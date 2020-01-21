Вторник, 21 января 2020 11:56

БУДАПЕШТ ВАРЬЕТЕ - 2020

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БУДАПЕШТ ВАРЬЕТЕ - 2020

С УЧАСТИЕМ ЛУЧШИХ АРТИСТОВ МИРА

Представляем оригинальное Dinner & Show в Будапеште! Вечер будет начинаться с эксклюзивного, вкуснейшего праздничного ужина от шеф-повара ресторана Gundel Жолта Литауски, а затем мы приглашаем гостей в театральный зал на программу «Блеск и юмор» Будапешт варьете - 2020 всемирно известных венгерских и зарубежных артистов эстрады и цирка.


Шоу будет вести известный юморист. На сцене вы увидите: фантастический танцевальный ансамбль, захватывающие эротические номера, великолепную эстрадную певицу. Шоу будет наполнено разными музыкальными жанрами от романтического, эротического вплоть до рока.
После Монте-Карло, Нью-Йорка, Лас-Вегаса, Парижа... теперь и в Будапеште! Артисты цирка, удостоенные золотых, серебряных и бронзовых наград на международных цирковых фестивалях. Главный шоумен Cirque du Soleil и самый популярный в мире комедийный актер STAR будет развлекать присутствующих! Настоящее классическое шоу с самым большим на сегодняшний день участием звезд и фантастическим ужином от одного из лучших шеф-поваров Венгрии. Расслабьтесь, забудьте о своих повседневных заботах и окунитесь в удивительный и радостный мир Эстрады и Юмора!

Приходите, вас ждет красочный спектакль!
Информация и заказ билетов: + 36 30 734 0771 (говорим по-русски и по-английски)
www.budapestvariete.hu

Прочитано 115 раз Последнее изменение Вторник, 21 января 2020 12:00
Опубликовано в Статья
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Nina Popova

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