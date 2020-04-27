В Будапеште с 27 апреля все должны ходить в масках!

В качестве маски можно использовать ткань или шарф, закрывающие нос и рот. Маска обязательна в общественном транспорте, такси, в помещениях, открытых для посетителей с целью продажи товаров или оказания услуг (торговых центрах, рынках, ярмарках, магазинах, салонах красоты, и т.д.). Исключение составят те случаи, когда маски несовместимы с видом предоставляемых услуг, например, у стоматолога, парикмахера, косметолога и т.д.) или в тех помещениях, в отношении которых правила техники безопасности запрещают маскировку лица, например, в банках, банкоматах, и прочее.

Обозначено общее исключение. Мера не применяется к тем, кто отделен от других лиц перегородкой, например, пластмассовыми перегородками в кассах, или находятся от других лиц на расстоянии не менее двух метров (например, в общественном транспорте, перед кабиной водителя).