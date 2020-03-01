События Будапешта

1 марта . В Музыкальной академии Будапешта отмечают День Моцарта . С 11 до 22 часов только звуки произведений Моцарта заполнят своды двух концертных залов Музыкальной академии. Меломаны смогут погрузиться в загадочный мир гения с выдающимися солистами, замечательными камерными ансамблями и группами. Где: Музыкальная академия, 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8. Билеты: https://www.concertobudapest.hu/v/mozart-nap_2020/

2, 9, 16, 23, 30 марта в 17:00. Органные концерты в Базилике Св. Иштвана. Органные концерты по понедельникам - единственная серия концертов в Базилике Святого Иштвана, где слушатели смогут насладиться звучанием всемирно известного органа «Ангстера». Где: 1051 Budapest, Szent István tér 1. Билеты: http://www.organconcert.hu

26 февраля - 7 марта. Дни франкоязычных фильмов. В этом году Фестиваль франкоязычных фильмов отмечает 10-летний юбилей. Франкофонов и любителей французских фильмов ждут в Доме кино Uránia, Art + Cinema и Французском институте. В этом году были отобраны 23 художественных и 5 короткометражных фильмов из Алжира, Бельгии, Франции, Канады, Кении, Марокко, Швейцарии и Туниса. Вы увидите фильмы, которые были признаны на многих международных фестивалях, можно еще до их официальной премьеры. Билеты: www.franciaintezet.hu

27 февраля - 11 марта. Будапештский танцевальный фестиваль - 2020. Этот праздник танца признан одним из крупнейших танцевальных событий в Центральной Европе. В нем примут участие уникальные венгерские коллективы, зарубежные и отечественные звезды с творческими выступлениями. В 20-й раз Фестиваль танца в Будапеште, известный ранее как Танцевальный форум, пройдет в Национальном театре танца и во Дворце искусств Мюпа. Где: Национальный театр танца, 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. Билеты: http://www.tancfesztival.hu/

3 марта в 19:00. Концерт Kelis. В марте американская певица Келис, которая исполняет песни Milkshake и Trick me, приедет в Будапешт, чтобы отпраздновать 20-летие своего альбома Kaleidoscope.

Где: Akvárium Klub (NagyHall),1051 Budapest, Erzsébet tér 12. Билеты: https://akvariumklub.hu

3 марта в 19:00. Концерт Мирей Матье. Некоронованная королева шансона Мирей Матье посетит Венгрию в марте в рамках европейского турне «Сделано во Франции». На предыдущем концерте в Будапеште был полный аншлаг. Нынешний концерт обещает быть еще интереснее. Где: Papp László Budapest Sportaréna 1143 Budapest, Stefánia út 2. Билеты: https://www.eventim.hu

4 марта. Русский цирк на льду. Первый в мире ледовый цирк прибудет в BOK Hall с двойным представлением, чтобы помочь вам окунуться в самые красивые зимние сказки во время потрясающего ледового шоу. Русская труппа с 50-летней историей воплощает в жизнь истории о Щелкунчике, Снежной королеве, Алисе в Стране чудес, Спящей красавице, Золушке и Принцессе цирка с помощью акробатов, жонглеров, танцоров, фигуристов и клоунов. Где: BOK Csarnok, 1146 Budapest, Dózsa György út 1. Билеты: https://e-jegyiroda.hu

4 марта в 20:00. Концерт американских групп Papa Roach и Hollywood Undead.

Спустя пять лет Papa Roach возвращаются в Венгрию, и на этот раз они готовятся к большей вечеринке, чем когда-либо. Адрес:

BudapestArena, Stefánia út 2., Budapest, Hungary, 1143. Билеты: https://tixa.hu

6 марта в 20:00. Концерт самой популярной инди-поп-группы Израиля Lola Marsh. Где: Akvárium Klub Official, 12 Erzsébet tér, Budapest, Hungary, 1051. Билеты: https://akvariumklub.hu

