Вступительное слово

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Пятница, 03 апреля 2020 19:38
Вступительное словоАвтор Nina Popova
Несмотря на объявленный властями Венгрии карантин, изменивший нашу повседневную жизнь и остановивший нормальное фунционирование жизни общества, представляем вам апрельский номер газеты.
Итак, уважаемые читатели, мы предлагаем вашему вниманию статью нашего постоянного уважаемого автора Екатерины Вереш, которая в увлекательной форме рассказывает об истории строительства Пешта. В центре ее внимания - жизнь и деятельность двух венгерских архитекторов - Михая Поллака и Йожефа Хильда.
В этом номере завершается монография Федора Лукьянова «Венгерский НЭП Виктора Орбана», вызвавшая немало откликов у наших читателей. Также мы в этом номере предлагаем статью Ирины Капраловой об истории своей семьи и конкретно своем венгерском дедушке Денеше Гале. Также наш постоянный автор Петер Вицаи подготовил интервью с Еленой Лешкович, директором Государственного литературного музея Янки Купалы. Надеемся, что апрельский номер будет вам интересен. Желаю всем здоровья и скорейшего восстановления
привычной повседневной жизни!
Александр ПОПОВ,
главный редактор
Опубликовано в Статья
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