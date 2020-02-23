Воскресенье, 23 февраля 2020 08:04

ПРАЗДНИК БЕЛОРУССКОЙ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В ВЕНГРИИ

Автор Петер Вицаи
Оцените материал
(1 Голосовать)
ПРАЗДНИК БЕЛОРУССКОЙ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В ВЕНГРИИ

Совсем недавно, в Посольстве Республики Беларусь в Венгрии состоялся скромный, но торжественный приём, приуроченный ко Дню дипломатического работника Беларуси. Этот праздник официально отмечается 22 января, и был введен в Беларуси в прошлом году, аккурат к 100-летнему юбилею белорусской внешнеполитической службы. Как отмечает консул Посольства Республики Беларусь в Венгрии, Вадим Матевосян, в Будапеште подобное мероприятие проводилось впервые.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Венгрии, Александр Пономарёв, интервью с которым недавно можно было прочитать и на страницах РК, подчеркивая значение и актуальность этого праздника кратко рассказал присутствующим об истории развития белорусской дипломатической службы. Посол также отметил, что Республика Беларусь, в последнее время добилась на международной арене заметных результатов в повышении эффективности сотрудничества с различными странами, включая и Венгрию.

Мероприятие посетили представители дипломатического корпуса, Министерства иностранных дел и внешней торговли Венгрии, венгерских деловых кругов, а также члены белорусской диаспоры, проживающей в Венгрии. По случаю 101-й годовщины белорусской дипломатической службы, Александр Пономарёв за значительный вклад в развитие белорусско-венгерского торгово-экономического сотрудничества вручил эксклюзивные юбилейные памятные медали «100 лет дипломатической службе Беларуси». Медали получили представитель Белорусской торгово-промышленной палаты в Венгрии Шандор Макаи, исполнительный директор ООО «Беларус Трактор» Виктор Можджер и инвестиционный агент Беларуси в Венгрии Йенё Фаллер. Памятная монета была вручена и заместителю государственного секретаря МИД Венгрии Андрашу Барани – сообщил для РК консул Вадим Матевосян.

Петер Вицаи
член Союза писателей Венгрии
член Союза писателей Москвы

Прочитано 153 раз Последнее изменение Воскресенье, 23 февраля 2020 08:13
Опубликовано в Статья
Теги

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « Венгерский НЭП Виктора Орбана

Оставить комментарий

Убедитесь, что Вы ввели всю требуемую информацию, в поля, помеченные звёздочкой (*). HTML код не допустим.

Наверх

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

ГАЗЕТА ПУТЕВОДИТЕЛЬ
Путеводитель по Венгрии с картой
Архив Архив

КАТАЛОГ

РЕКЛАМА

Hacienda 388x310px MART18
berecz advokat
rusiandent
Retikul2

РК НА FACEBOOK

 
 

ВИДЕО

БУДАПЕШТ ТОП-10

  • 1. Прогулка по Площади героев
    1. Прогулка по Площади героев
  • 2. Прокатитесь на Подземке
    2. Прокатитесь на Подземке
  • 3. Выпейте ароматный капучино на берегу Дуная
    3. Выпейте ароматный капучино на берегу Дуная
  • 4. Поставьте свечку в Базилике Святого Иштвана
    4. Поставьте свечку в Базилике Святого Иштвана
  • 5. Полюбуйтесь величественным Парламентом
    5. Полюбуйтесь величественным Парламентом
  • 6. Проходя по Цепному мосту, бросьте монетку в Дунай
    6. Проходя по Цепному мосту, бросьте монетку в Дунай
  • 7. Поднимитесь на фуникулёре в Будайскую крепость
    7. Поднимитесь на фуникулёре в Будайскую крепость
  • 8. Пообедайте в Рыбацком бастионе
    8. Пообедайте в Рыбацком бастионе
  • 9. Омойте свое бренное тело в термальных водах
    9. Омойте свое бренное тело в термальных водах
  • 10. Посмотреть на вечерний город с горы Геллерт
    10. Посмотреть на вечерний город с горы Геллерт