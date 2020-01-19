Главы христиан встретились в Будапеште

Их положение охарактеризовал в своей программной речи предстоятель Сиро-яковитской православной церкви патриарх Игнатий Ефрем II. Он выразил глубокую признательность премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и государственному секретарю Венгрии по делам преследуемых христиан Тристану Азбею за «постоянную поддержку людей, страдающих от терроризма, насилия и несправедливости во всем мире».

Патриарх говорил об «экзистенциальных угрозах присутствию и будущему христиан на Ближнем Востоке», считая, что они столкнулись с геноцидом. Поэтому «очень важно сделать все возможное, чтобы побудить тех христиан, которые все еще находятся в регионе, остаться на своей исконной родине, им предоставив необходимые средства для восстановления своих домов и средства к существованию». Игнатий Ефрем II поблагодарил Будапешт за оказанную помощь, однако, по его словам, это вряд ли компенсирует «страдания сирийского народа из-за несправедливых и незаконных санкций, введенных против нас США и Европейским союзом», попросив присутствующих «помочь снять эти санкции, которые только вредят простым людям».

Так в целом выглядит церковный взгляд на проблему с преследованиями христиан. Что касается политического взгляда, то здесь есть свои нюансы. О них говорил Орбан. Венгерский премьер обозначил взаимосвязь между судьбой христианских общин Ближнего Востока и судьбой Европы. Он напомнил, что более 1100 лет назад венгерские племена пришли в Европу и обосновались здесь. Ранее сюда перебирались многие народы, но они «прибыли и исчезли», а «венгры до сих пор задаются вопросом: почему мы остались?». Помимо бесспорных военных талантов и жизненной силы венгров, отметил Орбан, ключевым стало принятие христианской веры. Вот почему конституция Венгрии гласит, что «мы признаем христианство силой, сохраняющей нацию. Народ и правительство Венгрии считают, что христианство может помочь выживанию народов и наций, как это произошло с нами». Венгерский премьер полагает, что «проблемы христианства в Европе и гонения на христиан в других местах неразделимы», в то время как «Европа молчит» и «таинственная сила закрывает рот европейским политикам и парализует их», определяя преследование христиан в общую категорию защиты прав человека.

Заявления венгерского премьера являются примером более широкого консенсуса, включающего в себя позиции как глав Церквей, так и таких мировых держав, как США, Россия и Ватикан.

Свое приветствие участникам II Международной конференции о преследовании христиан в современном мире прислал американский президент Дональд Трамп. Его зачитал помощник президента Джо Гроган. Трамп выразил благодарность Венгрии за то, что она разделяет приверженность религиозной свободе, равно как Соединенные Штаты, которые «всегда решительно защищали неотъемлемое право жить и свободно поклоняться в соответствии со своей совестью и убеждениями», и отметил, что Будапешт солидарен с «Америкой в защите и продвижении религиозной свободы».

В свою очередь, в ходе проходившего в венгерской столице в те же дни круглого стола «Русская православная церковь и соотечественники: опыт соработничества в странах Ближнего Востока и Африки» председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион напомнил о взаимодействии Орбана и президента России Владимира Путина, подчеркнув:

«Венгрия с большим вниманием относится к Ближневосточному региону, и руководство этой страны прилагает особые усилия для оказания помощи ближневосточным христианским Церквам. Совсем недавно президент России Владимир Путин приезжал в Будапешт, и в рамках этого визита состоялась его встреча с главами ближневосточных христианских Церквей. Встреча была организована венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, который также в ней участвовал».

О пересечении с Будапештом в деле защиты христиан Ближнего Востока во время встречи в Кремле с предстоятелем Иерусалимской православной церкви Иеронимом II рассказывал сам Путин. «Я совсем недавно, будучи в Венгрии, встречался с иерархами христианских Церквей, которые работают на Ближнем Востоке, - сообщил российский президент. - Мы отдаем себе отчет в том, в какое трудное положение попали христиане на Ближнем Востоке, в своей колыбели. И здесь нам нужно объединение усилий, для того чтобы защитить интересы христиан. Любое разобщение нанесет огромный ущерб христианскому миру вообще и христианам на Ближнем Востоке в том числе. Конечно, мы должны делать это с представителями других конфессий, и прежде всего, что касается Ближнего Востока, - с мусульманскими конфессиями, с нашими братьями и сестрами среди представителей ислама».

То есть фактически речь идет о новом тренде мировой политики, который вместо отстаивания прав человека, что выродилось в защиту прав умозрительных и искусственно созданных гендерных групп, делает акцент на возвращении религии и веры в жизнь человека, общества, государства.

Конечно, есть некоторые различия в подходах. Например, Вашингтон предпочитает говорить о религиозной свободе, проводя классификацию стран по этому критерию. Как можно судить по Венгрии, она специализируется на проблеме преследования христиан. А что может предложить Москва? Во-первых, Россия (как и американцы) уже непосредственно занимается защитой христиан на Ближнем Востоке. Во-вторых, фирменным российским подходом могло бы стать отстаивание и продвижение религиозных ценностей во всем мире. Ведь во многих государствах, включая Европейский союз, тех же христиан хотя и не преследуют открыто, однако пытаются свести их присутствие к частной жизни, изгоняя из публичного, общественного пространства. Хотя сегодня, безусловно, физическая сохранность ближневосточных христиан является проблемой и темой номер один. И здесь хотелось бы сказать о следующем. Если преследования христиан, защита их в настоящее время активно присутствует в католическом информационном поле, то православный мир зациклился на внутренних проблемах, конфликте Московского и Константинопольского патриархатов, в который втягивается все больше и больше православных Церквей.

Понятно, что судьба своих прихожан и собственной выживаемости находится в центре внимания ближневосточных православных Церквей. Но хотелось бы, чтоб и другие православные Церкви вместо исследования древних канонов обратили внимание на современность, приняв такое же участие, как и католики, в деле сохранения христианского присутствия на Ближнем Востоке и продвижении религиозных ценностей и свобод во всем мире.

Станислав СТРЕМИДЛОВСКИЙ