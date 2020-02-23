ПРАЗДНИК БЕЛОРУССКОЙ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В ВЕНГРИИ

Совсем недавно, в Посольстве Республики Беларусь в Венгрии состоялся скромный, но торжественный приём, приуроченный ко Дню дипломатического работника Беларуси. Этот праздник официально отмечается 22 января, и был введен в Беларуси в прошлом году, аккурат к 100-летнему юбилею белорусской внешнеполитической службы. Как отмечает консул Посольства Республики Беларусь в Венгрии, Вадим Матевосян, в Будапеште подобное мероприятие проводилось впервые.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Венгрии, Александр Пономарёв, интервью с которым недавно можно было прочитать и на страницах РК, подчеркивая значение и актуальность этого праздника кратко рассказал присутствующим об истории развития белорусской дипломатической службы. Посол также отметил, что Республика Беларусь, в последнее время добилась на международной арене заметных результатов в повышении эффективности сотрудничества с различными странами, включая и Венгрию.

Мероприятие посетили представители дипломатического корпуса, Министерства иностранных дел и внешней торговли Венгрии, венгерских деловых кругов, а также члены белорусской диаспоры, проживающей в Венгрии. По случаю 101-й годовщины белорусской дипломатической службы, Александр Пономарёв за значительный вклад в развитие белорусско-венгерского торгово-экономического сотрудничества вручил эксклюзивные юбилейные памятные медали «100 лет дипломатической службе Беларуси». Медали получили представитель Белорусской торгово-промышленной палаты в Венгрии Шандор Макаи, исполнительный директор ООО «Беларус Трактор» Виктор Можджер и инвестиционный агент Беларуси в Венгрии Йенё Фаллер. Памятная монета была вручена и заместителю государственного секретаря МИД Венгрии Андрашу Барани – сообщил для РК консул Вадим Матевосян.

Петер Вицаи

член Союза писателей Венгрии

член Союза писателей Москвы