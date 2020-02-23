Воскресенье, 23 февраля 2020 08:58

Венгрия выбирает двухэтажные поезда

Автор Вадим ПАВЛОВ
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Венгрия выбирает двухэтажные поезда

Венгрия выбирает двухэтажные поезда

Венгерский государственный пассажирский железнодорожный оператор MAV-START и компания Stadler (швейцарский производитель железнодорожного подвижного состава) договорились о поставке 21 двухэтажного электропоезда семейства Stadler KISS. Был подписан контракт на общую сумму 313 млн евро.
Как заявил генеральный директор Magyar Allamvasutak (MAV, «Венгерские государственные железные дороги») Роберт Хомойа, все поезда по этому контракту будут переданы MAV-START до конца 2022 года.
Закупка электропоездов на 100% финансируется из бюджета Европейского союза.

Шестивагонные поезда семейства Stadler KISS длиной 155,88 м, шириной 2,8 м и высотой 4,6 м способны перевозить по 600 пассажиров каждый, что, как отмечается в официальном пресс-релизе Stadler, примерно на 50% больше, чем одноэтажные поезда той же длины. Каждый поезд оборудован четырьмя туалетами, один из которых адаптирован для пассажиров с ограниченными возможностями. Также в каждом поезде имеется многофункциональная зона, в которой предусмотрено размещение четырех инвалидных кресел, а также 12 велосипедов или пяти детских колясок. Помимо этого в поездах установлены современные системы информирования пассажиров, кондиционирования воздуха, а также оборудование Wi-Fi для обеспечения бесплатного доступа к сети Интернет.
Каждый электропоезд сможет развивать максимальную скорость до 160 км/ч. Таких показателей удалось добиться за счет оснащения поездов венгерской автоматической локомотивной сигнализацией с автоматическим регулированием скорости EVM (система устройств, обеспечивающая передачу сигнальных показаний в кабину управления поездом) и европейской системой управления движением поездов ETCS (комплекс единых стандартов для железнодорожной автоматики, телемеханики, связи и диспетчерского контроля, призванный ликвидировать различия в несовместимых друг с другом системах сигнализации, централизации, блокировки европейских стран).

По словам главы MAV-START Йожефа Керекдьарто, новые поезда будут курсировать по наиболее загруженным пригородным маршрутам вокруг столицы Венгрии - Будапешта, которые следуют на север вдоль Дуная и на юг, в направлении городов Цеглед (70 км к юго-востоку от Будапешта) и Сольнок (90 км к юго-востоку от Будапешта).
«К концу 2022 года все столичные пригородные поезда будут заменены на двухэтажные электропоезда семейства Stadler KISS и одноэтажные электро- и дизель-поезда семейства Stadler FLIRT. Они смогут вместить порядка 50 тыс. пассажиров», - заключил он.
На сегодняшний день на венгерской железнодорожной сети эксплуатируется наибольшее в мире количество поездов семейства Stadler FLIRT. С 2015 года в парке находится 123 единицы такого подвижного состава.
Напомним, в апреле 2017 года стороны заключили рамочное соглашение о поставке 40 таких поездов. Первый контракт на поставку 11 единиц заключен в августе 2017 года, второй контракт - на 8 единиц - в декабре 2018 года. Таким образом, заключенное почти три года назад соглашение будет закрыто в 2022 году, после исполнения третьего контракта.

Вадим ПАВЛОВ

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