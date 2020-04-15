«Под флагом Высоцкого»

С Виталием Григорьевичем в последний раз я встретился в 2018 году в Государственном институте русского языка имени А.С. Пушкина, где он долгое время был ректором, а в последнее время - президентом этого учебного заведения. Когда два года назад я зашел в его «президентский кабинет», я сразу понял, что он меня не узнал. Мы же давно не виделись... Поэтому я так и спросил у него: «Добрый день, Виталий Григорьевич, вы узнаете меня?» А он в ответ: «Нет, не узнаю...» Когда я представился, он мгновенно попросил меня присесть, прекратив свою работу на компьютере. Мы сразу заговорили о разных делах, но прежде всего его интересовало положение русского языка в Венгрии. В свое время он неоднократно выступал с докладами или лекциями о русском языке как в Будапеште, так и других городах страны. Когда я спросил у него: «Когда вы приедете к нам опять?», он ответил: «Когда вы пригласите. Приглашайте, и я приеду». Мы разговаривали минут сорок, он меня очень любезно принимал и в ходе беседы несколько раз называл своим другом. После нашего дружеского и душевного разговора он подарил мне одну из своих последних книг с дарственной надписью: «Дорогому другу Петеру от В. Костомарова».

Раньше, много лет назад, Виталий Григорьевич никогда не называл меня своим другом, а просто говорил, что я лучший студент института. И в том, что я после окончания магистратуры имел возможность поступить и в аспирантуру в ГИРЯП, большая и незабвенная его заслуга. В те трудные переходные времена (речь идет о мутных девяностых годах) было не так уж легко попасть в российские вузы на основании двухсторонних межгосударственных соглашений, тем более на длительный срок и с государственной стипендией. Он, будучи ректором ГИРЯП, как я узнал позже, заступился за меня в Министерстве образования в Будапеште и уверял ответственных и компетентных лиц в том, что я лучший студент института и меня грех не направить в аспирантуру. После этого я, конечно, получил стипендию от венгерского государства и через три года (1996) стал кандидатом наук по творчеству Владимира Высоцкого. Во время учебы в аспирантуре Виталий Григорьевич всегда стоял за моей спиной вместе с моим научным руководителем и «второй матерью» Натальей Дмитриевной Бурвиковой, которая в то время работала ученым секретарем ГИРЯП. Они относились к небольшому числу тех специалистов, которые без особых претензий смогли принять и воспринять своеобразную тему моей диссертации по Высоцкому и поддерживали меня на всех этапах работы над ней. Виталий Григорьевич, так же как и многие другие в то время, увидев меня, сразу вспоминал Высоцкого или о нем. Однажды, при встрече с ним на конференции в Российском культурном центре в Будапеште вместо приветствия он очень уместно сказал мне одно любопытное выражение, которое потом я не раз употреблял в моих исследовательских работах по творчеству великого барда: «Под флагом Высоцкого». И как оказывается, он был прав. Я до сих пор живу, творю и работаю в том же духе... Большое ему за все спасибо! Светлая память, Виталий Григорьевич...

Петер ВИЦАИ,

член Союза писателей Венгрии,

член Союза писателей Москвы