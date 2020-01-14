Вторник, 14 января 2020 07:31

Памяти Эмиля Жербо

Автор
Оцените материал
(1 Голосовать)
Памяти Эмиля Жербо

  Сто лет назад, 8 ноября 1919 года, скончался венгерский кондитер, промышленник и предприниматель швейцарского происхождения Эмиль Жербо (Emil Gerbeaud 1854-1919). Помимо популярной кондитерской семья владела и шоколадной фабрикой, чья продукция завоевала международное признание. Торгово-туристическая палата Венгрии по этому поводу в Обуде, по адресу 1036, Budapest Korona tér 1, открыла выставку, посвященную великому кондитеру.

Среди экспонатов - бюст Эмиля Жербо работы скульптора Алайоша Штробля, десертные упаковочные коробки начала века, созданные мастерами шоколадной фабрики, старые фотографии семьи Жербо и другие интересные предметы и документы. Эмиль Жербо разработал технологию производства так называемой коньячной вишни (konyakos meggy), и кошачьего языка (macskanyelv), шоколадного драже (csokoládé drazsé), и он был первым в Венгрии, кто начал производить и продавать французские пирожные с заварным кремом. Пирожных и разнообразной выпечки по его рецептуре и сегодня можно отведать в кондитерской, носящей имя великого кулинара, в самом центре Будапешта на площади Верешмарти. Когда-то там, рядом с улицей Ваци, производили бесчисленное количество конфет, кексов и разных десертов, используя в первую очередь французские кондитерские ингредиенты. Изготовленные на его шоколадных фабриках конфеты экспортировались во многие страны Европы и Америки. При жизни кондитера, в 1909 году Венгерская ассоциация кондитеров организовала масштабное празднование 25-летия работы Эмиля Жербо в Венгрии. Сам кондитер и его жена Эстер Рамсейер были отмечены многими престижными наградами и премиями на протяжении всей своей жизни.

Прочитано 276 раз
Опубликовано в Статья
Теги
Nina Popova

Последнее от Nina Popova

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « Белая королева и ее полосатый советник

Оставить комментарий

Убедитесь, что Вы ввели всю требуемую информацию, в поля, помеченные звёздочкой (*). HTML код не допустим.

Наверх

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

ГАЗЕТА ПУТЕВОДИТЕЛЬ
Путеводитель по Венгрии с картой
Архив Архив

КАТАЛОГ

РЕКЛАМА

Hacienda 388x310px MART18
berecz advokat
rusiandent
Retikul2

РК НА FACEBOOK

 
 

ВИДЕО

БУДАПЕШТ ТОП-10

  • 1. Прогулка по Площади героев
    1. Прогулка по Площади героев
  • 2. Прокатитесь на Подземке
    2. Прокатитесь на Подземке
  • 3. Выпейте ароматный капучино на берегу Дуная
    3. Выпейте ароматный капучино на берегу Дуная
  • 4. Поставьте свечку в Базилике Святого Иштвана
    4. Поставьте свечку в Базилике Святого Иштвана
  • 5. Полюбуйтесь величественным Парламентом
    5. Полюбуйтесь величественным Парламентом
  • 6. Проходя по Цепному мосту, бросьте монетку в Дунай
    6. Проходя по Цепному мосту, бросьте монетку в Дунай
  • 7. Поднимитесь на фуникулёре в Будайскую крепость
    7. Поднимитесь на фуникулёре в Будайскую крепость
  • 8. Пообедайте в Рыбацком бастионе
    8. Пообедайте в Рыбацком бастионе
  • 9. Омойте свое бренное тело в термальных водах
    9. Омойте свое бренное тело в термальных водах
  • 10. Посмотреть на вечерний город с горы Геллерт
    10. Посмотреть на вечерний город с горы Геллерт