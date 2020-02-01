Суббота, 01 февраля 2020 08:06

В СПбГУ появятся стипендии для студентов, изучающих язык, историю и культуру Венгрии

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В СПбГУ появятся стипендии для студентов, изучающих язык, историю и культуру Венгрии

Санкт-Петербургский государственный университет и Министерство внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии продлили соглашение о сотрудничестве. Университет получил дополнительное финансирование на создание специальных стипендий для студентов, изучающих язык, историю и культуру Венгрии, а также другие аспекты страноведения.

Новая стипендия будет включать оплату расходов на транспорт, проживание и обучение в венгерских вузах — партнерах СПбГУ. Ее вручат пятерым студентам Университета, которые подадут заявки и станут лучшими в конкурсе на участие в программах академической мобильности.

«Венгерская сторона в полной мере удовлетворена сотрудничеством с Санкт-Петербургским государственным университетом. Мы заинтересованы в его развитии и расширении, — заявил генеральный консул Венгрии в Санкт-Петербурге Габор Ференц Надь. — Уверен, что студенты СПбГУ, изучающие венгерские язык и культуру, станут прекрасными специалистами и помогут дальнейшему укреплению отношений между нашими странами. Консульство с огромным удовольствием окажет им помощь в получении ценного практического опыта, а также в дальнейшем трудоустройстве».

Также в этом году планируется приглашение в СПбГУ венгерских лекторов для чтения специализированных курсов, финансирование поездок преподавателей на профильные конференции унгаристов, подготовка монографий, учебно-методических материалов, пополнение библиотечного фонда.

«СПбГУ уделяет большое внимание международным связям и изучению иностранных языков, — отметил заместитель ректора по международной деятельности СПбГУ Сергей Андрюшин. — Университет подарил не только России, но и всему миру огромное количество талантливых дипломатов и переводчиков. Уверен, что отношения с Венгрией будут улучшаться год от года, невзирая на все политические сложности, а значит, увеличится и численность российской молодежи, которая решит посвятить свою жизнь изучению языка и культуры этой страны».

Ранее благодаря тесному взаимодействию с венгерскими МИДом, консульством и посольством в СПбГУ удалось открыть образовательную программу «Культура и искусство Венгрии», закупить необходимую литературу, издать монографию и выделить стипендии для мобильности студентов и преподавателей. Эта деятельность была поддержана грантом от венгерской стороны объемом 40 000 евро.

В настоящее время в России обучение венгерскому ведется всего в трех городах: Санкт-Петербурге, Москве и Ижевске. В 2019 году Санкт-Петербургский университет получил право проводить тестирование уровня владения этим языком на международный сертификат ECL. Кроме того, в прошлом году в СПбГУ был утвержден совет по основной образовательной программе магистратуры «Культура и искусство современной Европы: Россия, Италия, Венгрия».

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Nina Popova

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