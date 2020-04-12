Поможем друг другу!

Глобальная пандемия оказывает существенное влияние на жизнь всех нас и ставит задачи, с которыми мы никогда ранее не сталкивались. Почему в данный момент мы считаем сотрудничество первостепенной задачей и ищем наиболее эффективные формы взаимной поддержки.

При организации летнего сезона 2020 года Театра «Сабад-Тер» нельзя игнорировать эту радикально изменившуюся жизненную ситуацию и отсутствие культурной жизни, понимая, что все артисты оказались в чрезвычайно сложной ситуации из-за отсутствия спектаклей и концертов. Мы надеемся, что культурная жизнь в столице возобновится к середине лета, и мы хотим дать как можно большему числу артистов возможность выступить перед публикой.

Мы решили организовать праздничный гала-вечер на сцене под открытым небом в парке Варошмайор, возможная дата которого запланирована на 11 июля или на 16 августа нынешнего года, в зависимости от эпидемиологической ситуации. Общая выручка от вечера будет распределена между исполнителями. Мы ищем профессиональных артистов по всем жанрам с программой максимум на пять или, в случае коллективных выступлений, максимум на восемь минут.

К сожалению, продолжительность вечера ограничена, но мы выставим все треки на наших онлайн-платформах, и мы хотели бы провести несколько вечеров, если это будет возможно.

Давайте соберемся вместе, получим удовольствие и порадуемся жизни!

Заявки с полной информацией выступлений принимаются до 30 апреля 2020 года по следующему адресу: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.