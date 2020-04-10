Янка Купала в Будапеште

Елена Лешкович работает директором Государственного литературного музея Янки Купалы с мая 2007 года. Она является специалистом в области музеологии и музейного менеджмента. Автор ряда публикаций по литературному музееведению, научный руководитель пяти каталогов музейных коллекций, руководитель творческого коллектива по созданию экспозиции Музея Янки Купалы, а также куратор различных международных проектов, научных конференций и семинаров. В феврале этого года выдающийся специалист приезжала в Будапешт, где по материалам возглавляемого ею музея состоялась выставка в Российском культурном центре на проспекте Андраши. Елена Лешкович любезно согласилась дать интервью по поводу этого редкого и неординарного события газете РК.

Уважаемая Елена, что вы можете рассказать о вашем музее, о значении литературного наследия белорусского национального поэта Янки Купалы? Каково ваше личное отношение к нему?

Янка Купала (Иван Луцевич, 1882-1942) - первый народный поэт Беларуси. Его творчество способствовало национальному самосознанию белорусов на протяжении первых десятилетий ХХ века, пробуждало историческую память нации, формировало гражданский идеал белорусской государственности, поднимало национальное художественное слово на мировой уровень. Поэт взял псевдоним в честь древнего народного праздника, в дни которого родился, - Купалье. Цветок папоротника, символ желанного счастья, стал одним из определяющих образов поэтического мира белорусского песняра. Преданное служение Янки Купалы родине берет исток в истории и традициях дворянского рода Луцевичей, в богатой стихии народной устно-поэтической культуры. В своем творчестве Янка Купала органично сочетал патриотизм и общечеловеческий гуманизм, в поэзии, драматургии и публицистике он засвидетельствовал желание и право белорусов занять достойное место в семье народов мира. Еще при жизни поэт стал для белорусов объединяющим символом. Его музей был основан 25 мая 1944 года (за 40 дней до освобождения Минска). А гостей первая экспозиция, разместившаяся в одном из немногих уцелевших зданий в историческом центре столицы, приняла 20 сентября 1945 года. Посетителей лично встречала вдова писателя Владислава Луцевич - вдохновительница, создательница и первый директор музея. Благодаря ее неутомимому труду на месте, где до войны стоял дом поэта, поднялись стены нового Дома Купалы - его литературного музея. Именно она нашла, собрала и сохранила большую часть самых ценных коллекций автографов, прижизненных изданий, фотографий и личных вещей поэта. Наш музей, являясь одним из старейших литературных музеев Беларуси, хранит традиции своих основателей и представляет свое собрание и личность поэта с помощью современных технологий. Для меня лично Янка Купала не просто гениальный поэт, классик национальной литературы, но и верный друг и надежный товарищ, гостеприимный хозяин, добрый учитель для молодых авторов, скромный и обаятельный человек и, конечно, красивый, импозантный мужчина. Именно таким мы, сотрудники музея, видим поэта, читая воспоминания современников, личную переписку поэта, разглядывая его фотографический архив.

Откуда возникла идея организации выставки Янки Купалы в Будапеште? Kакова актуальность этой выставки?

Выставка «Ты далеко. Ты близко. Ты рядом» - часть масштабного международного выставочного проекта музея «Янка Купала в диалоге культур», который представляет белорусского классика, рассказывает о его жизни, знакомит с творчеством. Поэт был убежден в том, что по-настоящему прочные отношения между народами, между странами строятся на основе взаимопонимания, дружеского диалога, интереса и уважения к каждой национальной культуре, уникальной и неповторимой, по-новому открывающей нам окружающий мир. В своих многочисленных поездках по Советскому Союзу, в Польшу, Германию, Чехословакию он был подлинным послом белорусской земли, ее народным дипломатом. Его стихи, уже при жизни автора зазвучавшие на многих языках, стали тем Словом, с которого для многих начиналось знакомство с Беларусью, ее народом, его историей и культурой. Одно из самых известных его произведений - гимн «А кто там идет?», поэтическая декларация стремления белорусов вернуть себе достойное место в семье народов - переведено на 100 языков.

