Золотое сечение Пешта Автор Екатерина ВЕРЕШ размер шрифта уменьшить размер шрифта увеличить размер шрифта

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5 (1 Голосовать) В пятом районе Будапешта недавно появилась новая мемориальная табличка: «В этом доме 153 года назад скончался самый известный архитектор классицизма Йожеф Хильд». Мэр города Петер Сентдьёрдьвёлди и председатель Комитета защиты памятников Михай Радаи установили ее на доме 34 на улице Арань Янош под аплодисменты жителей квартала. Да, действительно именно благодаря Йожефу Хильду и Михаю Поллаку венгерская столица гордится самой элегантной составляющей в пестрой архитектурной палитре. Больше десяти мастеров, возводящих здания в неоклассическом стиле, вспоминают, когда говорят о Венгрии, но все же в первую очередь называют имена этих двух зодчих, вошедшие в мировую историю архитектуры.

Неоклассицизм появился в Европе в конце восемнадцатого - начале девятнадцатого столетия. Иногда это направление в искусстве называют классицизмом. Но правильнее сохранить приставку «нео», напоминая об итальянском Возрождении, замечательном Антонио Палладио и его теории золотого сечения не только в живописи, но и в архитектуре. А он жил все же за 200 лет до новой вспышки интереса Европы к античности, когда просвещенный абсолютизм, революция во Франции, наполеоновские войны встряхнули серьезно Старый мир. В политике, общественной жизни и в искусстве наступил новый период. Ценности Древнего Рима и Греции снова воспринимаются как идеальный пример государственного устройства, гармоничного дуэта природы и человека. Каноны античности - это простота, четкость, строгость. И обязательно элегантность, без нее все будет просто скучно и бездуховно. Европейские архитекторы обращаются к творчеству Антонио Палладио, его гениальному решению пространства и правилу золотого сечения (соотношение высоты и длины здания).

Венгрия не остается в стороне от общих течений. В начале XIX века еще не было Будапешта, на разных берегах Дуная независимо существовали три города. Обуда, жители которой в основном занимались виноделием, сельским хозяйством. Буда - административный, государственный центр. А на противоположном берегу внутри крепостных стен жил быстро превращающийся в промышленный и коммерческий город Пешт. Он больше всего соответствовал общему европейскому развитию. В нем уже начинают сносить старые стены, убирают Хатванские и Кечкеметские ворота. Стремительно развивающийся Пешт власти города решили расширить вдоль берегов реки и еще немного вверх на восток. Комитет по украшению Пешта приглашает для планирования нового района (Липотвароша) архитектора Йожефа Хильда. В 1804 году он начинает воплощать в жизнь регулярную застройку нового района и прилегающих окраин. На широких (по сравнению с внутренним городом) улицах появляются выстроенные на одной линии строгие, но вполне импозантные двухэтажные здания. Параллельно с творениями Йожефа Хильда в Пеште возводят архитектурные изюминки в модном античном стиле по проектам Михая Поллака. Кстати, первые постройки в этом стиле появились в Венгрии сначала не в Пеште, а в Ваце, созданные Михаем Поллаком. И Йожеф Хильд, и Михай Поллак окончили Венскую академию художеств. Там они получили основные знания о новом направлении в европейском искусстве и успешно стали применять их на практике в Венгрии. В 1805 году Михаю Поллаку передали уже начатую другим архитектором работу - здание Лютеранской церкви и школы (на углу Карой кёрута и площади Деак Ференц). Строгое монументальное здание вполне соответствует канонам лютеранства, прогрессивному учению Мартина Лютера. Эффектный фасад появился чуть позже по проекту Йожефа Хильда. Действующая Лютеранская церковь еще и замечательный концертный зал. В свободное от службы время. Многие будапештцы хотя бы раз в месяц приходят сюда на концерты органной музыки. К зданию церкви примыкает еще одна неоклассическая постройка, где раньше была школа. Сейчас музей. Табличка на стене напоминает, что здесь учился всемирно известный поэт Шандор Петёфи. С другой стороны старого города на месте заброшенного кладбища в начале позапрошлого столетия решили возвести Кальвинистскую церковь, которая должна была по размерам не уступать Лютеранской. Увы, из-за вечной нехватки средств здание получилось намного скромнее (архитекторы Йожеф Хофрихтер и Йожеф Хильд). На одной линии (Малое кольцо) между двумя церквями за уходящими в прошлое стенами внутреннего города вскоре появился еще один храм - искусства и истории Венгрии. Замечательное здание Национального музея Венгрии и в наши дни воспринимается именно так. Без ложного пафоса. А когда его строили (первая половина XIX века), в Европе вообще был настоящий музейный бум. Открытые тогда музеи по сей день являются знаковыми в странах, где они появились на свет во время всеевропейского увлечения широкой пропагандой культуры для всех сословий. Британский музей в Лондоне, Старый музей в Берлине, Пинакотека в Мюнхене...

