Пятница, 24 января 2020 10:00

Газ будет поступать и дальше

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Газ будет поступать и дальше

Венгрия готова начать переговоры с Газпромом о новом долгосрочном соглашении о поставках газа, сообщил министр внешнеэкономических связей и иностранных дел страны Петер Сийярто по итогам встречи с представителями российского газового холдинга.

«В наших лучших интересах обеспечить долгосрочное, предсказуемое и надежное сотрудничество с Газпромом по долгосрочным и надежным поставкам газа в Венгрию. И вместе с руководством Газпрома мы готовы начать переговоры другого долгосрочного соглашения по поставкам газа», - цитирует слова Сийярто венгерское агентство MTI.
Согласно информации на сайте «Газпром экспорта», в настоящее время между компанией и венгерской фирмой Panrusgaz действуют два контракта до конца 2019 года и два - до конца 2021 года. В рамках этих контрактов экспорт природного газа осуществляется по двум направлениям - через пункты Берегово на украинско-венгерской границе и Баумгартен на словацко-австрийской.
Ранее Газпром сообщал, что экспорт газа в Венгрию по итогам первых трех кварталов года составил 9,3 миллиарда кубических метров, превысив общий объем поставок за 2018 год на 22%.
АПН

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