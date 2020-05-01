Пятница, 01 мая 2020 11:04

Ни Sziget, ни VOLT, ни Sound

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Ни Sziget, ни VOLT, ни Sound

Согласно решению правительства Венгрии, впервые за 27 лет в этом году не состоится фестиваль Sziget, как и фестивали Telekom VOLT Festival и Balaton Sound.

«В сложившейся ситуации не имея исторического опыта, - сказал Тамаш Кадар, главный организатор фестиваля, - умы не нашли нужного ключа к решению. В настоящее время мы испытываем только бесконечную печаль о том, что объем работы, любовь и преданность делу, которые наши коллеги делали для этих фестивалей и наших гостей на протяжении десятилетий, оказались напрасными в этом году». По словам главного организатора, первое, что нужно сделать сейчас, - это найти оптимальное решение для тех, кто уже приобрел предварительные билеты, чтобы использовать их в следующем году или возвратить деньги назад.

Анализируя международные примеры, многие решения уже появились, есть страны, где этот процесс поддерживается и регулируется отдельным законодательством. «Несомненно, что эта беспрецедентная ситуация нанесет очень серьезный финансовый ущерб всему фестивальному рынку, и, таким образом, в стране будет сокращено множество рабочих мест и закрыто компаний», - сказал Кадар, добавив, что, хотя переговоры с правительством о возможной помощи начались. Пакет спасательных мер для промышленности и различных профессиональных организаций уже давно ведет в разработке по нескольким типам сценариев чрезвычайных ситуаций, но организаторы фестиваля еще не достигли конкретного результата с лицами, принимающими окончательные решения.

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