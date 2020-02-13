Когда я рисую, я мечтаю Автор Екатерина ВЕРЕШ размер шрифта уменьшить размер шрифта увеличить размер шрифта

Печать

Эл. почта

Оцените материал

1

2

3

4

5 (0 голосов) «Истинно великое искусство часто рождается не по правилам». Альфред Шнитке Одни считают его гениальным художником, самым необычным архитектором, мировым борцом за экологию. Другие - экстравагантным выскочкой в смешном берете и разных носках, создателем яркого кича, к которому образованные архитекторы должны относиться однозначно негативно. Кто же прав? Со дня его смерти прошло два десятка лет. С каждым годом поток туристов к похожим на детские мечты домам, интерес к творчеству Фриденрайха Хундертвассера увеличивается в геометрической прогрессии.

Фридрих Штовассер родился в Вене в 1928 году. Отец умер, когда мальчику был год. А в 11 лет мама отдала его в гитлеровскую юношескую организацию, пытаясь спасти ребенка с семитской внешностью после присоединения Австрии к фашистской Германии. Они с мамой пережили войну. Все остальные их родственники погибли в концлагерях. Рисовать он начал лет в пять. После войны батрачил на ферме за еду. И вот там, сажая зеленые деревья в коричневую землю, он точно понял, что хочет стать художником. Потому что только через искусство он сможет выразить свое чувство природы и концепцию жизненных принципов. В 1948 году Фридрих Штовассер поступает в Венскую академию художеств. Вот тогда он впервые познакомится с работами Эгона Шиле, начнет изучать искусство удивительного венского мастера. Академию художеств Вены Фридрих бросит через три месяца. Уезжает в Париж, поступает там в Академию художеств, из которой он уйдет на следующий день, посчитав, что его там ничему не научат. Впрочем, он, кажется, действительно не нуждался в академическом образовании, судя по его отличным ранним акварелям и графике, выполненным в академическом стиле. Но на самом деле он учился всю жизнь. У природы, у таких мастеров, как Эгон Шиле, Марк Шагал...

В 1961 году художник трансформировал свое имя в Фриденрайх Хундертвассер. Когда его спрашивали, зачем он это сделал, мастер вспоминал о Хокусае, который раз сто менял имя. И Хундертвассер объяснял, что изменение имени дает человеку новые возможности в поисках других, до этого невидимых дорог на векторе жизни. Это как многократное перерождение в рамках одной жизни. А Фриденрайх Хундертвассер всегда стремился к обновлению. И он писал в своих манифестах, говорил на уроках (впоследствии художник будет преподавать в Венской академии), что искусство непременно должно меняться, стремиться к поискам нового изобразительного языка, открытиям в художественной философии. При этом Хундертвассер никогда не считал себя революционером: «Я не революционер. Прежде всего потому, что я не разрушаю. Я создаю. И еще. Живопись и скульптура уже смогли в наше время освободиться от консервативных ограничений. Но не архитектура, к сожалению».

В 1950-м появляются в его картинах первые изображения спирали - ключевой знак в творчестве Хундертвассера. Его спирали ни в коем случае не геометрические сухие изображения. Спираль в мировой философии считается символом происхождения жизни, развития и Вселенной, и человека, заданным Создателем ритмом построения всего видимого и ирреального в нашем мире. Именно спирали задают ритм в произведениях Хундертвассера, то сужаясь, то расширяясь в бесконечность, обрамляя чудные города-сады, вечные луковички на башнях и загадочные создания, органично населяющие это теплый мир. А еще в живописи Хундертвассера притягивает внимание зрителя необычная цветовая палитра. Он сам составлял, собирал краски из природных материалов, из всего, что мог найти в саду, в лесу... И у него практически нигде нет прямых линий. Он искренне их ненавидел, утверждая, что именно прямые линии уничтожат человечество. Да, в природе действительно почти нет прямых линий...

Гражданин мира, живописец, график, философ, экологист (его собственное определение) Фриденрайх Хундертвассер особое внимание в своем творчестве уделял именно архитектуре. Но прошло немало времени, прежде чем его уникальные проекты получили путевку в жизнь. Больше всего этому противились профессиональные архитекторы Австрии. Хотя маэстро всегда приглашал строительных инженеров для осуществления своих архитектурных изысков. В конце концов ему начинают отдавать то, что все равно готово пойти под снос. И Фриденрайх Хундертвассер, как чудесный доктор, не просто реанимирует полуразрушенные здания, а дает им новую жизнь и новую душу. Он был совершенно уверен, что у каждого архитектурного объекта есть душа. Убогую мебельную фабрику на Обводном канале Хундертвассер превратил в необыкновенный музей и снаружи, и внутри. На двух этажах венского Кунст Хауза представлена постоянная экспозиция: живопись, графика, гобелены и макеты его архитектурных сказок, к которым сейчас все чаще возвращаются поклонники господина Стовод (так буквально переводится его имя). На третьем открыты временные выставки самых неожиданных современных фотохудожников. Неподалеку от музея, примерно в пяти минутах ходьбы находятся выполненные по его проектам жилой дом и торговый центр «Деревня Хундертвассера», осаждаемые толпами туристов до позднего вечера. На том же Обводном канале стоит фантастически красивый мусороперерабатывающий завод Шпиттелау. Мусор перерабатывают, конечно же, экологически чистым образом. И за счет этой переработки отапливается 89 000 квартир Вены.

