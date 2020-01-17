От Венгрии до Черногории, или Малоизвестное стихотворение Владимира Высоцкого

Самые основные и, можно сказать, первые по счету две поездки Владимира Высоцкого в Венгрию состоялись в 1974 и 1976 годах. Есть предположения, что он и в 1975 году бывал в Будапеште, но это пока достоверно неизвестно. Первая поездка поэта в основном была связана с его участием в фильме режиссера М. Швейцера «Бегство мистера Мак-Кинли», отдельные сцены которого снимались в Будапеште. В следующий раз он приезжал в Венгрию больше чем на две недели (с 14 по 28 сентября) с выдающимся советским Театром на Таганке во главе с его главным режиссером и художественным руководителем Юрием Любимовым.

Московская Таганка, прославленная уже именем Высоцкого, прибыла на гастроли в Венгрию после триумфа на известном во всем мире международном Белградском театральном фестивале БИТЕФ, где спектакль «Гамлет» с Высоцким - легендарным «поэтом с гитарой» в главной роли - занял первое место. Владимир Высоцкий побывал в бывшей Югославии не только в Белграде, но и в Черногории, которая в то время входила в состав СФРЮ. Побывав там дважды (между прочим, в те же годы, как и в Венгрии, в 1974-м и 1976-м) и полюбив эту землю, поэт написал великолепное стихотворение о черногорцах. Произведение «Черногорские мотивы» возникло во время съемок в Югославии совместного советско-югославского фильма о войне «Единственная дорога» (1974), в котором Владимир Семенович снимался, исполняя свои песни.

Водой наполненные горсти

ко рту спешили поднести -

впрок пили воду черногорцы

и жили впрок - до тридцати.

А умирать почетно было

от пуль и матовых клинков

и уносить с собой в могилу

двух-трех врагов, двух-трех врагов.

Пока курок в ружье не стерся,

стреляли с седел и с колен.

И в плен не брали черногорца -

он просто не сдавался в плен.

А им прожить хотелось до ста,

до жизни жадным, - век с лихвой,

в краю, где гор и неба вдосталь.

И моря - тоже - с головой.

Шесть сотен тысяч равных порций

воды живой в одной горсти...

Но проживали черногорцы

свой долгий век до тридцати.

И жены их водой помянут,

и спрячут их детей в горах

до той поры, пока не станут

держать оружие в руках.

Беззвучно надевали траур,

и заливали очаги,

и молча лили слезы в травы,

чтоб не услышали враги.

Цари менялись, царедворцы,

но смерть в бою всегда в чести...

Не уважали черногорцы

проживших больше тридцати.

В октябре 2004 года Владимиру Высоцкому был открыт шикарный памятник в центральном городе Черногории. Поклонница творчества барда, черногорка Милица Лубурич впервые побывала в России как раз в год открытия этого памятника в Подгорице, на берегу реки Морачи.

«В свои студенческие годы я проходила летнюю стажировку в стенах Института русского языка им. А.С. Пушкина в Москве. 25 июля, гуляя по чужому для меня большому городу, я совершенно случайно оказалась на Ваганьковском кладбище. Люди там собирались отовсюду, и были слышны звуки неизвестных мне мелодий, за моей спиной играла гитара. Я поняла, что речь идет о каком-то крупном мероприятии, о котором я еще не слышала. Вокруг меня везде Владимир Высоцкий: бюсты, книги, значки, календари, фотографии, плакаты, картинки... Это, наверное, какой-то поэт, - подумала я сначала. И вдруг мне приходит в голову, что это может быть тот же самый русский человек, который посвятил прекрасные стихи нашей стране. С восхищением я подошла к толпе, пытаясь людям что-то сказать по-русски и спросить их про стихи поэта о черногорцах. Увы, никто из присутствующих поклонников творчества Высоцкого не слышал об этом стихотворении... Они также смотрели на меня как на чудачку, когда я им говорила, что в Черногории осенью откроется памятник Владимиру Высоцкому. Я уже читала и слышала об этом, но российские поклонники барда еще не были в курсе дела. С одной стороны, я была разочарована, а с другой - я гордилась тем, что почитаемый многими Владимир Семенович посвятил пронзительные стихи именно моей прекрасной родине. Через рассказы соотечественников поэта-песенника я поняла значение его произведений. Со временем я все больше стала восхищаться творчеством Высоцкого и решила познакомиться ближе с его уникальным мастерством.

Немало лет работая гидом-экскурсоводом на родине, в основном с тургруппами из России, в ходе наших городских прогулок мы часто останавливаемся и у памятника Владимиру Высоцкому в Подгорице. Там я рассказываю о его пребывании в бывшей Югославии и с гордостью подчеркиваю, что в 1974 году поэт посвятил прекрасные стихи нашему народу, последние четыре строки которого выбиты на памятнике на двух языках.

Мне одного рожденья мало,

расти бы мне из двух корней...

Жаль, Черногория не стала

второю родиной моей.

Эти прекрасные строки как раз могут послужить подтверждением уместности нахождения памятника Высоцкому в Подгорице, который в то время являлся первым и единственным зарубежным скульптурным произведением поэту. В Черногории почти все слышали о Высоцком, особенно жители столицы, которые с большой охотой гуляют по пешеходным тропинкам возле памятника на берегу реки Морачи, поглядывая на человека с поднятой гитарой в руке. Высоцкий со своей любимой женой Мариной Влади побывали и на романтическом острове Свети Стефан, снимались в кино, пели песни, слушали шум моря на нашем побережье… Высоцкий бывал еще и в Загребе, Сараеве, Любляне, Скопье. Мои русскоязычные туристы часто говорят, что эти факты им мало известны, так же как и строчки поэта о черногорцах. Я очень люблю цитировать это стихотворение и горжусь, когда появляются слезы в глазах российских соотечественников поэта. Я надеюсь, что в Черногории еще долго будет сиять звезда великого барда, которого уже сорок лет нет среди нас. Он ушел из жизни 25 июля 1980 года».

Остается только сказать, что в последнее время в разных странах мира открываются мемориальные доски или памятники Владимиру Семеновичу Высоцкому. Хочется надеяться, что в Венгрии, куда поэт достаточно часто и с радостью приезжал, когда-то тоже будет возвышаться памятник, посвященный ему.

Петер ВИЦАИ,

член Союза писателей Венгрии,

член Союза писателей Москвы