В 1802 году граф Ференц Сечени подарил свое знаменитое собрание народу Венгрии. Коллекции манускриптов, старинных карт, фамильных гербов, монет и т. д. Затем поступили новые дары: коллекция живописи епископа Эгера Яноша Пиркера, собрание древних книг и драгоценностей Янковича. Граф Антал Грашалкович предоставил средства на постройку музейного здания. Первый проект музея создал Йожеф Хильд. Но он показался слишком скромным, не решающим идеологическую задачу, подчеркивающую значимость национальных сокровищ, находящихся в музейных стенах. И тогда решили передать проект Национального музея Михаю Поллаку.

Он создал настоящий мировой шедевр неоклассицизма! По широким ступеням посетители поднимаются к восьми коринфским колоннам, держащим широкий фриз с изображением Паннонии и аллегорических представителей Искусства и Науки. Очень торжественно. Нас уже подготавливают к встрече с уникальным собранием. На этих ступенях 15 марта 1848 года был проведен митинг, прочитаны впервые «12 пунктов» юных интеллектуальных радикалов. Здесь началась грандиозная венгерская революция. Директор музея в тот день записал в дневнике: «Сегодня на ступенях музея собралась чернь и очень шумела. Работать было невозможно. Пришлось уйти домой». Михай Поллак тщательно проектировал не только само здание, но и интерьеры. Многие фрески и витражи, украшающие музейные залы, были выполнены Кароем Лоцем и Мором Тан уже позднее. Но несмотря на последующие дополнения, прежде всего здесь чувствуются идеи именно Поллака. Парадные лестницы, величественный холл Пантеон, Церемониальный холл, анфилады залов, мраморный пол - это все создал зодчий, который воплотил в Национальном музее лучшие традиции античности, итальянского Возрождения, европейского неоклассицизма.

Неоклассический Пешт представлен во многих районах. Но все же лучше всего (и проще) искать эти изыски именно в пятом районе. Во внутреннем городе вполне органично буквально встроены в узкие улочки два солидных здания: Земельное управление (область Пешт) и Муниципалитет (Варошхаз). Над ними трудилось несколько архитекторов, но первым называют Йожефа Хильда. Это тоже особенность неоклассицизма - гармонично сосуществовать рядом с представителями других архитектурных направлений, не перебивая внимание к себе, но и не уходя в тень от глаз любопытного путешественника.

На недавно отреставрированной площади Йожефа Надора стоит замечательный Дом Гросса. Дом с аркадами, где когда-то была очень известная в городе пивная и ресторан. В ресторане «Блюменштокл» за определенную плату можно было есть и пить, сколько хочешь. Но если посетитель сильно загулял и вел себя неприлично, к нему применяли штрафные санкции. Весьма ощутимые. Здание сохранилось без изменений. Редкое явление после всех исторических и природных перипетий, пережитых венгерской столицей. То есть дом этот, построенный по проекту Йожефа Хильда, пережил наводнение 1838-го, революцию 1848-го, бои 1945-го... И совершенно необъяснимо отношение тех, кто занимался реконструкцией старой площади. Именно это здание - самое старое в ансамбле площади - почему-то обошли стороной реставраторы. Неподалеку, на углу улиц Надор и Йожеф Аттила, стоит дом, который принадлежал Михаю Поллаку. Правда, он там редко появлялся. Рядом площадь Сечени, прямо на берегу перед Цепным мостом. В 1848 году открыли первый постоянный мост через Дунай в Венгрии - Цепной, или Сечени. Он тоже построен в стиле неоклассицизма, хотя инициатор постройки знаменитого моста граф Иштван Сечени классицизм не любил. Но не стал возражать против веяния времени. Архитектор Йожеф Хильд планировал застройку всего района между мостом и Базиликой, которая первоначально была построена по его проекту в строгом классическом стиле. Многие здания в этой части города появились уже позже, созданные в других стилях по желанию их владельцев и законам непостоянной архитектурной моды. Но прогуливаясь по Белварошу и Липотварошу, все время обращаешь внимание на дворцы знати, дома состоятельных горожан, когда-то выбравших для своих жилищ не пышность, а элегантность. Плоские фасады, классические скульптуры и барельефы, пилястры, колонны, фризы... Эти здания (а их немало на улицах Надор, Октобер 6, Академия, Арань Янош, Апацаи Чере Янош, Йожеф Аттила и т.д.) удачно выделяются в общей картине городской застройки гармонией линий и размеров, фасадами, созданными с большим вкусом, даже там, где впоследствии новые владельцы достраивали этажи. Эти здания удивительно аристократичны в сравнении с последующей застройкой Будапешта. Как будто на пышную купеческую свадьбу случайно зашли дамы из высшего общества. В яркой толпе они вначале покажутся очень скромными, но, присмотревшись, знатоки поймут их утонченность и художественный идеал. А еще классический Пешт - прикладное напоминание о том, что мир наш хоть и меняется постоянно, но тем не менее умудряется оставить последующим поколениям лучшее, что соответствовало каждой определенной эпохе. И этим памятникам не страшны ни войны, ни катастрофы, ни эпидемии... Все проходит, остаются только красота и гармония. В архитектуре, живописи, в памяти людской. В наших сердцах.

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