Его постройки есть в других городах Австрии, в Германии, США, Новой Зеландии, Японии. Знаменитый на всю Европу термальный комплекс в Бад Блюмау недалеко от Граца. Известен он именно благодаря своей ни на что не похожей архитектуре. Крыши домов, на которых разбиты зеленые сады, деревья, вырастающие из окон домов...

Зеленая Спираль - главная достопримечательность Магдебурга. И так далее. Сейчас все архитектурные создания Хундертвассера являются объектами особенного внимания и местных жителей, и туристов.

Находясь внутри или рядом с его постройками, человек чувствует себя частью природы, а не отдельным от нее созданием, задача которого все разрушить и построить нечто абсолютно новое. Кажется, мы уже пришли сейчас к печальному выводу, что насиловать природу нельзя, а необходимо жить с ней в гармонии. Похоронен Фриденрайх Хундертвассер в «Саду счастливых смертей» в Новой Зеландии, созданном, конечно же, им самим. А последователи его идей и просто те, кто неравнодушен к творчеству необычного австрийского мастера, с нетерпением ждут открытия выставки. Чтобы еще раз увидеть замечательные работы и вспомнить художника, утверждающего: «Искусство должно быть позитивно, свободно, романтично, прекрасно. Что-то вроде драгоценности, что-то такое, без чего вы не можете жить...» Всем нравятся нестандартные номера на австрийских автомобилях, почтовые марки Сенегала, Новой Зеландии, ООН и еще многое другое, что напоминает нам о замечательном мечтателе, чьи нестандартные для традиционного мышления идеи воплотились в реальность (нечастое явление в нашем мире). Возможно, это и есть ответ на вопрос. И приглашение на выставку в венском Музее Леопольда, приуроченную к 20-летию ухода мастера из этого мира и посвященную творчеству Хундертвассера. И еще одного замечательного художника, которого он считал своим главным учителем, - Эгону Шиле.Фридрих Штовассер родился в Вене в 1928 году. Отец умер, когда мальчику был год. А в 11 лет мама отдала его в гитлеровскую юношескую организацию, пытаясь спасти ребенка с семитской внешностью после присоединения Австрии к фашистской Германии. Они с мамой пережили войну. Все остальные их родственники погибли в концлагерях. Рисовать он начал лет в пять. После войны батрачил на ферме за еду. И вот там, сажая зеленые деревья в коричневую землю, он точно понял, что хочет стать художником. Потому что только через искусство он сможет выразить свое чувство природы и концепцию жизненных принципов. В 1948 году Фридрих Штовассер поступает в Венскую академию художеств. Вот тогда он впервые познакомится с работами Эгона Шиле, начнет изучать искусство удивительного венского мастера. Академию художеств Вены Фридрих бросит через три месяца. Уезжает в Париж, поступает там в Академию художеств, из которой он уйдет на следующий день, посчитав, что его там ничему не научат. Впрочем, он, кажется, действительно не нуждался в академическом образовании, судя по его отличным ранним акварелям и графике, выполненным в академическом стиле. Но на самом деле он учился всю жизнь. У природы, у таких мастеров, как Эгон Шиле, Марк Шагал...В 1961 году художник трансформировал свое имя в Фриденрайх Хундертвассер. Когда его спрашивали, зачем он это сделал, мастер вспоминал о Хокусае, который раз сто менял имя. И Хундертвассер объяснял, что изменение имени дает человеку новые возможности в поисках других, до этого невидимых дорог на векторе жизни. Это как многократное перерождение в рамках одной жизни. А Фриденрайх Хундертвассер всегда стремился к обновлению. И он писал в своих манифестах, говорил на уроках (впоследствии художник будет преподавать в Венской академии), что искусство непременно должно меняться, стремиться к поискам нового изобразительного языка, открытиям в художественной философии. При этом Хундертвассер никогда не считал себя революционером: «Я не революционер. Прежде всего потому, что я не разрушаю. Я создаю. И еще. Живопись и скульптура уже смогли в наше время освободиться от консервативных ограничений. Но не архитектура, к сожалению».