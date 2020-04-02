Месяц чудес...

Первые полторы недели месяца проходят под влиянием соединения Меркурия с Нептуном в Рыбах, это значит, что из мутных вод всплывут кусочки информации, которую сложно интерпретировать. Такая мозаика выглядит неповторимо и очень ярко, но собрать ее в единую картину не представится возможным. Все просто, Нептун - мастер искажения. Месяц проходит под эгидой точного соединения крупных гигантов: Юпитера и Плутона в Козероге (точное соединение 5 апреля), и в этой картине мира - революционная борьба (за власть, идею, страну и здоровье).

Банальная смена власти представляется миру как идеал, но единственный и возможно правильный путь, на самом деле, и об этом стоит помнить, - путь гармонии и любви. Плутон с ущербным Юпитером могут гнуть свою линию через деспотизм и грубость... Неудивительно, ведь сейчас мир переживает пандемию, где очень важно соблюдать организованность и порядок, а для многих это неудобоваримо. Марс, зашедший на пару с Сатурном в Водолей, требует свободы действия. Вообще, такое соединение создает определенную амбивалентность/непредсказуемость, так как Сатурн ограничивает и упорядочивает, а Марс разрушает и воюет, единственное, в чем солидарны эти планеты, - в уничтожении чего-то, и можно только догадываться чего... В данном случае Водолей имеет отношение к коллективным действиям. Тут возможны и политический кризис, и смена власти, но перемены часто не поддаются логике. Нередко смена власти происходит в силу внешних, незапланированных обстоятельств, хотя вы же знаете, что случайностей не бывает. Огонь раздувается ветром, еще одна планета надолго начнет свое шествие по воздушному знаку Близнецов - Венера, заходит она 4 апреля и практически весь месяц выстраивает прекрасный аспект с Марсом из Водолея, а это означает, что романтическое время неожиданных влюбленностей настало... Если посмотреть на Венеру с позиций денежной планеты (Венера - это валюта), то деньги будут тратиться легко, особенно на различные ретриты и вебинары с целью открытия неведомого и оригинального. Кое-кто будет инвестировать в зарубежные технологии. Система образования и журналистика изменят свой стиль. Кроме кокетливых, витиеватых разговоров, явно возрастет количество политических диалогов и дискуссий, мир полнится информационными торнадо...

2 апреля к вечеру львиная Луна оппозиционирует связку Марс-Сатурн в Водолее, эмоционально взрывное время, особенно для знаков фиксированного креста (Водолей, Лев, Телец, Скорпион). Луна во Льве продержится до 5 апреля, требуя «хлеба и зрелищ».

7 апреля Марс из Водолея формирует точный квадрат к Урану в Тельце - осторожно с техникой, возможны взрывы на производствах, вспышка аварийности, этот взрывоопасный аспект может продержаться до 20 апреля.

8 апреля в 2:36 по Гринвичу наступает полнолуние с суперлунием в 19-м градусе Весов, влияние суперлуния может длиться несколько дней, и зашедшая в Скорпион 9 апреля Луна может сподвигнуть некоторые воспаленные умы на криминальные действия. До 11 апреля Скорпионья Луна может даже по-мелкому пакостить сбежавшим на плите молоком или всяческими домыслами и подозрениями, обиды в это время доходят до глубины души... Но стоит помнить, что апрель этого года имеет очень военизированный дух.

С 11 по 13 апреля транзит Луны через Стрелец дружит с овеновским Солнцем, но в оппозиции к транзитной Венере: всем любителям правды нужно знать, что любимым всю правду говорить не стоит, сейчас это неправильно воспримут.

12 апреля Меркурий на две недели переходит в знак Овна, то есть контакты и речь людей станут очень импульсивными и резковатыми. Меркурий в Овне что думает, то и говорит. К сожалению, эти недели могут внести много сумятицы и парадоксальных заявлений, поскольку Меркурий проходит соединения с Черной Луной и Хироном (Черная Луна всегда выносит грязь на поверхность, а Хирон заставляет мыслить парадоксально).

С 13 по 15 апреля транзитная Луна в Козероге соединяется с Юпитером-Плутоном, что для кардинальных знаков (Рак, Овен, Козерог и Весы) достаточно тяжелое время, когда эмоции подвергаются мощному прессингу и пессимизму.

13 апреля Солнце в точном напряженном аспекте к связке Юпитер-Плутон в Козероге - хотя этот аспект из-за большого орба будет держаться до 20 апреля, являя миру чей-то деспотизм и борьбу против законодательных органов. Чувства подавлены и мрачны. Транзитное Солнце также создает напряженный аспект к связке Юпитер-Плутон, в плане здоровья это тяжелые дни, особенно для пожилых людей, не исключены сердечные приступы, ну и продолжение борьбы с вирусом.

15 апреля Луна входит в Водолей, проходя соединение с Сатурном и Марсом, конфликтует и с Ураном в Тельце, а это похоже на скандальное поведение, повышенную аварийность.

18-20 апреля транзит Луны через Рыбы вносит идиллию (но может и разочарование), хочется эмоциональной передышки.

20 апреля Солнце переходит в знак Тельца, встречаясь с энергиями Урана, а Луна до 23-го находится в знаке Овна, возможны ошибки в финансовых расчетах, импульсивность.

23 апреля в 2:27 по Гринвичу произойдет новолуние в Тельце (хорошо как для огородных посевов, так и для открытия банковского счета - растущая Луна в Тельце символизирует рост.)

26 апреля Луна встречается с Венерой в Близнецах и хорошо контачит с водолейским Марсом.

