манипуляций и конфронтаций.

27-29 мая Луна во Льве требует «хлеба и зрелищ», а Меркурий переходит 29 мая в Рак и пробудет в этом знаке до 5 августа. В это время закономерности и последовательности могут дать сбой и вместо них могут появиться интуитивные решения - не самые худшие. Могут возникнуть неожиданные реакции, вызванные чувствами, впечатлениями, переживаниями. Но можно разрешить себе быть личностью не только логичной и последовательной, но и душевной, испытывающей чувства и эмоции. Можно позаботиться о тех, с кем вы общаетесь.

ОВЕН

В первую половину месяца можно рассчитывать на поддержку высших сил и друзей, финансово - неплохое время, но с 14 мая Юпитер, планета успеха, начинает свое ретродвижение до 13 сентября. Марс передвигается в Рыбы - зону тайны Овнов, и для них на полтора месяца многое станет иррациональным и непонятным. В плане любовной жизни вторая половина месяца может показаться конфликтной. Возможно, стоит уйти в тень, успокоить амбиции и переждать до лучших времен.

ТЕЛЕЦ

Проходящее по Тельцу светило и Меркурий первую неделю могут одарить Тельцов недюжинным искрометным желанием свернуть горы. Уран продолжает подталкивать их к авантюрам и преподносить сюрпризы в местах, где их не ждали, особенно в полнолуние 7 мая. Венера застряла в зоне финансов Тельцов - ждите не только подарки к дню рождения, но и хорошие валютные сделки. Вошедшие с середины месяца Венера и Юпитер в фазу ретро замедлят процессы в бизнесе и любви.

БЛИЗНЕЦЫ

Несмотря на присутствие Венеры в их знаке, Солнце до 21 мая диктует близняшкам свои императивы: уйти в медитацию и залечь на дно... Наступает время глубокого анализа и подбивания итогов перед днем рождения. Ретроградные планеты Венера и Юпитер с середины мая могут указывать на торможение в делах бизнеса и семейной жизни. Однако прохождение Меркурия с 12 мая по их знаку покажет миру их гениальность и лояльность.

РАК

6 мая Северный лунный узел покидает знак Рака, откорректировав жизненные программы. Жизнь не станет комфортней, скорее целенаправленней и интенсивней. Солнце в Тельце дарит тепло друзей, а Венера посылает амурные письма, однако на ретроградном цикле, то есть после 13 мая, на горизонте появится кто-то из прошлого. К концу месяца лучше свернуть все дела, так как и Юпитер, ушедший в ретрофазу, и Солнце, вошедшее в зону тайны и ограничений, не разрулят ситуацию быстро.

ЛЕВ

До середины мая у Львов по плану демонстрация сил и профессионализма. Напряжение в отношениях уходит с 13 мая вместе с переходом Марса в знак Рыб, однако остается глухое отчуждение и дистанция, ощущение распятости на кресте. Ретроградная Венера возвращает к старым проблемам, а Юпитер, также зашедший в фазу ретро с 14 мая по 13 сентября, указывает, что время весна/ лето для бизнеса не подходит, используйте этот период для отдыха.

ДЕВА

Дела, связанные с людьми издалека, и возможные поездки. С переходом Марса в Рыбы с 13 мая возникает ситуация напряжений как в профессиональной деятельности, так и с партнерами. Действия партнеров можно назвать нелогичными и капризными. К сожалению, ретрофаза Венеры продержится до конца не только мая, но и июня. Прохождение Венеры по зоне профессионализма дарит Девам много шарма и неотразимости.

ВЕСЫ

Весы как всегда очень обаятельны, и кто-то издалека питает нежные чувства уж который месяц. В мае встанут вопросы финансов партнеров, банков, завещаний, а также это время экстрима, поэтому, пожалуй, не стоит рисковать. Со второй половины мая ретроградность Венеры и Юпитера может сказаться на бизнесе - тормозятся дела и возвращаются неоконченные проекты. Во второй половине мая на сцене жизни может появиться кое-кто из далекого прошлого.

СКОРПИОН

Публичная, светская жизнь, некто возвращает долги, а также идут приветы из прошлого. Бизнесменам-Скорпионам следует принять во внимание, что две финансовые планеты (Юпитер и Венера) входят в фазу ретро после 14 мая, а это означает, что все планы будут отсрочены на неопределенный период, вернее до осени. Тем не менее переход Солнца с 21 мая в зону финансов партнеров скоординирует интерес Скорпионов на получении ссуд, наследства или подарков.

СТРЕЛЕЦ

У Стрельцов май связан с работой и нововведениями на рабочем месте, возможно, купят новый компьютер или включат график «свободного художника». Венера продолжает бороздить зону партнерства и с 13 мая войдет в фазу ретро до конца июня, то есть если отношения все-таки существуют, то не стоит их сильно корректировать, так как в это время отношения плохо поддаются проработке. Друзья из прошлого дадут о себе знать сполна.

КОЗЕРОГ

До 21 мая отличное время для творчества, занятий на природе, воспитания детей и общения с любимыми. С 13 мая Юпитер в Козероге входит до осени в фазу ретро, может означать возврат к старой нерешенной проблеме, но исход дела будет успешным. Меркурий вместе с Венерой указывает на большой объем работы и документации, а также на служебный роман с человеком из прошлого. Последняя неделя мая будет посвящена служению работе.

ВОДОЛЕЙ

Прекрасное время для работы в саду и общения с домочадцами. Венера находится уже второй месяц в зоне любви. Несмотря на то что с 13 мая Венера уйдет в ретроградное движение, ее наличие в жизни Водолеев будет сказываться позитивно. Творческим Водолеям весна дарит всплеск и вдохновение, а тем, у кого есть дети - радость общения. С 14 мая Марс переходит на полтора месяца в знак Рыб, указывая на активность в зарабатывании денег, а также траты.

РЫБЫ

Ждите много общения, контактов с родней и коротких поездок по городу в изобилии. Венера в собственном доме может указывать на красивые приобретения или декорирование. С приходом Венеры в ретрофазу с 13 мая возможны возвраты к старым проектам или встреча с человеком из прошлого. Практически в это же время Марс заходит на полтора месяца в знак Рыб и пожилым может нести обострение хронических болезней или повышенный травматизм (берегите ступни и кожу).