Памяти Эмиля Жербо

Сто лет назад, 8 ноября 1919 года, скончался венгерский кондитер, промышленник и предприниматель швейцарского происхождения Эмиль Жербо (Emil Gerbeaud 1854-1919). Помимо популярной кондитерской семья владела и шоколадной фабрикой, чья продукция завоевала международное признание. Торгово-туристическая палата Венгрии по этому поводу в Обуде, по адресу 1036, Budapest Korona tér 1, открыла выставку, посвященную великому кондитеру.

Среди экспонатов - бюст Эмиля Жербо работы скульптора Алайоша Штробля, десертные упаковочные коробки начала века, созданные мастерами шоколадной фабрики, старые фотографии семьи Жербо и другие интересные предметы и документы. Эмиль Жербо разработал технологию производства так называемой коньячной вишни (konyakos meggy), и кошачьего языка (macskanyelv), шоколадного драже (csokoládé drazsé), и он был первым в Венгрии, кто начал производить и продавать французские пирожные с заварным кремом. Пирожных и разнообразной выпечки по его рецептуре и сегодня можно отведать в кондитерской, носящей имя великого кулинара, в самом центре Будапешта на площади Верешмарти. Когда-то там, рядом с улицей Ваци, производили бесчисленное количество конфет, кексов и разных десертов, используя в первую очередь французские кондитерские ингредиенты. Изготовленные на его шоколадных фабриках конфеты экспортировались во многие страны Европы и Америки. При жизни кондитера, в 1909 году Венгерская ассоциация кондитеров организовала масштабное празднование 25-летия работы Эмиля Жербо в Венгрии. Сам кондитер и его жена Эстер Рамсейер были отмечены многими престижными наградами и премиями на протяжении всей своей жизни.