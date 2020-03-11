Среда, 11 марта 2020 11:22

Аренда квартир с панорамой в I. районе Будапешта

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Аренда квартир с панорамой в I. районе Будапешта


На улице Orom сдаются две хорошо отремонтированные, меблированные квартиры. Обе квартиры имеют террасу (обогреватель, садовая мебель), откуда открывается прекрасный вид на Дунай, Парламент и Будайскую крепость. Квартиры отапливаются индивидуально, оснащены кондиционерами, системой видеонаблюдения, сигнализацией.
Парковка прямо перед домом.
Минимальный срок аренды составляет 1 год.


О квартирах: аренда одной квартиры: 2330 евро в месяц
Коридор, проход: 9,4 кв.м
WC: 1,6 кв.м
Гардероб: 5,2 кв.м
Прачечная: 1,8 кв.м
Ванная комната: 5,9 кв.м (ванна + душ)
Спальня: 9,5 кв.м
Рабочий кабинет: 5 кв.м
Гостиная + кухня-столовая: 45 кв.м.
Терраса: 10 кв.м

Стоимость аренды второй квартиры: 2410 евро в месяц
Коридор: 8,7 кв.м
Туалет: 1,8 кв.м
Ванная комната + туалет: 5,2 кв.м
Спальня: 8,7 кв.м
Спальня: 9,7 кв.м. (выход на небольшую террасу)
Кухня: 11,8 кв.м
Гостиная + столовая: 29,1 кв.м
Терраса: 22 кв.м
Терраса: 10 кв.м


Продается в Хевизе, незастроенный участок под строительство, под кадастровым номером 1548.
Недвижимость находится к югу от озера, непосредственно вблизи к ручейку Хевиз, всего в 10 минутах ходьбы или в 300 метрах по прямой.
Местный застроечный кодекс:
• Площадь земельного участка: 46 264 кв.м
• Классификация зоны: экономическая, коммерческая, сервисная.
• Застройка: 5%
• Высота здания: 6 м.
Ориентировочная цена недвижимости: 1 900 000 евро + НДС
Продажа может происходить либо через покупку недвижимости, либо через покупку 100% акций компании, владеющей недвижимостью (ООО).

Продается строительный участок
Balatonlelle, Köztársaság u. 32. (кадастровый номер 5160) строительный участок.
Параметры участка:
• Участок находится непосредственно на берегу Балатона, с полностью подведенными коммуникациями.
• Размер: 8404 кв.м
• Продавец: TD Vagyonkezelő Kft.
• Ориентировочная цена: 1 480 000 евро + НДС
• В цену включено 217 кв.м небольшой бухты под кадастровым номером 5161, которая также принадлежит продавцу.
Сделка может производится через продажу непосредственно недвижимости или через продажу юридического лица. В этом случае имущество будет передано в форме материального вклада в новую проектную компанию со 100% долей собственности, и эта компания будет продана покупателю.
Местный застроечный кодекс:
• Площадь земельного участка: 8404 кв.м
• Классификация зоны: курортный жилой район
• Застройка: 20%
• Высота здания: 4,5 м.

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Прочитано 18 раз Последнее изменение Среда, 11 марта 2020 11:36
Опубликовано в Статья
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Nina Popova

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