Завещание венгерского гусара

Мой прадед - венгр Денеш Гал. Солдат и пленник. Жертва и герой. Он, как и сотни тысяч его соотечественников, был заброшен вихрем событий начала XX века в Россию. Воевал на фронтах Первой мировой войны. Попал в плен и был сослан в концлагерь в Сибирь. Бежал. Потом был партизанский отряд. Снова плен и опять побег. Любовь к русской девушке. Рождение детей. Письмо Сталину с просьбой о возвращении в Венгрию. Отказ. Отчаяние. Попытка нелегального перехода границы СССР. Но все по порядку...



Еще грохотали взрывы на фронтах Первой мировой, а в русском плену, по данным Международного Красного Креста, уже было 54 146 офицеров и 2 050 000 солдат австро-венгерской армии. Их содержали в более чем 400 лагерях, разбросанных по всей России - от Киева и Москвы до Туркестана и Иркутска. Именно в Иркутске накануне русской революции и гражданской войны и оказался Денеш Гал, а также тысячи других венгров. Большинство из них никакого участия в гражданской войне в России не приняли. Более того, начиная с весны 1919 года многие интернационалисты массово уезжали в Венгрию, и советское правительство издало несколько приказов, обязывающих командиров частей Красной армии немедленно отпускать венгров, изъявивших желание сражаться на родине, где в то время происходили революционные события. Осуществить такой план венграм, которые воевали в европейской части России, было реально, чего не скажешь о тех, кто оказался в Сибири.

Год 1918. Совершив побег из находившегося под контролем Белой армии лагеря для военнопленных, Гал и его сотоварищи оказались без еды и средств на гигантских просторах Сибири. Всем хотелось домой, на берег Дуная. А Денешу Галу снились яблони в саду его родного Марошвашархея. Да и письмо от матери, Розалии, с которым он не расставался все годы военного лихолетья, согревало в кармане «венгерки». Мама писала, что яблоньки уже зацвели...

Дойти до Венгрии через бескрайние просторы России, да еще по дорогам начавшейся уже гражданской войны казалось невозможным. Разве что пробираться через Монголию и Китай. Но впереди тоже сотни километров пути. Тайга и сопки. Бурные реки с ледяной, даже летом, водой. С одной стороны Белая армия, с другой - красные отряды, анархисты или просто бандиты и мародеры. Куда идти? Любой ценой надо было выжить, не попасть между молотом и наковальней. Так около 800 венгров оказались в партизанском отряде Федора Лаврова. Начались бои, потери друзей. Венгерских интернационалистов отличали стойкость в бою и высокий моральный дух. Бойцы и командиры «красных мадьяр» называли друг друга братьями. Историки отмечали, что венгры отличались от других солдат Красной армии хорошей выучкой, технической грамотностью, опрятностью, дисциплиной.

20 августа 1918 года кровопролитный бой произошел между частями белых, в том числе белочехов, и интернационалистами у станции Березовка на Байкале. Многих венгерских командиров расстреляли, другие опять были возвращены в концентрационный лагерь. Так Денеш Гал снова попал в плен и оказался в тюрьме в Иркутске. И снова побег. И опять в партизаны. Денеш Гал оказался в отряде под командованием Нестора Каландаришвили. Личность это была противоречивая. Анархист и разбойник, красный партизан и охотник за золотом сибирских банков Каландаришвили хотя и сражался со своими бойцами на стороне Красной армии, но в то же время преследовал и свои цели. Они были во многом связаны с золотом. Так, только в одном из четырех банков Кяхты было золота на 4 миллиона рублей. И по существующей версии, именно это золото, а также другие ценности сбрасывали люди Каландаришвили с борта парохода «Работник», когда при переправе через реку Селенгу белые открыли по нему шквальный пулеметный огонь.

Так или иначе, в истории Нестор Каландаришвили, а погиб он в Якутии в 1922 году, остался как герой войны, и его именем названы улицы в Иркутске, Чите и Усть-Куте. Денеш Гал покинул отряд в декабре после тысячекилометрового похода от Усть-Кяхты до Иркутска через хребет Хамар-Дабан, Монголию и Восточные Саяны, когда «Дед», как называли Нестора партизаны, распустил свой отряд, выдав каждому на дорогу по 9 тысяч царских рублей.

На время Гал обосновался в Иркутске, стал готовиться к отъезду в Венгрию. Но тут произошло, вероятно, главное событие в его жизни - он влюбился. Избранницей Денеша стала русская девушка Екатерина Черкашина. Уже через несколько лет в семье было 6 детей. Старшая из них, Елена (Илона), сегодня жива, ей 97 лет и она находится в относительно добром здравии. Она радуется весточкам из Венгрии, фотографиям Будапешта, где она так и не смогла никогда побывать. А ведь Денеш Гал собирался на родину в середине тридцатых годов и даже написал письмо Сталину с просьбой отпустить его в Венгрию. И Сталин ответил Галу, что он может вернуться. Но один. Без детей...

В отчаянии Денеш Гал посадил всю семью на поезд и отправился в Барановичи, поближе к границе СССР. С ним ехала еще одна венгерская семья, и она решилась на нелегальный переход. А Гал все же не рискнул на такую авантюру с маленькими детьми. Наступила зима, закончились деньги, что были припасены на дорогу. Моя бабушка вспоминает, как они копали сухую крапиву из-под снега, варили из нее похлебку. Один из двух сыновей Гала умер от голода. Остальные по весне на перекладных отправились обратно в Иркутск.

Эти испытания подкосили здоровье Денеша Гала. Уже на смертном одре он завещал своим четырем дочерям и второму сыну вернуться в Венгрию, когда это станет возможным. Но такой случай никому из детей так и не представился. Сегодня из детей моего прадеда в живых осталась только моя бабушка Елена. Отчество у нее было Денешевна, но в 1956 году она в страхе поменяла его на Даниловну. А фамилию свою Гал она сменила еще при замужестве на Щекину. Тогда же, в год советского вторжения в Венгрию, Елена Даниловна уничтожила все документы, письма из Венгрии, которые в свое время приходили от матери Денеша Гала. Розалия звала сына на родину, просила помочь по хозяйству...

Выполнить завещание венгерского гусара выпало мне, правнучке. Сейчас я напряженно и с интересом учусь в Институте венгерского языка. А мой сын Георгий, праправнук Денеша Гала, в школе. В Будапеште я написала письма в различные архивы Венгрии, и многие мне ответили, прислали бесценные материалы, где упоминается и Денеш Гал и его пленение на станции Березовка у Байкала. Пришло письмо и из венгерского музея военной истории, где тоже подтверждаются эти сведения, а также названы воинские части, где служил Гал, и указано место его призыва в армию - село Вифороаша (Viforoasa) в венгерском архиве значится как Хавадто (Havadtő) под Тыргу-Мурешем (Марошвашархеем).

Не забыты венгры и в Иркутске. В их честь названа улица «Красных мадьяр» в центре города. И в книгах историков, и в архивах - имена, документы, воскрешающие события тех лет. А в памяти людской у сибиряков - мифы и легенды о «крылатых» венгерских гусарах.

Ирина КАПРАЛОВА