7 марта в 23:30. Andrey Pushkarev all night long. Легенда и живой классик электронной сцены Андрей Пушкарев выступит в Будапеште. Где: Akvárium Klub (NagyHall), 1051 Budapest, Erzsébet tér 12. Билеты: https://akvariumklub.hu

6-15 марта. Национальная неделя ресторанов. Настоящим наслаждением для гурманов станет Национальная неделя ресторанов, в которой примут участие более 140 ресторанов с тщательно продуманными меню из 3 блюд в категориях Top, Premium и Exclusive по весьма демократичной цене. Вы можете забронировать столик на сайте: www.etteremhet.hu

9-14 марта. Центральноевропейская неделя моды в Будапеште. В соответствии с программой международных недель моды, на Центрально-европейской Неделе моды в Будапеште будут показаны коллекции осень/зима 2020-2021. Одно из самых важных модных событий сезона - венгерские бренды, представленные на Миланской неделе моды в феврале. Где: Bálna, 1093 Budapest, Fővám tér 11-12. Билеты: https://bcefw.com

11 марта в 19:30. Фортепианный вечер Алексея Володина. В программе: Гайдн: соната ми мажор, вар. XVI: 49, Бетховен: соната ми мажор, соч. 31 номер 3 *** Шопен: полонез до диез минор, соч. 26/1, ноктюрн фа диез мажор, op. 15/2, баркарола, op. 60, этюд 4, скерцо си минор, соч. 31.

Где: Дворец искусств, 1095 Budapest, Komor Marcell u. 1. Билеты: https://m.mupa.hu

16-22 марта. Фестиваль «Бах для всех». В шестой раз в 2020 году устраивается фестиваль классической музыки «Бах для всех», чтобы привить повсеместную любовь к классической музыке каждому. Официальная программа фестиваля на 2020 год будет доступна в ближайшее время на сайте. На все концерты вход свободный. Где: Королевский замок Гёдёллё, 2100 Гёдёллё, Замок Grassalkovich. Информация: http://bachmindenkinek.hu

19 марта в 20:00. Концерт Карлоса Сантаны. Всемирно известный гитарист приедет в Будапешт в рамках мирового турне Miraculous 2020. Где: Papp László Budapest Sportaréna, 1143 Budapest, Stefánia út 2. Билеты: https://www.eventim.hu

20-22 марта. Автомобильное тюнинг-шоу AMTS '20. Крупнейшая в Венгрии выставка автомобилей и тюнинга. Более 1000 международных автомобильных спецпредложений, огромные шоу и множество красочных программ. Где: HUNGEXPO, 1101, Будапешт, Albertirsai út 10. Билеты: https://www.amts.hu

21 марта в 19:30. Концерт Sebadoh впервые в Венгрии! Легендарная инди-рок-группа 90-х Lou Barlow, основанная американским Sebadoh, впервые приезжает в Будапешт и даст единственный концерт в Aquarium Club.

1051 Budapest, Erzsébet tér 12. Билеты: https://akvariumklub.hu

23-29 марта. Кинофестиваль Friss Hús 2020. Восьмой раз пройдет Международный фестиваль короткометражных фильмов Friss Hús в Будапеште, и вы сможете посмотреть последние отечественные и международные короткометражные фильмы с 23 по 29 марта 2020 года. Где: Кинотеатр Toldi, 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38.

26 марта - 4 апреля. Фестиваль Vive le Jazz! Французский джаз представляет особый колорит на европейской сцене. Концертная серия этого года на фестивале Vive le Jazz! имеет в общей сложности пять захватывающих концертов с 26 марта по 4 апреля. Где: BMC - Opus Jazz Club, 1093 Budapest, Mátyás utca 8. Билеты: https://bmc.hu/hirek/vive-le-jazz-2020

27 по 29 марта. Gardenexpo. Как и наш сад, Gardenexpo обновляется каждый год. Узнайте о новейшей садовой мебели, тенденциях ландшафтного дизайна, бассейнах и многом другом. За три полных дня можно будет узнать много интересного о садах, посетить интересные программы. Не пропустите! Где: Papp László Budapest Sportaréna, 1143 Budapest, Stefánia út 2. Билеты: http://www.gardenexpo.hu