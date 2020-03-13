Что нужно девушкам весной?

Женщина создана, чтобы носить платья, и в этом я убеждена на все сто! Даже если вы их не признаете, значит, просто еще не нашли свой силуэт. Весной хочется легкости, изящества и кокетства. В преддверии нашего любимого праздника 8 Марта расскажу вам, как правильно подобрать платья по своему силуэту и какие тренды в топе на 2020 год.

ЦВЕТЫ

Этой весной сам бог велел раскрасить цветами хорошие ткани. От легкомысленных нарисованных цветочков до достоверных изображений - такое разнообразие представили лучшие дома мод в этом году: Carolina Herrera, Jason Wu, Marcos Luengo, Costarellos.

Причем не только на платьях, но и на брюках, юбках, пальто и блузах. Но остановимся все-таки на платьях. Согласитесь, цветочный принт - самый женственный из принтов!

ЖИВОТНЫЙ ПРИНТ

Не сбрасываем со счетов леопарда, ведь он как никто вписывается в сегодняшние тренды. Вообще, помимо этих грациозных кошек в моде все анималистические принты: питон, зебра, тигр. Цветовая гамма также разнообразна: от натуральных до кислотных оттенков, все с теми же принтами: N 06, Dolce & Gabbana, Céline, Fausto Puglisi, Burrbery.

ГОРОХ

Горошек крупный, мелкий, разноцветный и даже разных форм - все это очень модно в 2020 году. Дизайнеры разгулялись не на шутку и начали сочетать несколько видов гороха в одном образе. Обратите внимание на polka dot от Valentino red, Céline, Carolina Herrera.

Итак, каковы основные правила в выборе принта? Чем крупнее девушка, тем больше ей подходят крупные элементы принта, так как мелкий принт всегда будет делать вас визуально больше, полнить и простить.

Одежда с небольшими элементами принта подойдет только миниатюрным девушкам, так как крупные элементы могут вас подавлять и вы будете теряться в образе. Принт может быть ярким или более приглушенным, все зависит от типа вашей внешности и вашего характера.

Яркая контрастная внешность - яркий контрастный принт. Средней контрастности внешность - менее выраженный принт.

В выборе образа мы всегда придерживаемся золотой середины, отталкиваясь от особенностей фигуры и контрастности вашей внешности.

Если стоит задача придать визуально меньший объем, то плотный принт прекрасно с ней справится.

Не забывайте, если у вас ярко выраженный принт, то сумочка и туфли (босоножки) вам подойдут однотонные, чтобы придать собранности вашему образу.

Я очень надеюсь, что мои советы помогут вам выбрать то самое платье к главному празднику весны. Итак, дерзайте и будьте в тренде!

Ольга Лозицкая: «Краски прибавят весеннего настроения».

Этой весной миром красоты правит Hot Pink!

Горячий страстный оттенок подойдет как ярким брюнеткам, так и блондинкам, и даже рыженьким.

Присмотритесь внимательнее к помаде Unlocked от Fenty Beauty, ее сочный и дерзкий цвет подарит вам мощный заряд энергии и весеннего настроения!

Если вы делаете акцент на губы, то глаза не стоит выделять ярко.

Можете выделить ресницы тушью, а также нанести немного прозрачного блеска на верхнее веко.

Это позволит глазам «не потеряться», но и не отвлекать внимания от губ.

Макияж в таком случае не будет казаться чересчур ярким и вызывающим.

Например, блеск для век от Tom Ford обладает комфортной для глаз нелипкой гелевой текстурой, создает эффект влажных век и лучше всего смотрится без базы в виде теней.

Будьте внимательны, рано или поздно даже самый лучший блеск соберется в складке верхнего века. Плюс такого бьюти-продукта в том, что он бесцветный и пластичный, и вы всегда сможете его легко поправить.

Не менее популярным трендом этой весны является нежный румянец. Румяна помогут освежить ваш образ и добавить жизнерадостности и весеннего настроения!

Я давно сделала выбор в пользу румян с кремовой текстурой, это бьюти-средство открыли для себя и попробовали еще далеко не все, хотя плюсов у него много.

Они смотрятся естественнее и не подчеркивают текстуру кожи, отлично подходят для возрастного и лифтинг-макияжа.

Обладательницам сухой и склонной к сухости кожи однозначно стоит сделать выбор в пользу румян с кремовой или жидкой текстурой.

Одно из самых главных преимуществ кремовых румян - их мультифункциональность: вы легко сможете их нанести на губы и использовать в макияже глаз, а также варьировать плотность покрытия - от совсем незаметного, полупрозрачного слоя до интенсивного, яркого цвета на щечках.

Мои фавориты - это тинты от Becca и кремовые румяна Glossier.

Все цвета в этих бьюти-продуктах можно смешивать между собой, добиваясь идеального, подходящего только вам оттенка.

Меня очень вдохновляют такие бьюти-средства, ведь с их помощью вы можете творить, создавать свои персональные цвета.

Будьте смелее этой весной!

Ищите и создавайте свой неповторимый образ!

А мы, визажист Ольга Лозицкая и стилист Юлия Моатти, с удовольствием поможем вам!

Агентство стиля и красоты OneDayHero Agency

Юлия Моатти @yuliamoatti_stylist

www.yuliamoatti-style.com

Ольга Лозицкая @onedayhero_makeup

Ольга Лозицкая и Юлия Моатти @onedayhero_agency