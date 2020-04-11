Недвижимость на карантине

К концу марта в Будапеште, несмотря на общую мобилизацию и личную ответственность каждого, соблюдающего предписания властей, рост заражения населения увеличивается. Упал спрос на жилье, хотя предложений много. Сильно изменился рынок аренды. Посуточная сдача жилья в столице практически сошла на нет из-за оттока туристов и закрытых границ. Венгрия с середины марта 2020 года приняла решение в страну впускать только венгров и членов их семей.

Эпидемия подкосит многих, и это грядущая глобальная экономическая проблема. К сожалению. Этот факт перетасует многое, и проблемы коснутся всех и каждого. Коронавирус пошатнет или разрушит то, что шаталось, и укрепит то, что незыблемо и гибко. Нас ждет полная реструктуризация и перезагрузка. Как и многое другое, офисы агентств недвижимости закрыты, но те немногие, кто смог своевременно перевести своих работников в режим онлайн и бесконтактного общения с клиентами, эффективно работают. Что говорит о правильном антикризисном управлении и стратегически верном подходе в работе. Кризис кризисом, но людям нужна крыша над головой, поэтому контракты заключаются. В Будапеште освободилось огромное количество квартир, которые сдавались в посуточную аренду. Теперь это жилье не востребовано. И конечно, хозяева кинулись сдавать их в долгосрочную аренду.

Однако рынок долгосрочной аренды квартир не ожидал такого наплыва и просел. В апреле в столице Венгрии, в разгар туристического сезона, когда город особенно красив, легко можно снять квартиру в центре даже за 300 евро. Тогда как на окраине еще месяц назад сложно было найти квартиру в долгосрочную аренду за 400 евро (130 000 форинтов - национальная валюта Венгрии, курс 330 форинтов за 1 евро в феврале 2020 года). Правительство Венгрии обязало собственников жилья не взимать арендную плату с арендаторов в кризисный период (с середины марта 2020-го). Это общее распоряжение, но каждый локально решает этот сложный вопрос. Конечно, сделок на рынке недвижимости Будапешта стало гораздо меньше, люди боятся будущего и финансовых проблем, многие просто выжидают, а именно здесь его максимальная активность. Многие в панике и думают о своем здоровье в первую очередь.

Апрель 2020 года станет, видимо, переломным не только в сфере жилья. Рынок недвижимости важен тем, что он четко отражает глобальный финансовый срез внутри страны и в частности в ее столице. В докризисные времена столичные метры бойко росли в цене, спрос превышал предложение. К маю 2020 года мы будем иметь другую ситуацию в мире, и в частности в Венгрии, будем держать наших уважаемых читателей в курсе. Читайте нас, пишите нам, общайтесь с нами онлайн. Желаем всем здоровья и открытых границ.



Анжелика ПЕТРИЩЕВА

Фотографии предоставлены: Yulia Galvin