Среда, 29 января 2020 09:46

Серебряное сияние русских икон

Автор Петер ВИЦАИ
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Серебряное сияние русских икон

Известный венгерский искусствовед Дьёрдь Ружа (Ruzsa György) имеет немало книг, достойных внимания или упоминания. Опубликованный на венгерском языке в 1981 году первый труд профессора «Новгород, Псков и Русский Север» стал самой известной его книгой в Венгрии и до сих пор пользуется популярностью среди читателей. Другая интересная монография Дьёрдя Ружи «Греческие и русские иконы» (1997) дает достаточно широкий обзор о начале коллекционирования икон в Венгрии в ХIХ веке. Совсем недавно, под Рождество прошлого года вышедший новый труд венгерского иконоведа «Употребление и роль металлов в русских иконах: технология, материалы, символика, сакральное значение» раскрывает важную и интересную тему.

В нем автор анализирует на основе многих примеров состав металлов окладов, красок, содержащих металлы, и состав материала меднолитых икон. В данной книге, вышедшей на венгерском языке, также подробно анализируется символическое и сакральное значение этих материалов. Автор дает ценные советы для реставраторов и собирателей икон. В книге среди многочисленных высококачественных репродукций находятся и две репродукции иконы Казанской Богородицы с подробными описаниями. Одна из них покрыта серебряной ризой 1780 года, а другая - медной ризой последней трети XIX века. Как известно, икона Казанской Божией Матери - одна из самых чтимых икон в России. После пожара в Казани в 1579 году, уничтожившего значительную часть города, на пепелище была найдена икона. День явления Казанской иконы - 8 июля 1579 года - ныне ежегодный общецерковный праздник в Русской православной церкви. Интересно отметить, что 7 апреля 2011 года космический корабль «Юрий Гагарин» доставил икону на Межпланетную космическую станцию.

Автор всегда рассматривает употребление материалов и технологию иконописи с точки зрения символики, сакрального значения и вопросов богословия. В его широкой культурологической концепции важную роль играет и художественная литература. Анализируя роль меднолитых крестов-тельников, автор подчеркивает, что самое глубокое и самое трогательное отношение к меднолитому кресту - и в психологическом, и в моральном отношении - появляется в романах великого русского писателя, мыслителя и философа Федора Михайловича Достоевского. У него кресты часто находятся в самых ключевых местах повествования «Преступления и наказания», «Идиота», «Подростка». Профессор Ружа приводит пример из романа «Преступление и наказание», когда в начале романа именно в сцене убийства старухи-процентщицы Раскольников обнаруживает два креста маленького размера: кипарисовый и медный. «Соня молча вынула из ящика два креста, кипарисный и медный, перекрестилась сама, перекрестила его (Раскольникова) и надела ему на грудь кипарисный крестик». Этим актом, то есть передачей креста Раскольникову, Соня выступает в качестве церковного деятеля, обращающего неверующего на христианский путь. Так в конце романа проясняется смысл образа креста, - пишет Дьёрдь Ружа. Раскольников добровольно принимает страдание, наказание, каторгу. Крест - это символ страдания за человечество, символ самопожертвования, но одновременно и символ воскресения, а также символ веры в вечную жизнь.

Петер ВИЦАИ,
член Союза писателей Венгрии,
член Союза писателей Москвы

Фото: FRUZSINA SPITZER

Прочитано 203 раз Последнее изменение Среда, 29 января 2020 09:57
Опубликовано в Статья
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