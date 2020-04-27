Краткий обзор ситуации в Венгрии

Тема карантина витала в западной части Европы с конца февраля. Многие самые дисциплинированные, пугливые и исполнительные венгры начали самоизолироваться в первых числах марта. СМИ нагнетали страх, новостные сводки пестрели устрашающими цифрами смертности в других странах. Поэтому взрослое население страны, кому не нужно было ежедневно ездить на работу, сразу засело дома. Ведь основная масса заболевших коронавирусом - люди старшего и преклонного возраста.



Венгры в большинстве своем, как истинные европейцы, дисциплинированные. Возможно, в дальнейшем это смогло пресечь в Венгрии широкое распространение смертоносного вируса Covid-19.

С 27 марта 2020 года руководство страны на территории Венгрии объявило всеобщий карантин. Власть ввела ограничения для пенсионеров. Таким образом развели потоки молодого и пожилого населения, дабы не пересекаться в общественных местах и не заражать друг друга.

Магазины, офисы, банки, официальные заведения, торговые центры, парикмахерские перешли на новый режим работы для посетителей до 15:00 ежедневно, кроме выходных.

Населению старше 65 лет предоставили время посещения аптек, продуктовых магазинов и административных заведений с 9:00 до 12:00.

Крупные магазины, такие как IKEA, закрылись для посетителей в начале карантина и работают только онлайн, осуществляя доставки. OBI, кстати, открыт, но с пропускным ограничением: не более 15 человек одновременно на всей территории магазина. Войти могут не более двух человек, при условии, что две персоны сначала должны выйти. Работают крупные парфюмерные магазины, например Douglas, открыты отделения почты, в некоторых местах даже до 20:00, но это информация по столице.

Население обязано соблюдать дистанцию в один метр друг от друга. Во все заведения стоят очереди на улице, часто работают помощники, сотрудники обслуживающих организаций, чтобы очередь двигалась быстро. Благо погода позволяет находиться на улице спокойно, апрель баловал жителей страны теплом (+17, +23) и цветущими деревьями.

Народ соблюдает предписание властей и условия добровольной самоизоляции, на улице люди ходят в масках и резиновых перчатках.

12 апреля закрыли все скверы и парки, где жители любят проводить выходные, во избежание скопления людей и массовых заражений.

Перед Пасхой (в Венгрии она католическая и праздновалась в этом году 12 апреля, начиная со Страстной пятницы 10 апреля) произошла непредвиденная ситуация, когда более 200 человек «одним разом» заболели Covid-19. Это произошло в домах престарелых, один из очагов был в городе Веспрем, что существенно увеличило статистику заболевших в стране. Информация сильно встревожила население, но не всех.

В следующие выходные скверы и парки снова закрыли, потому что некоторые несознательные граждане гуляли там с детьми и собирались одновременно группами более трех человек, несмотря на пандемию и рекомендации властей.

Православные церкви в Венгрии в этом году вели пасхальные службы онлайн. Прихожане могли наблюдать за церемониями из дома, соблюдая меры предосторожности.

В середине апреля, около 15-го числа, количество смертей среди населения страны составило 273 человека.

С 18 апреля в общественном транспорте начали активно работать контролеры, что радует. Их функция заключается в том, чтобы делать обход и исследовать транспорт на предмет нахождения бомжей и иже с ними, создающих беспорядок и неудобства, также не допускать их появления в метро. В начале весны контролеры пропали и активизировались «зайцы».

С 21 апреля открылся китайский рынок. Закрыли его в начале марта - в начале карантинных мер.

С 27 апреля администрация уведомила население о том, что нахождение в общественном транспорте без масок или их аналогов запрещено и карается штрафом в 100 000 форинтов.

В начале весны руководство страны ужесточило меры и ввело карантинный режим до 12 апреля, до католической Пасхи, когда число заболевших коронавирусом было около 800 человек. Затем власти Венгрии продлили карантин, число заболевших росло. И с тех пор еженедельно продлевали данные ограничения.

Пока известно, что противокарантинные ограничительные меры введены в стране до 3 мая, рост заболевших вирусом и умерших прекратился, пик заражений спал. Потихоньку открываются мелкие магазинчики, оживает мелкий бизнес, теперь можно сделать копию ключей и ксерокопию документов. Рестораны закрыты для посещений, но продолжают работать в режиме доставки, в надежде не потерять своих постоянных клиентов. Очень активизировался курьерский рынок, везде снуют курьеры на велосипедах и мотороллерах до самой ночи, в основном везут еду и продукты.

В такси можно передвигаться из пункта А в пункт Б только одной персоне. Но я видела и двух, и трех пассажиров одновременно в начале карантина. Сообщение между городами в период пандемии в Венгрии открыто, можно добраться куда угодно любым видом транспорта. Многие, кто смог, уехали с детьми и семьями в пригород или на озеро Балатон.

В середине марта в Венгрию самолетами пускали только своих граждан. Возможно, меры жесткие, но это позволило удержать распространение пандемии. Что говорит о правильной и своевременной политике венгерских властей. Аэропорт закрыт, туристов нет, экономика Венгрии находится в упадке. Просел туристический и ресторанный бизнес. На плаву аптеки и такие магазины, как DM и Rossman, Pepco. Крупные и мелкие продуктовые магазины открыты иногда до 8 вечера, они зазывают покупателей акциями и скидками. Некоторым госслужащим в период пандемии, например сотрудникам полиции, подняли зарплату на 5%. Государство Венгрии как может пытается помочь нуждающимся, сокращенные работники имеют право просить помощь в размере оклада на ближайшие 3 месяца с апреля 2020 года.

Арендодателям власть рекомендовала снизить арендную ставку на 50%. Теперь до декабря 2020 года они не имеют права выставить арендаторов из квартир, если договоры заключены официально. Законодательно банки должны давать каникулы ипотечникам и заемщикам. В Венгрии ввели налоговые послабления. Однако, как и в любой другой стране, карантинные льготы и тут носят сугубо индивидуальный характер, они зависят от ситуации, в которую попал человек или организация, и нюансов.

Впереди последний месяц весны, Будапешт цветет и пахнет, жизнь продолжается и так много нужно успеть. Будем планировать, несмотря ни на что, надеюсь, что скоро мы сможем встречаться с друзьями, обновлять гардероб, гулять и нормально работать, но вот скорее всего авиаперелеты в другие страны придется отменить или скорректировать. Желаем нашим читателям крепкого здоровья, берегите себя и своих близких, спасибо за то, что вы с нами!

Анжелика ПЕТРИЩЕВА