Янка Купала, с его стремлением к правде и свободе, никогда не был «удобным» для властей писателем. Поэтому часть его творческого наследия долгие годы была неизвестна даже белорусам. Только в 1990-е мы начали открывать для себя нового Янку Купалу, на рубеже столетий было впервые издано полное собрание его произведений. Для нас важно, чтобы подлинного Купалу узнали не только на его родине, но и в мире. Так родилась идея выставочного проекта, рассказывающего о национальном гении нашим друзьям из других стран. А ее воплощение началось в 2015 году. За это время выставки проекта побывали не только в России, Украине, Польше, Литве, Латвии, но и в Грузии, Армении, Финляндии, Израиле и даже Аргентине. В 2019 году мы впервые представили выставку в Будапеште, приурочив ее к Дню независимости Беларуси. Наш проект вызвал искренний интерес. Поэтому новая выставка - продолжение творческого сотрудничества и дружбы. Она рассказала о творческих и дружеских связях Янки Купалы с русскими литераторами: классиками, чьи произведения стали для белорусского поэта школой искусства слова, и современниками, которые открывали его творчество русскому читателю. У музея существует традиция давать названия своим проектам словами Купалы, но в этой выставке мы решили дать слово другу, поэтому ее название - первые строки стихотворения Марии Комиссаровой «Поэзия роднит сердца людей», посвященного Янке Купале. Поэтесса лично знала писателя, переводила его произведения, часто бывала на его родине в Вязынке и в музее в Минске. Авторская рукопись ее стихотворения бережно хранится в наших фондах. И действительно, для тех, кто был знаком с Янкой Купалой, кто открыл для себя поэтический мир его произведений - поэт всегда где-то неподалеку, а его слова - встреча с другом.

Елена, расскажите, пожалуйста, о связях вашего кумира с российскими поэтами и писателями.

