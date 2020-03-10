На Парнасе две музы представляли искусство театра. Легкая, веселая Талия и строгая Мельпомена с обязательной трагической маской в руках. Так и идут они вместе по жизни со времен Древней Греции, когда искусство театра люди почитали как уникальное зеркало общественной жизни, милое уму и сердцу развлечение, а также философское учение. А что сейчас, спустя тысячелетия? Какую цель ставит перед собой классический театр, прекрасно существующий во время ускоряющегося технического прогресса и хронических перемен, невзирая на все мрачные прогнозы о его скорой неминуемой гибели? Если верить лучшим представителям театральной сцены, вообще-то ничего не изменилось. Весь мир - театр, как известно, и мы по-прежнему его актеры... А еще театр должен вызывать сострадание. Так, например, утверждает замечательный петербургский режиссер Лев Додин. И никто из действующих на настоящей театральной сцене лиц - режиссеров, актеров, драматургов - с ним не спорит. Конечно же, имеется в виду театр настоящий - магическое искусство для души и разума, а не эпатажное действие на потеху публике.

Сострадание. Именно его так не хватает в эпоху разумного прагматизма, останавливающего все попытки обращения человечества к духовности, превратившего романтику в удел неудачников, не приспособленных к реальной жизни чудаков. Сострадание, сопереживание, любовь к ближнему. Можно ли этому научиться, глядя на сцену из театрального зала? Да. Но для этого необходимы определенные условия: пьеса, не имеющая временных ограничений, отличная режиссура, блестящий актерский состав и талантливое административное начало, от которого зависит в первую очередь, чтобы краски яркой профессиональной палитры заиграли на сцене, как на холсте чудесного мастера. И, конечно же, дуэт двух муз.

Именно такой спектакль недавно посмотрели венские зрители благодаря «Русской гостиной» на сцене театра «Акцент» - «Не бойся быть счастливым» по пьесе Алексея Арбузова «Мой бедный Марат!», поставленный Родионом Овчинниковым в московском «Современном театре антрепризы».

Когда говорят о произведении вневременном, имеют в виду не отсутствие даты и места, а вечные вопросы, заданные в романе, фильме, спектакле, возникающие где угодно, когда угодно. Но всегда требующие четкого ответа, решения и от создателей, и от нас, зрителей. В пьесе, написанной более полувека назад, место действия - Ленинград, время - страшный 1942 год.

Комната в коммунальной квартире. Три героя, по возрасту почти дети, по жизненному опыту - вполне взрослые, ведь каждый день они видят смерть. Эти три ленинградца - органичная частичка небывалого в мировой истории подвига, совершенного жителями осажденного города. Удивительная, лирическая пьеса Алексея Арбузова рассказывает о блокаде Ленинграда больше, чем десятки вполне хороших фильмов. По аналогии вспоминается французский фильм «Старое ружье», о котором справедливо говорили, что он показал правду о войне лучше, чем грандиозные киноэпопеи. В этом, наверно, и есть секрет гениальности произведения.

Трагедия? Конечно. Но в зале часто звучит смех. Сострадание можно вызывать не только через слезы. Тем более что наши симпатичные герои по-детски романтичны и оптимистичны. А то страшное, что присутствует постоянно рядом с ними в холодном 1942-м, они принимают как тяжелый, но героический период. Его просто нужно пережить и потом наступит и мир, и счастье. Для всех. Обязательно. И еще любовь. Как же без нее, если вы молоды, душа переполнена мечтами? Это не выдумка драматурга. Пережившие блокаду ленинградцы вспоминают обычно не столько боль, холод, смерть, сколько как они жили всем смертям назло, любили, дружили, мечтали. Иначе бы не выжили...

Три характера. Три жизни. Три судьбы. Сначала на сцене появляется Лика. Смешная и очень хорошенькая, она замечательно представлена актрисой Ольгой Кузьминой. Ее героиня - создание мечтательное, по-детски наивное (Лике исполняется 16 лет, не так уж много), искреннее и предельно отзывчивое. Недаром Лика хочет не просто стать врачом, как мама, а создать лекарство от всех болезней на свете.

Марат. Отлично созданный актером Иваном Стебуновым образ. Марат ужасно взрослый в свои неполные 18 лет. Он точно знает, что настоящий мужчина должен быть таким, чтобы на него могли положиться все, кто находится рядом. И не раздумывая. Прямой и подчеркнуто правильный характер разбавляет совсем детская привычка фантазировать. Если пока еще не случился подвиг, его же можно придумать! Но потом действительно подвиг совершить. И получить «Героя Советского Союза».

Леонидик. Романтичный и трогательный персонаж, поэт в душе, но не слишком сильная личность, в отличие от Марата. Его абсолютно честно и как-то невероятно доверительно сыграл актер Роман Полянский.

Трое молодых и привлекательных мечтателей. Неравнобедренный треугольник (любви? детской влюбленности?) возникает уже тогда, в 1942-м, в комнате с заклеенными крест накрест окнами. Но в начале пути все происходит по-юношески чисто и даже весело, несмотря на войну, которая давно стала частью их жизни. Ведь самое главное - это любить своих друзей и непременно остаться в живых. Да, все трое переживут войну. Встретятся снова. Но вместо чудесной легкости мирного бытия они столкнутся с другими очень серьезными вопросами, от которых никуда не убежать. Более того, от их решения зависит не только твоя судьба, но и счастье близких друзей.

Каждый из нас в жизни хотя бы один раз подходит к судьбоносному моменту, когда необходимо честно ответить самому себе, что же важнее - счастье или дружба, где граница между истинным и ложным благородством, отказаться от любви во имя дружбы - это смелость, глупость или обычная трусость, и так далее. Сложные задачи, а верный ответ на них может прийти поздно, когда уже ничего не исправить.

Эту знаковую и с психологической, и с исторической позиции пьесу Алексея Арбузова ставили многие театры мира. Каждый раз спектакль получался абсолютно иной. Сейчас часто можно услышать, что современных актеров называют слишком рационалистичными по сравнению со старым поколением, которое проживало на сцене историю всех своих героев. Новая генерация, более разумно относящаяся к современной жизни, якобы не способна сыграть романтику военных лет. Ну что ж, всем скептикам советуем посмотреть именно этот спектакль в блестящем актерском содружестве. Три актера играли пронзительно искренне, они буквально втянули и нас, зрителей, в действие на сцене. Так играть можно только полностью растворившись в своем герое, приняв его боль и счастье, неразумность и слабость как свои душевные переживания. В зале, кажется, не было ни блокадников, ни тех, кого коснулась лично война. Но очень многие плакали. В антракте девушки лет двадцати рассуждали, что Марат - «конкретно современный персонаж». А еще все время в зале звучал смех, иногда сквозь слезы. Вот уж эти две музы с горы Парнас...

Спасибо Родиону Овчинникову, Ольге Кузьминой, Ивану Стебунову, Роману Полянскому. А еще «Русской гостиной» (Ольге Колесниковой и Евгении Лумес) за то, что благодаря их замечательной инициативе австрийская столица продолжает знакомиться с отличными спектаклями современного российского театра. Ждем следующего приглашения в «Русскую гостиную».

Екатерина ВЕРЕШ