В 1950-м появляются в его картинах первые изображения спирали - ключевой знак в творчестве Хундертвассера. Его спирали ни в коем случае не геометрические сухие изображения. Спираль в мировой философии считается символом происхождения жизни, развития и Вселенной, и человека, заданным Создателем ритмом построения всего видимого и ирреального в нашем мире. Именно спирали задают ритм в произведениях Хундертвассера, то сужаясь, то расширяясь в бесконечность, обрамляя чудные города-сады, вечные луковички на башнях и загадочные создания, органично населяющие это теплый мир. А еще в живописи Хундертвассера притягивает внимание зрителя необычная цветовая палитра. Он сам составлял, собирал краски из природных материалов, из всего, что мог найти в саду, в лесу... И у него практически нигде нет прямых линий. Он искренне их ненавидел, утверждая, что именно прямые линии уничтожат человечество. Да, в природе действительно почти нет прямых линий...Гражданин мира, живописец, график, философ, экологист (его собственное определение) Фриденрайх Хундертвассер особое внимание в своем творчестве уделял именно архитектуре. Но прошло немало времени, прежде чем его уникальные проекты получили путевку в жизнь. Больше всего этому противились профессиональные архитекторы Австрии. Хотя маэстро всегда приглашал строительных инженеров для осуществления своих архитектурных изысков. В конце концов ему начинают отдавать то, что все равно готово пойти под снос. И Фриденрайх Хундертвассер, как чудесный доктор, не просто реанимирует полуразрушенные здания, а дает им новую жизнь и новую душу. Он был совершенно уверен, что у каждого архитектурного объекта есть душа. Убогую мебельную фабрику на Обводном канале Хундертвассер превратил в необыкновенный музей и снаружи, и внутри. На двух этажах венского Кунст Хауза представлена постоянная экспозиция: живопись, графика, гобелены и макеты его архитектурных сказок, к которым сейчас все чаще возвращаются поклонники господина Стовод (так буквально переводится его имя). На третьем открыты временные выставки самых неожиданных современных фотохудожников. Неподалеку от музея, примерно в пяти минутах ходьбы находятся выполненные по его проектам жилой дом и торговый центр «Деревня Хундертвассера», осаждаемые толпами туристов до позднего вечера. На том же Обводном канале стоит фантастически красивый мусороперерабатывающий завод Шпиттелау. Мусор перерабатывают, конечно же, экологически чистым образом. И за счет этой переработки отапливается 89 000 квартир Вены.Его постройки есть в других городах Австрии, в Германии, США, Новой Зеландии, Японии. Знаменитый на всю Европу термальный комплекс в Бад Блюмау недалеко от Граца. Известен он именно благодаря своей ни на что не похожей архитектуре. Крыши домов, на которых разбиты зеленые сады, деревья, вырастающие из окон домов...Зеленая Спираль - главная достопримечательность Магдебурга. И так далее. Сейчас все архитектурные создания Хундертвассера являются объектами особенного внимания и местных жителей, и туристов.Находясь внутри или рядом с его постройками, человек чувствует себя частью природы, а не отдельным от нее созданием, задача которого все разрушить и построить нечто абсолютно новое. Кажется, мы уже пришли сейчас к печальному выводу, что насиловать природу нельзя, а необходимо жить с ней в гармонии. Похоронен Фриденрайх Хундертвассер в «Саду счастливых смертей» в Новой Зеландии, созданном, конечно же, им самим. А последователи его идей и просто те, кто неравнодушен к творчеству необычного австрийского мастера, с нетерпением ждут открытия выставки. Чтобы еще раз увидеть замечательные работы и вспомнить художника, утверждающего: «Искусство должно быть позитивно, свободно, романтично, прекрасно. Что-то вроде драгоценности, что-то такое, без чего вы не можете жить...» Екатерина ВЕРЕШ Похожие материалы (по тегу) Календарь событий на февраль

От Венгрии до Черногории, или Малоизвестное стихотворение Владимира Высоцкого

Белая королева и ее полосатый советник

О природе власти

Рубенс - лучший из лучших

Другие материалы в этой категории: « Второй молодежный бизнес-форум в Будапеште Наверх

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ ГАЗЕТА ПУТЕВОДИТЕЛЬ Архив Архив КАТАЛОГ



Архив каталогов РЕКЛАМА РК НА FACEBOOK Без IFRAME ВИДЕО

Видеоархив Российского Курьера БУДАПЕШТ ТОП-10 1. Прогулка по Площади героев

2. Прокатитесь на Подземке

3. Выпейте ароматный капучино на берегу Дуная

4. Поставьте свечку в Базилике Святого Иштвана

5. Полюбуйтесь величественным Парламентом

6. Проходя по Цепному мосту, бросьте монетку в Дунай

7. Поднимитесь на фуникулёре в Будайскую крепость

8. Пообедайте в Рыбацком бастионе

9. Омойте свое бренное тело в термальных водах

10. Посмотреть на вечерний город с горы Геллерт