Вторник, 11 февраля 2020 04:39

Второй молодежный бизнес-форум в Будапеште

Автор Петер ВИЦАИ
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Второй молодежный бизнес-форум в Будапеште

В декабре в Будапеште состоялся очередной Венгерско-российский молодежный бизнес-форум, организованный венгерским Деловым клубом «Восточная Европа», Обществом венгерско-российской культуры и дружбы в Будапеште и Фондом внешней торговли при Будапештском экономическом университете (БЭУ). Это было уже второе по счету международное молодежное мероприятие в 2019 году в Венгрии, первое событие состоялось в мае 2019 года.


Данная встреча проходила с достаточно активным участием венгерской студенческой молодежи, изучающей российскую культуру, экономику и русский язык, а также разных представителей российской и венгерской сторон. Высокого ранга дипломат и представитель Торгового представительства РФ в Венгрии Алексей Дрыночкин в своем выступлении представил полную картину состояния российской экономики в настоящее время в целом, а также и регионально. Не менее интересной оказалась и презентация книги профессора Ласло Кеменя «От коммунизма до капитализма».
Среди студенческой молодежи самым интересным стало выступление студента-третьекурсника БЭУ о важности изучения русского языка и о возможностях его использования в разных странах мира. Проходившая на высоком профессиональном уровне встреча была посвящена развитию возможностей новых аспектов в двухстороннем экономическом и деловом сотрудничестве наших стран.

Мероприятие дало хорошие возможности заинтересованным молодым предпринимателям, студентам и всем интересующимся для дальнейшего знакомства с венгерско-российскими экономическими и торговыми отношениями. Как сказал один из главных организаторов мероприятия, бывший посол Венгерской Республики в РФ, ныне президент Общества венгерско-российской культуры и дружбы Дьёрдь Гилиан, наш двухсторонний товарооборот в последние годы оставляет желать лучшего. Открытие новых направлений и аспектов в торгово-экономических связях в настоящее время является все более актуальным. В сотрудничестве с российским рынком особенно большую роль могут играть, например, венгерские экспортные кредиты, а также надежные государственные гарантии. Несмотря на существующие торговые барьеры между РФ и ЕС, по словам Гилиана, всегда предвидятся новые возможности для развития или расширения деловых контактов сторон. Этому могут способствовать как межгосударственные деловые встречи, так и различные профессиональные форумы, проводимые часто под эгидой и средствами народной дипломатии.


Петер ВИЦАИ,
член Союза писателей Венгрии,
член Союза писателей Москвы

Прочитано 36 раз Последнее изменение Вторник, 11 февраля 2020 04:50
Опубликовано в Статья
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