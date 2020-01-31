Ждем сюрпризов и приятных неожиданностей

В феврале водолейское Солнце дружит с Марсом, указывая на какие-то помпезные сделки с дальними странами, хорошее время для путешествий и духовных откровений, однако со второй половины месяца Меркурий входит в фазу ретро, и все проекты нужно либо успеть сделать, либо свернуть до лучших времен.

Месяц открывается растущей Луной в Тельце, что всегда хорошо для того, чтобы семена, как в прямом смысле, так и в переносном, проросли (открывайте банковские счета, начинайте посев для будущего урожая).4 февраля Меркурий переходит в знак Рыб и пробудет там аж до 12 апреля. Не лучшее время для выполнения конкретных задач. Меркурий в Рыбах находится в месте своего падения и ослаблен, так как Меркурий является планетой, символизирующей рациональное мышление и способности принимать решения, неблагоприятно воздействует на ментальную сферу человека, на его коммуникации и любой обмен информацией. Иллюзии возрастают вместе с риском недопонимания и заблуждений, учитывая присутствие Нептуна в Рыбах. Требуется повышенная осторожность при работе с документами и информацией, при контактах с другими людьми, так как возрастает эмпатия и вместе с ней внушаемость, возможны обманы и заблуждения. Но хорошо для написания романов и сценариев фантастического толка.С 5 по 7 февраля Луна в Раке в оппозиции к трем планетам в Козероге - возможны манипуляции, подавляемость эмоций.

8-го Венера входит в огненный знак Овна. Она хоть и дружит с водолейским Солнцем, но полна эгоизма, что несвойственно дружелюбному Водолею. Однако Венера подарит Овнам много шарма вплоть до 5 марта. Следует помнить, что Венера в Овне находится под влиянием Черной Луны в этом году - возможны соблазны и разочарования...

9-го в 7:34 по Гринвичу полнолуние (вместе с суперлунием) во Льве, в 21-м градусе Льва - умственной активности. Февральское полнолуние обычно называют снежным.

12-13 февраля Луна в Весах оппозиционирует Венере в Овне - капризы, лишние импульсивные покупки, траты.

С 14-го по 16-е нежелательны крупные покупки, свадьбы, зачатия и сделки, так как Луна проходит по Скорпиону (знак разрушения).

17 февраля точный секстиль Юпитера к Нептуну, возможны принятия законов о вере, религии, медицине, хотя именно в этот день Меркурий начинает свое ретроградное движение по Рыбам, вводя мир в хаос и массовый сбой компьютерных программ. Марс переходит в знак Козерога, в котором уже находятся три планеты, тем самым активизируя процессы в вертикали власти. Рыбий Меркурий может сослужить в это время плохую службу сильным мира сего, вытаскивая на-гора секретную информацию прошлого. Тема шпионажа опять начнет муссироваться на Западе.

19, 20 февраля Луна в Козероге очень сильно притягивает внимание к структуре власти, душевного комфорта в эти дни не предвидится.

20 февраля Солнце в Рыбах, а 23-го наступает Рыбье новолуние в 15:33 по Гринвичу.

26 февраля Меркурий в лучах Солнца (сожжение).

27-го Луна в Овне встречается с Венерой в напряженном аспекте к Плутону в Козероге - нехорошо для финансово-валютных сделок, в личной жизни конфликт интересов.

28-го Луна встречается с Ураном в Тельце - сюрпризы и неожиданности.

ОВЕН

До 20 февраля водолейское Солнце щедро вовлекает Овнов в круг друзей и людей, очарованных ими, с 8 февраля Венера входит в знак Овна и придает чувствам большую инерцию, влюбленность может накатить как снежный ком на длительное время. После 17 февраля, когда Меркурий начнет двигаться ретро по Рыбам, могут начаться встречи из прошлого, в это же время планеты начнут диктовать Овнам правила игры с вышестоящими - начальниками и властями.

ТЕЛЕЦ

По идеальному раскладу, февраль должен быть посвящен личному профессионализму и карьере, но каким-то боком в жизнь Тельцов красной нитью вмешиваются друзья и всякие общественные движения; с 17 февраля наступает период, когда бизнес лучше не продвигать и не делать ставок по-крупному, хотя дела с дальними партнерами требуют активного вмешательства крепкой тельцовской хватки. Спокойствие вам очень понадобится.

БЛИЗНЕЦЫ

С 4 февраля Меркурий, зашедший в знак Рыб (зона профессионализма), может вносить коррективы в деятельность Близнецов, а вернее, много расфокусировки и хаоса (следует заметить, что Нептун, находящийся в Рыбах, не помогает Близнецам в их карьере, а создает много подводных течений в разные стороны). К тому же Меркурий с 17 февраля уйдет в ретрофазу до 10 марта, поэтому с легкостью можно позволить себе дальние путешествия, духовные практики и прочее безделие.

