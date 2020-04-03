Пятница, 03 апреля 2020 19:38

Вступительное слово

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Вступительное слово

Несмотря на объявленный властями Венгрии карантин, изменивший нашу повседневную жизнь и остановивший нормальное фунционирование жизни общества, представляем вам апрельский номер газеты.
За всю многолетнюю историю нашего издания мы ни разу не останавливались и всегда выходили в срок, поэтому приняли решение, что очередной номер. «Российского Курьера» должен дойти до вас, дорогие читатели, правда, в несколько усеченном варианте.


Итак, уважаемые читатели, мы предлагаем вашему вниманию статью нашего постоянного уважаемого автора Екатерины Вереш, которая в увлекательной форме рассказывает об истории строительства Пешта. В центре ее внимания - жизнь и деятельность двух венгерских архитекторов - Михая Поллака и Йожефа Хильда.
В этом номере завершается монография Федора Лукьянова «Венгерский НЭП Виктора Орбана», вызвавшая немало откликов у наших читателей. Также мы в этом номере предлагаем статью Ирины Капраловой об истории своей семьи и конкретно своем венгерском дедушке Денеше Гале. Также наш постоянный автор Петер Вицаи подготовил интервью с Еленой Лешкович, директором Государственного литературного музея Янки Купалы. Надеемся, что апрельский номер будет вам интересен. Желаю всем здоровья и скорейшего восстановления
привычной повседневной жизни!
Александр ПОПОВ,
главный редактор

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Опубликовано в Статья
Nina Popova

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