Чрезвычайные меры по борьбе с коронавирусом



Указ уже подписан премьер-министром, и текст опубликован на его странице в Facebook. Как отметил Виктор Орбан, это еще не полноценный комендантский час, так как его введение было бы огромным бременем для населения. Например, прогулка на свежем воздухе разрешена, если вы выдерживаете дистанцию в полтора метра от других людей. Аналогичным образом, если, например, кто-то не может заботиться о своем ребенке дома в течение дня, он может отправлять его в школу или детский сад.

Премьер-министр в своем выступлении также говорил о попытке «отделить» пожилых людей от молодежи «терпимым образом». Вот почему особые правила распространяются на работу продуктовых магазинов и аптек. Люди старше 65 лет могут посещать их с 9 утра до полудня. В этот период никто больше не имеет права посещать эти точки. Любой, кто нарушит это положение, будет оштрафован полицией.

Премьер-министр также рассказал о своих планах по запуску плана действий по оживлению экономики в первой половине апреля, однако защита от вируса является первоочередной задачей, его распространение необходимо замедлить. По словам Орбана, к тому времени, когда вирус достигнет своего пика, венгерское здравоохранение будет испытывать десятикратную нагрузку по сравнению с обычной ситуацией, и теперь необходимо подготовиться к нему и замедлить распространение эпидемии.