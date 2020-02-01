Календарь событий на февраль

1 февраля : Впервые выставка «Искусство Бэнкси: без границ» в Будапеште. Бэнкси наконец в Будапеште! После Стамбула, Амстердама, Антверпена, Мельбурна, Берлина, Бухареста, Клуж-Напоки и Парижа самый известный в мире художник граффити наконец-то демонстрируется в Будапеште. ART OF BANKSY представит около 70 работ «неизвестного гения». Организовано Институтом современного искусства Годо, с 1 февраля в Tesla Loft. Где: 1075 Будапешт, Kazinczy utca 21.

1 февраля: Фортепианный концерт немецкой пианистки японского происхождения Элис Сары Отт. Где: Музыкальная академия, 1061 Будапешт, Liszt Ferenc tér 8. Билеты: https://zeneakademia.hu

1-3 февраля: Медвежий карнавал в зоопарке. Идеальная программа для детей! В первые выходные февраля в 150-летнем зоопарке Будапешта состоится особый карнавал, посвященный медведям. Вход: 200 форинтов для детей до 14 лет, если они прибывают в костюме медведя или приносят игрушечного мишку. Где: 1146 Будапешт, Állatkerti körút 6-12.

3, 10, 17, 24 февраля: Органные концерты по понедельникам. Уникальные концерты в центре Будапешта, начиная с 17:00 по понедельникам. Большой орган базилики Святого Иштвана можно услышать только на этих концертах! Органные произведения и самые известные арии Альбинони, Баха, Моцарта, Шуберта, Гуно, Бизе, Рахманинова и Ференца Листа в исполнении певцов или виолончелистов. Где: 1051 Будапешт, Szent István tér 1. Билеты: www.jegy.hu

4 февраля в 19:30: Концерт Slipknot. После огромного успеха на фестивале VOLT группа вернется в Венгрию и даст концерт 4 февраля 2020 года на Будапештской Арене. Публику будет разогревать BEHEMOTH.

Где: 1143 Будапешт, Stefánia út 2. Билеты: www.livenation.hu

5-9 февраля: Дни финского кино. Восемь увлекательных работ выдающихся финских кинематографистов любители смогут посмотреть в кинотеатре Toldi. Билеты продаются уже с 23 января в кинотеатре Toldi или онлайн: https://toldimozi.hu Где: 1054 Будапешт, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38.

7-9 февраля: XIII Будапештский фестиваль Mangalica. Главная ценность мероприятия в том, что посетители смогут напрямую встретиться с заводчиками и мелкими производителями со всей страны и во многих случаях купить продукт у владельца, который его произвел. Покупатели точно не получат подделок, так как на мероприятии смогут присутствовать только товары, контролируемые Национальной ассоциацией заводчиков мангалицы. Качество гарантировано. Где: 1054 Будапешт, Szabadság tér.

8 февраля: Блошиный рынок в Szimpla. Это место, где можно найти много любопытных старых вещиц. Где: 1075 Будапешт, Kazinczy utca 14.

9 февраля: Ярмарка дизайна Hello Market. Посетите самую крутую дизайнерскую ярмарку в Будапеште и откройте для себя самые креативные сумки, одежду, ювелирные изделия, модные аксессуары, предметы домашнего декора и предметы интерьера в винтажном стиле, гастрономические изделия ручной работы и натуральную косметику от венгерских дизайнеров. Вход бесплатный, и приветствуется с собаками! Где: Akvárium Klub. 1051, Будапешт, Erzsébet tér 12.

11 февраля: Концерт в полной темноте. Легендарный Budapest Bar приглашает своих поклонников на особый праздник - на концерт в темноте, где вы можете испытать опыт музыкальной программы для слабовидящих. Там, где «отстранены» чувства, посредством которых большинство импульсов мы получаем как зрители, можно будет сосредоточиться только на музыке и пении.

Где: Кинотеатр Lurdy. 1097, Будапешт, Könyves Kálmán krt. 12-14. Билеты: www.jegy.hu

15-16 февраля: VIII Будапештский рыбный фестиваль - снова на Дунае! Тысячи квадратных метров парковки в кампусе Elte Lágymányosi станут более чем идеальным местом для размещения всех отечественных и наиболее важных международных рыбных гастрономических фирм. Подогреваемые палатки, концерты, огромный парк развлечений, аквариумы, приключенческая рыбалка, гигантский котел, сотни видов рыб и тысячи мест. Где: 1111 Будапешт, Pázmány Péter sétány 1/C.

15 февраля: Borjour Magnum 2020. Самая большая дегустация вин года! 220 венгерских виноделен, более 1000 дегустационных вин. Кроме того, в специальных залах пройдут мастер-классы с венгерскими и зарубежными лекторами. Рекомендуемая тема - Cabernet Franc. Где: 1024 Будапешт, Kis Rókus utca 16-20. Билеты: https://borjour.hu/

16 февраля в 23:30: Музыка для полуночников с Иваном Фишером. Организаторы снова ждут «ночных сов», любителей музыки, байкеров и всех, кто хотел бы послушать классическую музыку заполночь. Программа: Симфония Густава Малера № 5. Дирижер - Иван Фишер. Где: Várkert Bazár, 1013 Будапешт, Ybl Miklós tér 2-6.

17 февраля в 19:30: концерт Ганса Циммера. Ганс Циммер - самый востребованный в Голливуде композитор фильмов, который написал музыку для более чем 100 фильмов, был удостоен премий «Оскар», «Грэмми» и «Золотой глобус» и, несомненно, является одним из самых известных и влиятельных композиторов нашего времени. Где: 1143 Будапешт, Stefánia út 2. Билеты: www.eventim.hu

23 февраля в 19:30: Концерт Вадима Репина, Яноша Балажа и Оркестра Дохнани. Где: Музыкальная академия. 1061 Будапешт, Liszt Ferenc tér 8. Билеты: https://zeneakademia.hu

26 февраля: Концерт камерного оркестра им. Ференца Листа и Эрика Тервиллигера (валторна). Где: Музыкальная академия. 1061 Будапешт, Liszt Ferenc tér 8. Билеты: http://www.lfkz.hu

27 февраля: Пивной ужин Dreher. Dreher's Beer Dinner - это больше чем просто гастрономический опыт. Программа начинается с краткого посещения пивоваренного завода, где вы можете лицезреть процесс пивоварения и познакомиться с уникальной для Европы пивоварней с уцелевшим промышленным памятником Жолнай. Где: Dreher Sörgyárak. 1106, Будапешт, Jászberényi út 7-11.

29 февраля в 20:00: Венгерский народный вечер. Народный ансамбль Венгрии представит танцевальную программу в народных костюмах. Этот фантастический фольклорный вечер во Дворце Дуна, недалеко от Базилики в центре города, позволяет познакомиться с народным творчеством. Где: 1051 Будапешт, Zrínyi u. 5.Билеты: https://port.hu