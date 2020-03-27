Пятница, 27 марта 2020 08:19

Чрезвычайные меры по борьбе с коронавирусом

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Чрезвычайные меры по борьбе с коронавирусом

Сегодня Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о чрезвычайных мерах по борьбе с коронавирусом, которые будут введены на две недели, с 28 марта по 11 апреля на всей территории страны. Будут введены ограничения на передвижения. Можно будет выходить на улицу только для того, чтобы добраться до своего места работы и обеспечения основных потребностей.


Указ уже подписан премьер-министром, и текст опубликован на его странице в Facebook. Как отметил Виктор Орбан, это еще не полноценный комендантский час, так как его введение было бы огромным бременем для населения. Например, прогулка на свежем воздухе разрешена, если вы выдерживаете дистанцию в полтора метра от других людей. Аналогичным образом, если, например, кто-то не может заботиться о своем ребенке дома в течение дня, он может отправлять его в школу или детский сад.
Премьер-министр в своем выступлении также говорил о попытке «отделить» пожилых людей от молодежи «терпимым образом». Вот почему особые правила распространяются на работу продуктовых магазинов и аптек. Люди старше 65 лет могут посещать их с 9 утра до полудня. В этот период никто больше не имеет права посещать эти точки. Любой, кто нарушит это положение, будет оштрафован полицией.
Премьер-министр также рассказал о своих планах по запуску плана действий по оживлению экономики в первой половине апреля, однако защита от вируса является первоочередной задачей, его распространение необходимо замедлить. По словам Орбана, к тому времени, когда вирус достигнет своего пика, венгерское здравоохранение будет испытывать десятикратную нагрузку по сравнению с обычной ситуацией, и теперь необходимо подготовиться к нему и замедлить распространение эпидемии.

Прочитано 19 раз Последнее изменение Пятница, 27 марта 2020 08:27
Опубликовано в Статья
Nina Popova

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