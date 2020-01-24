Газ будет поступать и дальше

«В наших лучших интересах обеспечить долгосрочное, предсказуемое и надежное сотрудничество с Газпромом по долгосрочным и надежным поставкам газа в Венгрию. И вместе с руководством Газпрома мы готовы начать переговоры другого долгосрочного соглашения по поставкам газа», - цитирует слова Сийярто венгерское агентство MTI.

Согласно информации на сайте «Газпром экспорта», в настоящее время между компанией и венгерской фирмой Panrusgaz действуют два контракта до конца 2019 года и два - до конца 2021 года. В рамках этих контрактов экспорт природного газа осуществляется по двум направлениям - через пункты Берегово на украинско-венгерской границе и Баумгартен на словацко-австрийской.

Ранее Газпром сообщал, что экспорт газа в Венгрию по итогам первых трех кварталов года составил 9,3 миллиарда кубических метров, превысив общий объем поставок за 2018 год на 22%.

АПН