Русская литература еще с детских лет привлекала Янку Купалу. Богатейшее наследие классиков «золотого века» русской поэзии, создавших русский литературный язык, воплотивших в слове духовный и исторический опыт своего народа, давало ориентир молодому поэту. Купала назвал их воспитателями и учителями молодой белорусской литературы. Уже в первой книге - сборнике «Жалейка» - были переводы Н. Некрасова и И. Крылова, наследование М. Лермонтову. Среди купаловских переводов произведения А. Кольцова, Ф. Тютчева. Одним из своих любимых поэтов Янка Купала называл А. Пушкина, которого он искренне уважал и ценил не только за исключительный поэтический дар, но и за достоинство, гражданское мужество: «Император был бессилен со своей охраной, придворной гвардией перед Пушкиным - поэтом». К 100-летию трагической гибели русского гения он перевел его знаменитого «Медного всадника», отдав дань уважения автору и Петербургу, городу, который был дорог обоим, ведь Купала жил и учился здесь в 1909-1913 годах, именно в Петербурге увидели свет его первые книги. Среди любимых и ценимых народным поэтом Беларуси авторов были и его современники: Л. Андреев, В. Короленко, Ф. Сологуб, И. Анненский, К. Бальмонт, В. Брюсов, С. Есенин, В. Маяковский, Н. Клюева. Творческие находки поэтов Серебряного века, приемы символизма, экспрессионизма Янка Купала гармонично соединил с могучей стихией народной поэзии. Встречи с В. Брюсовым и М. Горьким стали для него яркими страницами творческой биографии. Близкими друзьями поэта были А. Коринфский, С. Городецкий, Е. Мозольков. Имя Янки Купалы также было хорошо известно в русских литературных кругах. Первым переводчиком на русский язык стал М. Горький, которого с творчеством Купалы познакомил в июне 1910 года белорусский учитель Андрей Посох. Путешествуя по Италии, он гостил на Капри, где на встрече с известным писателем читал по памяти свои любимые стихи. Так появился горьковский перевод «А хто там ідзе?», впервые опубликованный в статье «О писателях-самоучках» в журнале «Современный мир», 1911, № 2. Интересно, что переводчик, признанный читателями и критикой писатель, просил прощения у молодого автора за «дурной перевод его красноречивой и суровой песни», которая может стать «народным гимном белорусов». Высоко отзывался о Янке Купале В. Брюсов. Он встретился с Купалой лично в августе 1914 года в Вильно (совр. Вильнюс), куда приехал как военный корреспондент. Результатом встречи стали переводы купаловских стихотворений «По лесам как зацветали…», «На Купалье», «Отцветанье» и «В ночном царстве», которые по праву считаются одними из лучших. Именно по ним знакомился с творчеством Купалы В. Маяковский, назвавший белорусского поэта великим мастером. Будучи ректором Высшего литературно-художественного института, Валерий Брюсов говорил, обращаясь к своим студентам-белорусам: «Я не только знаю произведения вашего великого поэта, но и сам переводил их на русский язык. Тем более должны знать и любить его произведения дети белорусского народа». А сам Янка Купала в дарственной надписи на сборнике «Дорогой жизни», врученном Брюсову в 1914 году, назвал себя его учеником и поклонником. Одним из первых купаловских переводчиков был и Аполлон Коринфский, с которым поэт познакомился, когда жил в Петербурге. Его переводы очень высоко ценил сам Янка Купала, даже предлагал собрать и издать отдельной книгой. Они вошли в самое первое отдельное издание произведений Янки Купалы на русском языке вместе с переводами М. Горького и В. Брюсова. Сборник «Избранные стихи в переводах русских поэтов» увидел свет в Москве в 1919 году. Его составителем был еще один знакомый и переводчик Янки Купалы И. Белоусов. В советское время поэт был одной из ключевых фигур общественной и культурной жизни Советского Союза, принимал активное участие в создании Союза советских писателей, вошел в его правление. С Купалой были близко знакомы М. Кольцов, А. Толстой, А. Караваева, А. Твардовский, А. Фадеев, М. Голодный, А. Прокофьев, В. Рождественский, В. Катаев, А. Новиков-Прибой и многие другие. Одним из самых близких друзей был С. Городецкий, они неоднократно встречались в Москве, активно переписывались. Сергей Митрофанович был желанным гостем в минском доме поэта и на его даче в Левках на берегу Днепра. Он перевел более 40 произведений Купалы. В 1947 году в Минске он издал книгу стихов «Песня дружбы», посвященную Янке Купале. Творчество сблизило Купалу с М. Исаковским, ставшим переводчиком более 70 произведений. В одном из писем к нему Янка Купала упоминал об интересном совпадении: одновременно были напечатаны их стихотворения «Три орлицы», посвященные перелету В. Гризодубовой, П. Осипенко и М. Расковой. Совпало даже количество строф. «Выходит, что у меня с Вами одни думы, одни настроения», - писал Купала. Творчество Янки Купалы неоднократно становилось источником вдохновения для русских поэтов, список его переводчиков насчитывает десятки имен и постоянно растет.

Какие у вас планы на будущее во главе музея? Возникают ли у вас какие-нибудь новые идеи, связанные с Венгрией?

Конечно, планы есть всегда! В 2022 году мы будем отмечать 140-летие со дня рождения Янки Купалы, и подготовка к этому юбилею начинается уже сегодня. Это значит, что будут новые экспозиционно-выставочные и культурно-образовательные проекты, новые книжные издания произведений поэта и посвящений ему. Сейчас мы работаем над созданием концепции новой экспозиции, посвященной становлению Янки Купалы как национального поэта, запланирован ряд выставочных проектов музея в Германии, Чехии, России, Узбекистане, Турции, Молдове. В наших планах установка мемориальных досок поэту в Грузии и Армении.

Сегодня белорусы и венгры довольно мало знают друг о друге, о культуре и литературе, истории наших народов, хотя пересечений достаточно (вспомним только Стефана Батория). И нам надо стремиться способствовать этому через совместные проекты. Я думаю, что работа с нашими соотечественниками в Будапеште может этому способствовать. Мы начинаем активно работать с белорусской диаспорой в рамках программы «Белорусы в мире».

Уважаемая Елена, благодарю вас за интересные ответы и желаю дальнейших успехов в осуществлении ваших творческих планов.

Петер ВИЦАИ,

член Союза писателей Венгрии,

член Союза писателей Москвы