Пятница, 20 марта 2020 08:33

Международная литературная премия имени Франца Кафки у писателя из Венгрии

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Международная литературная премия имени Франца Кафки у писателя из Венгрии


Ассоциация «Содружество деятелей литературы и искусства Глория» (GLORIA) и Международная Академия деятелей литературы, искусства и коммуникации ЛИК (Германия) ежегодно вручают Международные литературные премии имени Антуана де Сент Экзюпери, Джека Лондона, Генриха Бёлля и Франца Кафки. Ассоциация объединяет выдающихся деятелей культуры из 45 стран мира.

Награждение литературными премиями – это важная деталь поддержки литераторов из разных стран. На почётную премию в этот раз были поданы около ста кандидатов. Среди награждённых 2020 года Международной литературной премией имени Франца Кафки за выдающуюся творческую деятельность известный украинский поэт, автор и исполнитель многих популярных песен, народный артист Украины Андрей Демиденко из Киева, писатель, сценарист, критик Алёна Жукова из Канады, композитор и эссеист Марк Штейнберг и вокалист и поэт Иосиф Жеребкер из Израиля. Лауреатом высокой Международной литературной премии имени Франца Кафки (Германия–Австрия–Чехия) в этом году стал и писатель, публицист, литературовед, критик Петер Тамаш Вицаи из Венгрии.
Учредителем награды является Международная Академия деятелей литературы, искусства и коммуникации ЛИК (Германия) и представителства Академии в Австрии и Чехии. Почётные дипломы подписали председатель правления Международного Арт-центра FBG «Pegasus Brücke» Йохим Шмия (Joachim Schmija (Франкфурт – Вена – Прага) и его коллега Maрия Шульвиц (Maria Schulwitz).
О награждении Петера Вицаи можно прочитать и на официальном сайте Союза писателей Северной Америки (Writers union of North America) (www.spsa.info). Специалист является членом этого союза, также как и Союза писателей Венгрии и Союза писателей Москвы.
Искренне поздравляем лауреатов Международной премии им. Франца Кафки 2020 года, в том числе и постоянного автора и колумниста РК, Петера Вицаи.

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