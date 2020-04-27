Понедельник, 27 апреля 2020 10:47

В Будапеште с 27 апреля все должны ходить в масках!

Автор
Оцените материал
(1 Голосовать)
В Будапеште с 27 апреля все должны ходить в масках!

А те, кто не будут соблюдать требования, уже с 3 мая будут оштрафованы за несоблюдение правил. Новое постановление касается всех граждан старше 6 лет.

В качестве маски можно использовать ткань или шарф, закрывающие нос и рот. Маска обязательна в общественном транспорте, такси, в помещениях, открытых для посетителей с целью продажи товаров или оказания услуг (торговых центрах, рынках, ярмарках, магазинах, салонах красоты, и т.д.). Исключение составят те случаи, когда маски несовместимы с видом предоставляемых услуг, например, у стоматолога, парикмахера, косметолога и т.д.) или в тех помещениях, в отношении которых правила техники безопасности запрещают маскировку лица, например, в банках, банкоматах, и прочее.
Обозначено общее исключение. Мера не применяется к тем, кто отделен от других лиц перегородкой, например, пластмассовыми перегородками в кассах, или находятся от других лиц на расстоянии не менее двух метров (например, в общественном транспорте, перед кабиной водителя).

Прочитано 116 раз Последнее изменение Понедельник, 27 апреля 2020 11:48
Опубликовано в Статья
Теги
Nina Popova

Последнее от Nina Popova

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « Завещание венгерского гусара Краткий обзор ситуации в Венгрии »

Оставить комментарий

Убедитесь, что Вы ввели всю требуемую информацию, в поля, помеченные звёздочкой (*). HTML код не допустим.

Наверх

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

ГАЗЕТА ПУТЕВОДИТЕЛЬ
Путеводитель по Венгрии с картой
Архив Архив

КАТАЛОГ

РЕКЛАМА

Hacienda 388x310px MART18
berecz advokat
rusiandent
Retikul2

РК НА FACEBOOK

 
 

ВИДЕО

БУДАПЕШТ ТОП-10

  • 1. Прогулка по Площади героев
    1. Прогулка по Площади героев
  • 2. Прокатитесь на Подземке
    2. Прокатитесь на Подземке
  • 3. Выпейте ароматный капучино на берегу Дуная
    3. Выпейте ароматный капучино на берегу Дуная
  • 4. Поставьте свечку в Базилике Святого Иштвана
    4. Поставьте свечку в Базилике Святого Иштвана
  • 5. Полюбуйтесь величественным Парламентом
    5. Полюбуйтесь величественным Парламентом
  • 6. Проходя по Цепному мосту, бросьте монетку в Дунай
    6. Проходя по Цепному мосту, бросьте монетку в Дунай
  • 7. Поднимитесь на фуникулёре в Будайскую крепость
    7. Поднимитесь на фуникулёре в Будайскую крепость
  • 8. Пообедайте в Рыбацком бастионе
    8. Пообедайте в Рыбацком бастионе
  • 9. Омойте свое бренное тело в термальных водах
    9. Омойте свое бренное тело в термальных водах
  • 10. Посмотреть на вечерний город с горы Геллерт
    10. Посмотреть на вечерний город с горы Геллерт