28 апреля транзит Луны по Раку (повышенная ранимость, желание уюта). Меркурий переходит в знак Тельца и уже к концу месяца пойдет на соединение с Ураном, что может указывать на повышенный интерес к инвестициям и ресурсам Земли, само поведение некоторых людей может вызывать удивление, Уран совместно с Меркурием тянется к оригинальности, импульсивности и необычности проявления.

ОВЕН

Марс - планета Овна, полтора месяца на пару с Сатурном находится в зоне друзей, значит, может начаться глобальная зачистка друзей и знакомых. Для молодых Овнов это важный период в любовных отношениях, так как близнецовская Венера предлагает обильное общение, а Марс создает с Венерой лояльный аспект практически весь месяц. Договоры и контракты возможны, если Черная Луна в Овне их не развалит. Не обольщайтесь дарами, принесенными данайцами...

ТЕЛЕЦ

До 20 апреля может ощущаться усталость и какое-то беспокойство, 7 апреля точный квадрат Марса из Водолея к Урану в Тельце (8-10 апреля также напряженно) может создать прецедент с начальством, конфликт или травматическую ситуацию. Плановые хирургические вмешательства лучше отложить на более поздний удачный период. Несмотря на подводные камни, следует заметить, что финансово у Тельцов все складывается вполне благоприятно.

БЛИЗНЕЦЫ

Венера вошла в Близнецы - кокетству храбрых поем мы песню. Водолейский Марс поддерживает личный шарм Близнецов и даже предлагает закрутить роман с персоной издалека. До 20 апреля весна и друзья просто вскружат голову. Последняя неделя месяца потребует от Близнецов отчета о проделанной работе, готовьтесь к разбору полетов и подведению итогов. Появится сильное желание спрятаться от суеты.

РАК

Планеты, создающие любовный эффект - Венера и Марс, - попадают к Ракам в дом ограничений и страданий, поэтому полагать, что чувства будут всегда нести только радость, ошибка. В плане финансовых операций или банковских вложений не должно быть проблем. Время, когда интуицию отлично заменит профессионализм. Соединение Юпитера и Плутона 5 апреля может подарить шанс встретить отличного делового партнера. У Раков, выступающих на сцене, может быть публичный успех.

ЛЕВ

Семейным Львам предстоят искушения, которые в состоянии разрушить семейный очаг, также соединение Марса и Сатурна в Водолее может привести Львов к судебным тяжбам. Однако светило находится в дружелюбном знаке Овна и предлагает Львам отличные путешествия и связи с людьми издалека, на деловые разговоры с иностранцами указывает и Меркурий, зашедший с 12 апреля в знак Овна.

ДЕВА

Время, когда включается экстрим и нужно включать запасные рычаги сознания/ чуйку. Марс с Сатурном находятся в доме работы, которую во что бы то ни стало нужно выполнить, а также по ходу дела может случиться «служебный роман». Какая-то колоссальная перестройка начнется в апреле или неожиданная смена трудовой деятельности. У пожилых Дев возможны хирургические вмешательства из-за обострения хронических болезней.

ВЕСЫ

Возникнут сложные вопросы, связанные с детьми и возлюбленными, и Весам придется быстро принимать решения. Но в районе 7 апреля произойдет неожиданный поворот событий и заставит включить шестое чувство. До 20 апреля жизнь полна активной деятельности и публичности, некто издалека шлет комплименты восторга и приглашает в путешествия. Середина месяца обещает быть активной - возможны публичные выступления.

СКОРПИОН

События, происходящие в собственном доме, могут показаться судьбоносными: ремонт, переезд, покупка дома... и потребуют серьезных физических затрат. Много работы в апреле априори. Венера, проходящая по зоне сексуальности, может указывать на высокое либидо молодых Скорпионов, но женщинам этого знака следует быть внимательными в районе 7 апреля. У Скорпионов-бизнесменов хорошие предпосылки к получению валютных ссуд в банке.

СТРЕЛЕЦ

Соединение Юпитера с Плутоном в доме финансов в районе 5 апреля может подарить Стрельцам отличный финансовый шанс. Апрель этого года также богат на любовные авантюры и возможности устроить свое партнерство, так как Венера на 4,5 месяца зашла в дом партнерства и весь месяц активно дружит с Марсом из зоны контактов (переписка, документы, короткие поездки). С 20 апреля акценты сместятся в зону трудовой деятельности и самочувствия, но любовь никто не отменял...

КОЗЕРОГ

Соединение Юпитера с Плутоном в районе 5 апреля дарит Козерогам редкий шанс славы и богатства, однако следует помнить, что заключенные на соединении Черной Луны с Хироном договоры могут впоследствии оказаться пересмотренными. Сатурн уже вышел из Козерога и в соединении с Марсом указывает на финансовые траты, а также вырисовываются реальные проекты, способствующие дальнейшему финансовому триумфу Козерогов.

ВОДОЛЕЙ

Первая неделя апреля весьма конфузлива для Водолеев из-за желания что-либо предпринимать, но Сатурн сдерживает. Ближе к суперлунию, то есть к 7 апреля, травматический аспект и аварийность зашкаливают, поэтому если есть возможность устроить себе домашний щадящий режим - будет то что нужно. Полтора месяца Марс в Водолее на пару с Сатурном мешают мыслить адекватно, хотя светило в Овне предусматривает большое обилие общения и контактов.

РЫБЫ

До 12 апреля Меркурий вместе с Нептуном находятся в Рыбах, затуманивая всяческие аргументы. У Рыб будут сильные соблазны подписать договоры, потратить деньги и приобрести предметы искусства в свой дом. Соединение Юпитера с Плутоном в доме друзей Рыб в районе 5 апреля может устроить знакомство века или появится меценат и покровитель. За рулем в суперлуние (7-10 апреля) следует быть острожными.