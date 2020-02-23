Венгрия выбирает двухэтажные поезда

Шестивагонные поезда семейства Stadler KISS длиной 155,88 м, шириной 2,8 м и высотой 4,6 м способны перевозить по 600 пассажиров каждый, что, как отмечается в официальном пресс-релизе Stadler, примерно на 50% больше, чем одноэтажные поезда той же длины. Каждый поезд оборудован четырьмя туалетами, один из которых адаптирован для пассажиров с ограниченными возможностями. Также в каждом поезде имеется многофункциональная зона, в которой предусмотрено размещение четырех инвалидных кресел, а также 12 велосипедов или пяти детских колясок. Помимо этого в поездах установлены современные системы информирования пассажиров, кондиционирования воздуха, а также оборудование Wi-Fi для обеспечения бесплатного доступа к сети Интернет.

Каждый электропоезд сможет развивать максимальную скорость до 160 км/ч. Таких показателей удалось добиться за счет оснащения поездов венгерской автоматической локомотивной сигнализацией с автоматическим регулированием скорости EVM (система устройств, обеспечивающая передачу сигнальных показаний в кабину управления поездом) и европейской системой управления движением поездов ETCS (комплекс единых стандартов для железнодорожной автоматики, телемеханики, связи и диспетчерского контроля, призванный ликвидировать различия в несовместимых друг с другом системах сигнализации, централизации, блокировки европейских стран).

По словам главы MAV-START Йожефа Керекдьарто, новые поезда будут курсировать по наиболее загруженным пригородным маршрутам вокруг столицы Венгрии - Будапешта, которые следуют на север вдоль Дуная и на юг, в направлении городов Цеглед (70 км к юго-востоку от Будапешта) и Сольнок (90 км к юго-востоку от Будапешта).

«К концу 2022 года все столичные пригородные поезда будут заменены на двухэтажные электропоезда семейства Stadler KISS и одноэтажные электро- и дизель-поезда семейства Stadler FLIRT. Они смогут вместить порядка 50 тыс. пассажиров», - заключил он.

На сегодняшний день на венгерской железнодорожной сети эксплуатируется наибольшее в мире количество поездов семейства Stadler FLIRT. С 2015 года в парке находится 123 единицы такого подвижного состава.

Напомним, в апреле 2017 года стороны заключили рамочное соглашение о поставке 40 таких поездов. Первый контракт на поставку 11 единиц заключен в августе 2017 года, второй контракт - на 8 единиц - в декабре 2018 года. Таким образом, заключенное почти три года назад соглашение будет закрыто в 2022 году, после исполнения третьего контракта.

Вадим ПАВЛОВ