РАК

До 17 февраля активны зоны экстрима и здоровья, вполне возможны плановые операции и авралы на работе, а также финансовые/банковские операции. С переходом Марса в зону партнерства, где и без того уже находятся три тяжеловесные планеты, могут начаться претензии со стороны партнеров или откроется второе дыхание в отношениях, несмотря на то что Раки - интроверты, планеты-тяжеловесы в последние годы делают Раков неотразимыми, привлекая к ним взгляды и публичные обсуждения.

ЛЕВ

Суперлуние во Льве 9 февраля вынесет царственных на гребень популярности, ведь февраль для Львов - это время публичности и партнерской деятельности. Венера из Овна посылает дружественные приветы издалека, однако с 17-го, несмотря на ретро-Меркурий, наваливается много работы, однако не стоит делать ставок по-крупному. У пожилых Львов старые хронические болячки дадут о себе знать. Наступит время уделить внимание себе любимому - и чем больше, тем лучше.

ДЕВА

К работе Девам не привыкать, их ценят за высокую аналитичность и исполнительность, однако следует помнить, что с 17-го управляющая планета Дев Меркурий начнет пятиться, и в порядке вещей посыплются на стриженые служебные головы Дев компьютерные сбои, путаница в документах и ошибки в расчетах... Из приятного: со второй половины февраля в зоне любви находятся 4 планеты, а это творческий взлет или банальная влюбленность, ну и дети, куда ж без них-то.

ВЕСЫ

Вроде бы по плану время любви, но скорее, это может быть период кокетства с начальством или оживление отношений с партнером из прошлого. Сами Весы из дипломатических соображений себя никогда не навязывают, но знают наверняка, что брутальные мужчины (или властные женщины) о них мечтают. С заходом Марса в дом недвижимости с 17 февраля, где уже находятся монстры судьбы (Юпитер – Сатурн - Плутон), есть основания ожидать переезда или ремонта.

СКОРПИОН

Вроде бы не весна еще, но у Скорпионов до 11 апреля очень активна зона любви и творчества, возможен служебный роман. До 17 февраля финансы как зарабатываются, так и тратятся с успехом. Последние пару недель все внимание будет сконцентрировано на документах, СМИ, поездках в черте города и родственниках. С 20-го переход Солнца в Рыбы окончательно закрепит внимание на процессах творчества, любви и детей.

СТРЕЛЕЦ

Работа с информацией и документами. Скорее всего, дом станет местом трудовой деятельности, какие-то вопросы из прошлого всплывут после 17 февраля, возможно, кто-то из старых друзей даст о себе знать. Прохождение Марса по Стрельцу до 17 февраля может повысить реактивность и раздражительность, не наломать дров бы, а также рук и ног. С 20-го светило переходит под юрисдикцию собственного дома и домочадцев, значит, дела домашние станут главной темой конца февраля и марта.

КОЗЕРОГ

До 17 февраля время финансовых потоков и общения. Венера в Овне может указывать на приобретение предметов искусства или появление в собственном доме новых друзей. Марс, зашедший в Козерог с 17 февраля, активно начнет разрабатывать планы действий в той или иной сфере (в зависимости от того, что Козерогов волнует). Вокруг Козерогов начинает сгущаться фатум (не всегда плохой), и какие-то судьбоносные встречи и события странным образом будут врываться в их жизнь.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи, как маленькие солнышки, привлекают к себе живой интерес (очень много знакомств), их ультрафиолетовая энергетика хоть и не греет, но увлекает. Сами же они всегда в ожидании чуда... Меркурий, находящийся в зоне финансов, скорее всего принесет сделки и финансовые возможности в связи с тем, что в зоне финансов уже давно находится Нептун, то кроме хаоса он может давать источник дохода от музыки, психиатрии, одурманивающих препаратов, алкоголя, косметики и духовных практик.

РЫБЫ

Попытка логично объяснить реалии жизни вряд ли удастся, однако свой дефицит общения Рыбы покроют с лихвой в феврале. До 20-го тем, кто не занимается духовными практиками, жизнь покажется пресной и захочется уйти на глубину. Может показаться, что не хватает воздуха, но это всего лишь иллюзия, которая благодаря присутствию Нептуна в Рыбах имеет очень сильное влияние на общество в целом последние годы. С 17 февраля мистическим образом в жизнь Рыб врываются люди из прошлого, дежавю и полное отсутствие понимания происходящего.